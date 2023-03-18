متوسطة بهيجة الحكيم للبنات الأولى ببطولة كرة الطائرة في كربلاء

هندسة الكهرباء تحرز لقب بطولة الجامعة التكنولوجية للطلاب

بغداد – ساري تحسين

كربلاء – ياسر الشمري

توج فريق قسم هندسة الكهرباء بلقب بطولة الجامعة التكنولوجية بالكرة الطائرة للطلاب ضمن المنهاج الرياضي للعام الدراسي 2022- 2023 اثر فوزه على فريق قسم هندسة العمارة بشوطين مقابل شوط واحد في المباراة النهائية التي اقيمت على ملعب التارتان بحضور مساعد رئيس الجامعة للشؤون الادارية والمالية حسين حميد كريم ومدير قسم النشاطات الطلابية نجاح سلمان وعدد من تدريسيي وطلبة الجامعة.

سقوط ثان

وانتهى الشوط الاول بتقدم قسم العمارة 25- 23 نقطة الا ان قسم الكهرباء الذي يقوده المدرب علي اسماعيل تمكن من معادلة الكفة في الشوط الثاني بفوزه 25-15 لينجح بعدها في حسم اللقاء بفوزه في الشوط الثالث الفاصل بنتيجة 15-7 ليحرز المركز الاول .

وقاد المباراة الحكم الاول حسين سريح والثاني حيدر حميد وحكام الطاولة شهد ستار و نور الهدى ستار و مريم عبد الامير و دعاء محب الدين وزينب سعدي .

وكان فريق قسم هندسة الكهرباء حامل اللقب قد فاز في البطولة التي جرت وفق التسقيط الفردي على فريقي قسم هندسة السيطرة والنظم بشوطين من دون رد 25-10 25-11 وعلى قسم هندسة الانتاج والمعادن بشوطين مقابل شوط واحد 25-22. 22-25 . 15-10اما الوصيف فريق قسم هندسة العمارة فقد تـــــــغلب على فريق قسم الهندسة المدنية بشـــــــوطين مقابل شوط واحد 14-25. 25-11. 15-12 وعلى فريق قسم علوم الحاسوب بشوطين من دون رد 25-13 . 25-22.

ومنحت الجوائز على الحكام وافضل لاعب في البطولة من قسم هندسة الكهرباء ابراهيم عبد الكريم والجوائز الفردية والفرقية على الفريقين الفائزين بالمركزين الاول والثاني. ومن جهة اخرى شاركت متوسطة بهيجة الحكيم للبنات في قضاء الحسينية شمال محافظة كربلاء في المباراة النهائية ببطولة كرة الطائرة وحصدت المرتبة الأولى في المحافظة ضمن المراحل الدراسية المشاركة الثلاث الابتدائية والمتوسطة والثانوية هذا وجرت المباراة على القاعة الاولمبية في حي الملحق وسط المدينة .

نشاط رياضي

وقالت مديرة المتوسطة فاطمة عباس صالح بناءً على توجيهات مديرية تربية محافظة كربلاء المقدسة قسم النشاط الرياضي والمدرسي لإقامة السباقات الرياضية بكرة الطائرة للبنات من العام الدراسي الحالي مبينةً حققت مدرستنا وبعد جهود كبيرة وبفترة قياسية من تأسيس المدرسة وبتفاني وإخلاص من الطالبات المتميزات ومدرسة مادة التربية الرياضية سارة محمد ناصر حققن المرتبة الأولى بكرة الطائرة وذلك بفوزهن على متوسطة الملاك للبنات بشوطين بفارق (15 نقطة) للاشيء ..

وأثنت على دور أولياء أمور الطالبات لحثهن على التدريب للحصول على المراكز المتقدمة في النشاطات الرياضية والأنشطة الأخرى والسعي والتفوق في طلب العلم لكونهن ثمار جيل المستقبل .

وحضر المباراة النهائية المعاون الفني وكالة في مديرية تربية محافظة كربلاء عقيل العامري ومدير قسم النشاط الرياضي والمدرسي فراس موسى عمران وعدد من الســــــــادة المشرفين التربويين والإداريين في قسم النشاط الرياضي والمدرســـــــي .