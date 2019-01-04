هنا ليس الرمال والموت فقط

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فاتح عبد السلام
الجيش الامريكي انسحب من سوريا الى داخل العراق ، وانتشر في قاعدتين في الانبار وأربيل . الرسالة الامريكية التي وجهها الرئيس ترامب قبل يومين واضحة ؛ مالنا والبقاء في سوريا التي ليس فيها سوى الرمال والموت . قد يكون ترامب استخدم تعبيراً أدبياً مليئاً بالعاطفة ، لكنه من حيث الواقع تغطية لتفاهم مع روسيا التي تتصرف براحتها في روسيا والقادرة ( أو غير القادرة) على ادارة الملف السوري المعقّد مع الطرفين التركي والايراني .
الشيء الوحيد الذي لم يتحدث فيه ترامب هو ، لماذا الانسحاب الى العمق العراقي كقوات برية ولوجستية ، لاسيما انّ خطر داعش لم يعد موجوداً.
هناك فرحون بالوجود الامريكي وهناك حزانى وقلقون، لا أعتقد انّ الفرح او الحزن في محليهما . ذلك انّ القواعد الامريكية تتصرف بحسب الاستراتيجية المرسومة لها في البنتاغون، وليس بحسب الظروف الطارئة للبلد الذي تقيم فيه ، فهي غير مصممة مطلقاً لتحمي البلد الذي تكون فوق أراضيه لاسيما عندما تكون أزمات البلد داخلية ، ورأينا ذلك في الازمة الخليجية ، كيف استوردت دولة قطر قوات عسكرية من تركيا مع وجود أكبر القواعد الامريكية على أراضيها. كما استدعت البحرين قوات درع الجزيرة من السعودية لتحميها في ايام الاضطرابات الداخلية قبل سنوات ، وهي التي تستضيف قاعدة امريكية كبيرة . ليس هناك امكانية ليفرح اقليم كردستان العراق بوصول القوات الامريكية الى اراضيه ولا داعي لبغداد ان تقلق من هذه الناحية .
غير انّ ايران هي قضية اخرى في المعادلة ، وقلقها لا يأتي من ألفي جندي امريكي دخلوا الى العراق ، ولكن من (تشريع) الوجود العسكري الامريكي على الارض العراقية ، إذ قد تتبدل مراميه الاقليمية في حال جرى أي تصعيد مقبل. في الاستطلاع الاولي ، لاتعني القواعد الامريكية التي تقام على الاراضي العراقية الشروع بتعبئة لحرب، لكن من الواضح انها علامة على تغيير في رسم خرائط النفوذ في المنطقة ، ورسالة لايران حول استذكار انّ القوى الكبرى لم تقرر تسليم المنطقة لقوى اقليمية ، وخاصة ايران ، كما انّ تركيا ليست مطلقة اليد في سوريا بعد الانسحاب الامريكي ، وانّما مقيدة بالنفوذ الروسي .
هناك خطوات امريكية غير مرئية الان ، لابد أن ترافق هذا التحول على الارض ، وسيكون ميدانها العراق حتماً .
رئيس التحرير – الطبعة الدولية