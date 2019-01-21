هولاكو بعد إحتلال بغداد – طارق حرب

في سلسلة بغداد تراث وتاريخ كانت لنا محاضرة عن حكام بغداد بعد ان إحتلها هولاكو وجيشه المغول والتتار سنة 656 هـ ذلك ان هولاكو خان ترك بغداد بعد أيام من فتحها وأمر بتشكيل هيئه لادارة بغداد من رجال الحكم العباسي السابق قبل دخوله بغداد وكانت هذه الهيئه برئاسة فخر الدين أحمد الدامغاني وهو من كبار رجال الحكم زمن الخليفه العباسي الاخير الذي قتله هولاكو أي المستعصم ووضع معاونين له هما نجم الدين عبد الغني بن الدروش ووزير الخليفه المستعصم مؤيد الدين العلقمي وبعد أكثر من سنة عين هولاكو علاء الدين عطا ملك الجويني وولاه الحكم في بغداد الذي حكم بغداد حتى وفاة هولاكو سنة 662 م اذ بعد وفاة هولاكو تولى ابنه أبا قا خان حكم بغداد مباشرة واهمل ما كان قد أعتمده ابوه هولاكو في عدم حكم المغول والتتر لبغداد وان كان الابن قد أقر علاء الدين الجويني لحكم بغداد لسنوات قليله. وعلاء الدين الجويني الذي تولى حكم بغداد لسنوات بأمر هولاكو هو من علماء الفلك المشهورين في تلك السنوات وهو المؤرخ والوزير في العهد المغولي الذي حكم بغداد ابن بهاء الدين بن شمس الدين الجويني الذي دخل في خدمة المغول وتال نفوذا كبيراً عندهم المولود سنة 1226م وعمل كاتباً لدى القائد المغولي آرغون الذي تجول نحو عشر سنوات فيما وراء النهر وتركستان وما جاورها وكان في خدمة ملوك المغول وهو الذي رافق هولاكو وكتب العهد الخاص باستسلام آخر ملوك الاسماعيليه تم اتهامه بأنه يكاتب المماليك في مصر أعداء المغول وكانت فترة حكمه لبغداد أفضل من فترة حكم الدامغاني الذي كان رئيس ديوان الخليفه المستعصم اخر خلفاء بني العباس الذي حكم بغداد قبل الفتح المغولي وقد استطاع صاحب الديوان شمس الدين الجويني جلب براءة أخيه علاء الدين مما أتهم به وعلى أثر ذلك تم قتل علي بهادر قاُئد شرطة بغداد العلوي المعروف بالطويل حيث كان ألد أعداء الجويني وبعد فترة قبض على الجويني لكنه أطلق سراحه حيث نسبت اليه بعض الامور التي لم تثبت وفي سنوات حكمه وصل الى بغداد نصير الدين محمد الطوسي عالم الفلك المشهور الذي توسط للكثير وأنقذهم من قتل المغول والذي أعاد ترميم القبر الرمزي لشيخ الفكر الصوفي الحلاج المصلوب سنة 920 وبعد عزله عن السلطه تزوج سنة 1273م من ابنة شمس الضحى أم رابعه زوجة أبي العباس ابن آخر خليفه المستعصم بعد مقتل العباس عند فتح هولاكو لبغداد قبل مقتل الخليفه أبيه وفي سنة 1282 م توفي الجويني في بغداد عندما هاجمه رجل وطعنه بسكين عدة طعنات أثناء دخوله المسجد لأداء صلاة الجمعة.

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