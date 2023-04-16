هولندا‭ ‬تسمح ‭ ‬بالقتل‭ ‬الرحيم‭ ‬للأطفال‭ ‬

لاهاي‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬أعلنت‭ ‬الحكومة‭ ‬الهولندية‭ ‬الجمعة‭ ‬أن‭ ‬القتل‭ ‬الرحيم‭ ‬للأطفال‭ ‬الصغار‭ ‬الذين‭ ‬يعانون‭ ‬أمراضاً‭ ‬مستعصية‭ ‬تتسبب‭ ‬لهم‭ ‬بمعاناة‭ ‬لا‭ ‬تطاق،‭ ‬سيصبح‭ ‬مسموحاً‭ ‬في‭ ‬هولندا،‭ ‬تلبية‭ ‬لمطالب‭ ‬يرفعها‭ ‬أطباء‭ ‬أطفال‭ ‬هولنديون‭ ‬منذ‭ ‬سنوات‭.‬

وأوضحت‭ ‬الحكومة‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الإجراء‭ ‬يتعلق‭ ‬بـ‭”‬مجموعة‭ ‬صغيرة‭” ‬تتألف‭ ‬من‭ ‬خمسة‭ ‬إلى‭ ‬عشرة‭ ‬أطفال‭ ‬دون‭ ‬سن‭ ‬الثانية‭ ‬عشرة‭ ‬في‭ ‬السنة،‭ ‬ممّن‭ “‬تعجز‭ ‬خيارات‭ ‬الرعاية‭ ‬التلطيفية‭ ‬عن‭ ‬التخفيف‭ ‬من‭ ‬معاناتهم‭”.‬

وقال‭ ‬وزير‭ ‬الصحة‭ ‬الهولندي‭ ‬إرنست‭ ‬كويبرز‭ ‬إن‭ “‬هذا‭ ‬الأمر‭ ‬سيخص‭ ‬الأطفال‭ ‬المصابين‭ ‬بمرض‭ ‬أو‭ ‬اضطراب‭ ‬شديد‭ ‬نهايته‭ ‬ستكون‭ ‬موتاً‭ ‬حتمياً‭… ‬متوقعاً‭ ‬في‭ ‬المستقبل‭ ‬المنظور‭”.‬

وشدد‭ ‬في‭ ‬رسالة‭ ‬إلى‭ ‬البرلمان‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬المساعدة‭ ‬على‭ ‬الموت‭ ‬ستكون‭ ‬ممكنة‭ “‬عندما‭ ‬يكون ذلك‭ ‬البديل‭ ‬المعقول‭ ‬الوحيد‭ ‬للطبيب‭ ‬لوضع‭ ‬حد‭ ‬لمعاناة‭ ‬الطفل‭ ‬الشديدة‭ ‬بشكل‭ ‬لا‭ ‬يطاق‭”.‬

القتل‭ ‬الرحيم‭ ‬قانوني‭ ‬حالياً‭ ‬في‭ ‬هولندا‭ ‬للأشخاص‭ ‬الذين‭ ‬تزيد‭ ‬أعمارهم‭ ‬عن‭ ‬12‭ ‬عاماً‭ ‬والذين‭ ‬يمكنهم‭ ‬إعطاء‭ ‬موافقتهم،‭ ‬وللأطفال‭ ‬الذين‭ ‬تقل‭ ‬أعمارهم‭ ‬عن‭ ‬عام‭ ‬واحد‭ ‬بموافقة‭ ‬الوالدين‭.‬

وكانت‭ ‬بلجيكا‭ ‬أصبحت‭ ‬في‭ ‬شباط‭/‬فبراير‭ ‬2014‭ ‬أول‭ ‬دولة‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬تسمح‭ ‬للقصّر‭ “‬ممن‭ ‬لديهم‭ ‬قدرة‭ ‬على‭ ‬التمييز‭” ‬باختيار‭ ‬القتل‭ ‬الرحيم‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬حدود‭ ‬عمريّة‭.‬

بعد‭ ‬إعادة‭ ‬تقييم‭ ‬القواعد‭ ‬الحالية،‭ ‬قررت‭ ‬الحكومة‭ ‬الهولندية‭ ‬بدورها‭ ‬توسيع‭ ‬خدمات‭ ‬المساعدة‭ ‬على‭ ‬إنهاء‭ ‬الحياة‭ “‬لتشمل‭ ‬الأطفال‭ ‬الذين‭ ‬تتراوح‭ ‬أعمارهم‭ ‬بين‭ ‬سنة‭ ‬واحدة‭ ‬و12‭ ‬عاماً‭”.‬

يأتي‭ ‬القرار‭ ‬بعد‭ ‬سنوات‭ ‬من‭ ‬الجدل،‭ ‬حتى‭ ‬أنه‭ ‬واجه‭ ‬معارضة‭ ‬داخل‭ ‬الائتلاف‭ ‬الحاكم‭ ‬برئاسة‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬مارك‭ ‬روته‭ ‬والذي‭ ‬يضم‭ ‬حزبين‭ ‬ذا‭ ‬تأثير‭ ‬مسيحي‭. ‬ومن‭ ‬المتوقع‭ ‬نشر‭ ‬القواعد‭ ‬الجديدة‭ ‬هذا‭ ‬العام،‭ ‬وفق‭ ‬الحكومة،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تخضع‭ ‬لتقويم‭ ‬بعد‭ ‬بضع‭ ‬سنوات‭ ‬من‭ ‬دخولها‭ ‬حيز‭ ‬التنفيذ‭. ‬في‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬نيسان‭/‬أبريل‭ ‬2002،‭ ‬أصبحت‭ ‬هولندا‭ ‬أول‭ ‬دولة‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬تسمح‭ ‬بالقتل‭ ‬الرحيم،‭ ‬وسرعان‭ ‬ما‭ ‬حذت‭ ‬بلجيكا‭ ‬حذوها‭.‬

في‭ ‬كل‭ ‬عام‭ ‬في‭ ‬هولندا،‭ ‬يلجأ‭ ‬عدد‭ ‬متزايد‭ ‬من‭ ‬الناس‭ ‬إلى‭ ‬القتل‭ ‬الرحيم،‭ ‬وبلغ‭ ‬عدهم‭ ‬8700‭ ‬شخص‭ ‬العام‭ ‬الماضي،‭ ‬بحسب‭ ‬أرقام‭ ‬رسمية‭. ‬ويعاني‭ ‬أكثرية‭ ‬هؤلاء‭ ‬من‭ ‬أمراض‭ ‬سرطانية‭ ‬عضال‭.‬