هن .. معرض لتشكيليات الموصل

الموصل – هدير الجبوري

اقام فرع نينوى بجمعية الفنانين التشكيليين العراقيين معرضه السنوي الخاص بعيد المرأة تحت عنوان (هنٌ) …وشاركت في المعرض 33 فنانة من نينوى بواقع 50 عملا ابداعيا ضم لوحات فنية وأعمال للخزف والنحت .وأفتتح المعرض المؤرخ إبراهيم العلاف ورئيس فرع نينوى خليف محمود محل .

والمعرض كان عبارة عن رسالة للمرأة الموصلية لتثبت للعالم من خلالها أنها مازالت موجودة وقوية وتبعث رسائلها الايجابية التي تبثها كل يوم وتتحدى بها المحال وتستلهم بأعمالها الأصالة والتراث الموصلي والعراقي ليصل الى العالم …وكان بذات الوقت مبعث فرح وسعادة ربيعية عارمة لكل النساء في الموصل .