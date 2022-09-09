هندي في سن الثانية بعد المئة ينظم لنفسه موكب زفاف مزيّفاً

يودلهي‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬حضر‭ ‬رجل‭ ‬هندي‭ ‬إلى‭ ‬أحد‭ ‬المكتب‭ ‬الحكومية‭ ‬مرتدياً‭ ‬بزة‭ ‬عرس‭ ‬ومعه‭ ‬عربة‭ ‬قديمة‭ ‬ومجموعة‭ ‬موسيقيين‭ ‬يؤدون‭ ‬على‭ ‬آلات‭ ‬نفخ‭ ‬نحاسية،‭ ‬لكي‭ ‬يثبت‭ ‬للسلطات‭ ‬الهندية‭ ‬التي‭ ‬توقفت‭ ‬عن‭ ‬دفع‭ ‬معاش‭ ‬تقاعدي‭ ‬له‭ ‬أنّه‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬حياً‭ ‬رغم‭ ‬بلوغه‭ ‬عامه‭ ‬الثاني‭ ‬بعد‭ ‬المئة‭. ‬وصاح‭ ‬دولي‭ ‬تشاند‭ ‬في‭ ‬مكتب‭ ‬الحكومة‭ “‬أنا‭ ‬على‭ ‬قيد‭ ‬الحياة‭”!‬،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬ذكرت‭ ‬وسائل‭ ‬إعلام‭ ‬محلية‭ ‬الخميس‭. ‬وقال‭ “‬لم‭ ‬أعد‭ ‬أتلقى‭ ‬معاشاً‭ ‬تقاعدياً‭ ‬منذ‭ ‬آذار‭/‬مارس‭ ‬لأنّ‭ ‬السجلات‭ ‬الحكومية‭ ‬تظهر‭ ‬أنني‭ ‬توفيت‭”‬،‭ ‬مضيفاً‭ “‬أحاول‭ ‬منذ‭ ‬ذلك‭ ‬الحين‭ ‬عبثاً‭ ‬أن‭ ‬أثبت‭ ‬أنني‭ ‬لا‭ ‬أزال‭ ‬على‭ ‬قيد‭ ‬الحياة‭”. ‬وأوضح‭ ‬المرشد‭ ‬الاجتماعي‭ ‬نافين‭ ‬جايهند‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬عشرات‭ ‬الأشخاص‭ ‬المنضمين‭ ‬إلى‭ ‬موكب‭ ‬الزفاف‭ ‬المزيّف،‭ ‬أنه‭ ‬علم‭ ‬بقصة‭ ‬تشاند‭ ‬وقرر‭ ‬أن‭ ‬يساعده‭. ‬وقال‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ “‬اتصلنا‭ ‬بمكاتب‭ ‬حكومية‭ ‬مختلفة،‭ ‬حتى‭ ‬اننا‭ ‬عقدنا‭ ‬مؤتمراً‭ ‬صحافياً‭ ‬لكن‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬جدوى‭”‬،‭ ‬مضيفاً‭ “‬ثم‭ ‬فكّرنا‭ ‬في‭ ‬تنظيم‭ ‬موكب‭ ‬زفاف‭ ‬مزيف‭ ‬كوسيلة‭ ‬لجذب‭ ‬الانتباه‭” ‬حول‭ ‬قضية‭ ‬تشاند‭.‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬تلقى‭ ‬منذ‭ ‬تلك‭ ‬الواقعة‭ ‬اتصالات‭ ‬من‭ ‬أشخاص‭ ‬عدة‭ ‬يواجهون‭ ‬مسألة‭ ‬مشابهة،‭ ‬بعدما‭ ‬لاقى‭ ‬مقطع‭ ‬فيديو‭ ‬يظهر‭ ‬موكب‭ ‬زفاف‭ ‬تشاند‭ ‬المزيف‭ ‬انتشاراً‭ ‬كبيراً‭ ‬في‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭.‬