هناك بغداد – مجيد السامرائي
يمرق رائد الفضاء ابو الدليفري من بين حشد هائل من الشاحنات المتراصة فوق الارصفة المتهالكة ليوصل اليك الطلب ساخنا طريا جاهزا دون منة زوجتك المتكاسلة عن تموين معدتك التي هي اقصر الطرق البلعومية – المريئية الى قلبك وفق منطق متداول لم يثبت صحته الى الان.
حسب متحدث رسمي : (إن اكثر من 65 بالمئة من المنشآت في العراق هي منشآت مطاعم وخدمات مطعمية”، مبينا أن “عدد المنشآت العاملة لنشاط الغذاء والمشروبات في العراق بلغ 23718 منشأة”.
لانظير لشجاعة قادة المركبات في الشرق كله ؛ ذلك انهم يمشون عكس السير ويحملون شخصا ثانيا رديفا على دراجة رغم حظر دوائر المرور لذلك ؛ ثم ان الجميع سابلة وسائقون قد عقدوا اتفاقا ان يمضي الجميع كلا على شاكلته ؛ المركبات تسير والسابلة تقطع الشارع الى الجهة الثانية دون تمهل .
وسط لندن التي احتفلت بتنصيب (تشارلز الثالث) مليكا جديدا مفدى 6300 اشارة ضوئية.يعد الالتزام بها مقياسا لرقي الامة،لكن امة الانكليز – الان – تشكو عبر سائقيها من الانتظار لساعات في الشوارع للمرور اذ ان معظم الاشارات متصلة بالكومبيوتر لتنظيم سير المركبات في مدينة الضباب . في مدينة العجاج – بغداد – استخدمت إشارات المرور الضوئية في العراق لأول مرة في العام 1936 وقد وضعت في بغداد في نقطتين فقط على سبيل التجربة واحدة في الباب المعظم والأخرى في الباب الشرقي وكانت غالية الثمن جدا.لكنها الان تشهد شيخوخة حضارتها وفقدان نضارتها فعند كل اشارة يقف ثلة من رجال المرور ورقباء السير فقد دلت آخر احصائية لرصد المركبات انه قد بلغت مليونين و500 ألف مركبة، وفي رصد دقيق خلال عطلة عيد الفطر المبارك سجلت وزارة الصحة بحصيلة غير نهائية إصابات ووفيات بحوادث مختلفة أغلبها حوادث سير في عموم المحافظات”، مبينا أنه “تم تسجيل 13 حالة وفاة و192 إصابة وكذلك 27 إصابة بالألعاب النارية والصجم.
حيث اعيش في عمان – حتى الان التقديرات تقول بأن عدد السيارات الموجودة على الشوارع الاردنية ومن مختلف التصنيفات تبلغ ثلاثة ملايين ونصف سيارة.وشهد أول أيام عيد الفطر في عمان وحدها 354 حادث مروري بحسب ما أفاد مندوب إدارة السير..
بغداد مدينة 999 ليلة فقط .الليل مكياج بغداد الامثل فان طلعت الشمس بانت شيخوخة الارض وعجائز المباني واردافها .تقرير ناشف العظم لحمه في التالي : ان الناس في بغداد يأكلون على مدار الساعة حتى منتصف الليل ووفق مواعيد السحور المستمرة الى مابعد عيد الفطر حتى عيد الاضحى ؛ والناس يودون الاعراب عن سعادتهم بحجم الحرية المتاحه قبل ان يضيق عليها ورغم حوادث تسجلها كاميرات المراقبة عن وقوع حوادث تدبر فوق مركبات بارقام مسجلة الان السيول التي عمت الشوارع وزادت بارتفاع منسوب المياه في ضفاف دجلة الا ان التصحر في النفوس يقابله زرع نام وناشب ووعود بوفرة في الامن والماء والنماء.