هواوي تتحدى محاولات الولايات المتحدة الحد من طموحاتها

ب{ كين (أ ف ب) – لجأ مؤسس شركة هواوي رين جينغفي امس الثلاثاء الى لهجة التحدي للرد على محاولات الولايات المتحدة الحد من الطموحات العالمية لشركته، وقال (ان واشنطن تسيء تقدير قوة عملاق الاتصالات الصيني). وتحدث رين الى وسائل إعلام صينية رسمية بعد أيام من إصدار الرئيس دونالد ترامب أوامر تهدف إلى عرقلة أعمال هواوي في الولايات المتحدة، وبعد جهود استمرت اشهرا لترامب لمنع الشركة الصينية من أن تصبح الأولى عالمياً في تقنية شبكات اتصالات الجيل الخامس.وقال رين (الممارسة الحالية للسياسيين الأمريكيين تسيء تقدير قوتنا)، وفق تلفزيون الصين المركزي سي سي تي في.وأضاف (شبكات هواوي للجيل الخامس لن تتأثر. في ما يتعلق بتقنية الجيل الخامس لن يتمكن الآخرون من اللحاق بهواوي وقد يستغرقهم هذا عامين أو ثلاثة).وأعلن ترامب الأسبوع الماضي حالة طوارئ وطنية تمكنه من معاقبة شركات يرى انها تشكل خطرا غير مقبول على الأمن القومي للولايات المتحدة، وهي خطوة يرى محللون إنها تستهدف هواوي بشكل جلي.وأعلنت وزارة التجارة الأمريكية في الوقت نفسه حظرا على تعامل الشركات الأمريكية مع هواوي ونقل التقنية اليها، ثم أعلنت الإثنين تأجيل بدء تطبيق الحظر على تصدير التكنولوجيا الأميركية إلى شركة هواوي الصينية العملاقة حتى منتصف آب ، مشيرةً (إلى الحاجة لإفساح المجال أمام تحديثات البرامج والتزامات أخرى متعلّقة بالعقود).وقالت الوزارة في بيان (إنّ التأجيل لا يحتاج إلى تعديل الحظر الذي فرضه الرئيس دونالد ترامب بالاستناد إلى الخطر الذي تشكله الشركة على الأمن القومي، وهو إجراء له تداعيات كبيرة على شركات التكنولوجيا الصينية والأميركية على حدّ سواء).وأضاف البيان (أنّ السلطات لن تطبّق الحظر لمدة 90 يوماً لإعطاء هواوي وشركائها الوقت للمحافظة على الشبكات والمعدات الموجودة والعاملة حالياً ودعمها، بما في ذلك التحديثات على الأنظمة الخاضعة للعقود والاتفاقات القانونية الملزمة الموقّعة قبل 16 أيار 2019 ضمنا).