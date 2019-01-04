هنا ليس الرمال والموت فقط

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فاتح عبد السلام

الجيش‭ ‬الامريكي‭ ‬انسحب‭ ‬من‭ ‬سوريا‭ ‬الى‭ ‬داخل‭ ‬العراق‭ ‬،‭ ‬وانتشر‭ ‬في‭ ‬قاعدتين‭ ‬في‭ ‬الانبار‭ ‬وأربيل‭ . ‬الرسالة‭ ‬الامريكية‭ ‬التي‭ ‬وجهها‭ ‬الرئيس‭ ‬ترامب‭ ‬قبل‭ ‬يومين‭ ‬واضحة‭ ‬؛‭ ‬مالنا‭ ‬والبقاء‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬التي‭ ‬ليس‭ ‬فيها‭ ‬سوى‭ ‬الرمال‭ ‬والموت‭ . ‬قد‭ ‬يكون‭ ‬ترامب‭ ‬استخدم‭ ‬تعبيراً‭ ‬أدبياً‭ ‬مليئاً‭ ‬بالعاطفة‭ ‬،‭ ‬لكنه‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬الواقع‭ ‬تغطية‭ ‬لتفاهم‭ ‬مع‭ ‬روسيا‭ ‬التي‭ ‬تتصرف‭ ‬براحتها‭ ‬في‭ ‬روسيا‭ ‬والقادرة‭ ‬(‭ ‬أو‭ ‬غير‭ ‬القادرة)‭ ‬على‭ ‬ادارة‭ ‬الملف‭ ‬السوري‭ ‬المعقّد‭ ‬مع‭ ‬الطرفين‭ ‬التركي‭ ‬والايراني‭ .‬

الشيء‭ ‬الوحيد‭ ‬الذي‭ ‬لم‭ ‬يتحدث‭ ‬فيه‭ ‬ترامب‭ ‬هو‭ ‬،‭ ‬لماذا‭ ‬الانسحاب‭ ‬الى‭ ‬العمق‭ ‬العراقي‭ ‬كقوات‭ ‬برية‭ ‬ولوجستية‭ ‬،‭ ‬لاسيما‭ ‬انّ‭ ‬خطر‭ ‬داعش‭ ‬لم‭ ‬يعد‭ ‬موجوداً‭.‬

هناك‭ ‬فرحون‭ ‬بالوجود‭ ‬الامريكي‭ ‬وهناك‭ ‬حزانى‭ ‬وقلقون،‭ ‬لا‭ ‬أعتقد‭ ‬انّ‭ ‬الفرح‭ ‬او‭ ‬الحزن‭ ‬في‭ ‬محليهما‭ . ‬ذلك‭ ‬انّ‭ ‬القواعد‭ ‬الامريكية‭ ‬تتصرف‭ ‬بحسب‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬المرسومة‭ ‬لها‭ ‬في‭ ‬البنتاغون،‭ ‬وليس‭ ‬بحسب‭ ‬الظروف‭ ‬الطارئة‭ ‬للبلد‭ ‬الذي‭ ‬تقيم‭ ‬فيه‭ ‬،‭ ‬فهي‭ ‬غير‭ ‬مصممة‭ ‬مطلقاً‭ ‬لتحمي‭ ‬البلد‭ ‬الذي‭ ‬تكون‭ ‬فوق‭ ‬أراضيه‭ ‬لاسيما‭ ‬عندما‭ ‬تكون‭ ‬أزمات‭ ‬البلد‭ ‬داخلية‭ ‬،‭ ‬ورأينا‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬الازمة‭ ‬الخليجية‭ ‬،‭ ‬كيف‭ ‬استوردت‭ ‬دولة‭ ‬قطر‭ ‬قوات‭ ‬عسكرية‭ ‬من‭ ‬تركيا‭ ‬مع‭ ‬وجود‭ ‬أكبر‭ ‬القواعد‭ ‬الامريكية‭ ‬على‭ ‬أراضيها‭. ‬كما‭ ‬استدعت‭ ‬البحرين‭ ‬قوات‭ ‬درع‭ ‬الجزيرة‭ ‬من‭ ‬السعودية‭ ‬لتحميها‭ ‬في‭ ‬ايام‭ ‬الاضطرابات‭ ‬الداخلية‭ ‬قبل‭ ‬سنوات‭ ‬،‭ ‬وهي‭ ‬التي‭ ‬تستضيف‭ ‬قاعدة‭ ‬امريكية‭ ‬كبيرة‭ . ‬ليس‭ ‬هناك‭ ‬امكانية‭ ‬ليفرح‭ ‬اقليم‭ ‬كردستان‭ ‬العراق‭ ‬بوصول‭ ‬القوات‭ ‬الامريكية‭ ‬الى‭ ‬اراضيه‭ ‬ولا‭ ‬داعي‭ ‬لبغداد‭ ‬ان‭ ‬تقلق‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬الناحية‭ .‬

غير‭ ‬انّ‭ ‬ايران‭ ‬هي‭ ‬قضية‭ ‬اخرى‭ ‬في‭ ‬المعادلة‭ ‬،‭ ‬وقلقها‭ ‬لا‭ ‬يأتي‭ ‬من‭ ‬ألفي‭ ‬جندي‭ ‬امريكي‭ ‬دخلوا‭ ‬الى‭ ‬العراق‭ ‬،‭ ‬ولكن‭ ‬من‭ ‬(تشريع)‭ ‬الوجود‭ ‬العسكري‭ ‬الامريكي‭ ‬على‭ ‬الارض‭ ‬العراقية‭ ‬،‭ ‬إذ‭ ‬قد‭ ‬تتبدل‭ ‬مراميه‭ ‬الاقليمية‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬جرى‭ ‬أي‭ ‬تصعيد‭ ‬مقبل‭. ‬في‭ ‬الاستطلاع‭ ‬الاولي‭ ‬،‭ ‬لاتعني‭ ‬القواعد‭ ‬الامريكية‭ ‬التي‭ ‬تقام‭ ‬على‭ ‬الاراضي‭ ‬العراقية‭ ‬الشروع‭ ‬بتعبئة‭ ‬لحرب،‭ ‬لكن‭ ‬من‭ ‬الواضح‭ ‬انها‭ ‬علامة‭ ‬على‭ ‬تغيير‭ ‬في‭ ‬رسم‭ ‬خرائط‭ ‬النفوذ‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬،‭ ‬ورسالة‭ ‬لايران‭ ‬حول‭ ‬استذكار‭ ‬انّ‭ ‬القوى‭ ‬الكبرى‭ ‬لم‭ ‬تقرر‭ ‬تسليم‭ ‬المنطقة‭ ‬لقوى‭ ‬اقليمية‭ ‬،‭ ‬وخاصة‭ ‬ايران‭ ‬،‭ ‬كما‭ ‬انّ‭ ‬تركيا‭ ‬ليست‭ ‬مطلقة‭ ‬اليد‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬بعد‭ ‬الانسحاب‭ ‬الامريكي‭ ‬،‭ ‬وانّما‭ ‬مقيدة‭ ‬بالنفوذ‭ ‬الروسي‭ .‬

هناك‭ ‬خطوات‭ ‬امريكية‭ ‬غير‭ ‬مرئية‭ ‬الان‭ ‬،‭ ‬لابد‭ ‬أن‭ ‬ترافق‭ ‬هذا‭ ‬التحول‭ ‬على‭ ‬الارض‭ ‬،‭ ‬وسيكون‭ ‬ميدانها‭ ‬العراق‭ ‬حتماً‭ .‬

رئيس التحرير – الطبعة الدولية