

هناك بغداد – مجيد السامرائي

يمرق رائد الفضاء ابو الدليفري‮ ‬من بين حشد هائل من الشاحنات المتراصة فوق الارصفة المتهالكة ليوصل اليك الطلب ساخنا طريا جاهزا دون منة زوجتك المتكاسلة عن تموين معدتك التي‮ ‬هي‮ ‬اقصر الطرق البلعومية‮ ‬– المريئية‮ ‬الى قلبك وفق منطق متداول لم‮ ‬يثبت صحته الى الان‮.‬

حسب متحدث رسمي‮ : (‬إن‮ ‬اكثر من‮ ‬65 ‮ ‬بالمئة من المنشآت في‮ ‬العراق هي‮ ‬منشآت مطاعم وخدمات مطعمية‮”‬،‮ ‬مبينا أن‮ “‬عدد المنشآت العاملة لنشاط الغذاء والمشروبات في‮ ‬العراق بلغ‮ ‬23718 ‮ ‬منشأة‮”.‬

‮ ‬لانظير لشجاعة قادة المركبات في‮ ‬الشرق كله ؛ ذلك انهم‮ ‬يمشون عكس السير ويحملون شخصا ثانيا رديفا على دراجة رغم حظر دوائر المرور لذلك ؛ ثم ان الجميع سابلة وسائقون قد عقدوا اتفاقا ان‮ ‬يمضي‮ ‬الجميع كلا على شاكلته ؛ المركبات تسير والسابلة تقطع الشارع الى الجهة الثانية دون تمهل‮ .‬

وسط‮ ‬لندن التي‮ ‬احتفلت بتنصيب‮ (‬تشارلز الثالث‮) ‬مليكا جديدا مفدى‮ ‬6300 ‮ ‬اشارة ضوئية‮.‬يعد الالتزام بها مقياسا لرقي‮ ‬الامة،لكن امة الانكليز‮ ‬– الان‮ ‬– تشكو عبر سائقيها من الانتظار لساعات في‮ ‬الشوارع للمرور اذ ان معظم الاشارات متصلة بالكومبيوتر لتنظيم سير المركبات في‮ ‬مدينة الضباب‮ . ‬في‮ ‬مدينة العجاج‮ ‬– بغداد‮ ‬– استخدمت إشارات المرور الضوئية في‮ ‬العراق لأول مرة في‮ ‬العام‮ ‬1936 ‮ ‬وقد وضعت في‮ ‬بغداد في‮ ‬نقطتين فقط على سبيل التجربة واحدة في‮ ‬الباب المعظم والأخرى في‮ ‬الباب الشرقي‮ ‬وكانت‮ ‬غالية الثمن جدا.لكنها الان تشهد شيخوخة حضارتها وفقدان نضارتها فعند كل اشارة‮ ‬يقف ثلة من رجال المرور ورقباء السير فقد دلت آخر احصائية لرصد المركبات انه‮ ‬قد بلغت‮ ‬مليونين و500 ‮ ‬ألف مركبة،‮ ‬وفي‮ ‬رصد دقيق خلال عطلة عيد الفطر المبارك سجلت وزارة الصحة بحصيلة‮ ‬غير نهائية إصابات ووفيات بحوادث مختلفة أغلبها حوادث سير في‮ ‬عموم المحافظات‮”‬،‮ ‬مبينا أنه‮ “‬تم تسجيل‮ ‬13 ‮ ‬حالة وفاة و192 ‮ ‬إصابة وكذلك‮ ‬27 إصابة بالألعاب النارية والصجم‮.‬

حيث اعيش‮ ‬في‮ ‬عمان‮ – ‬حتى الان التقديرات تقول بأن عدد السيارات الموجودة على الشوارع الاردنية ومن مختلف التصنيفات تبلغ‮ ‬ثلاثة ملايين ونصف سيارة.وشهد أول أيام عيد الفطر في‮ ‬عمان وحدها‮ ‬354 ‮ ‬حادث مروري‮ ‬بحسب ما أفاد مندوب إدارة السير‮..‬

‮ ‬بغداد مدينة‮ ‬999 ليلة فقط‮ .‬الليل مكياج بغداد الامثل فان طلعت الشمس بانت شيخوخة الارض وعجائز المباني‮ ‬واردافها‮ .‬تقرير ناشف العظم لحمه في‮ ‬التالي‮ : ‬ان الناس في‮ ‬بغداد‮ ‬يأكلون على مدار الساعة حتى منتصف الليل ووفق مواعيد السحور المستمرة الى مابعد‮ ‬عيد الفطر حتى عيد الاضحى ؛ والناس‮ ‬يودون الاعراب عن سعادتهم بحجم الحرية المتاحه قبل ان‮ ‬يضيق عليها ورغم حوادث تسجلها كاميرات المراقبة عن وقوع حوادث تدبر فوق مركبات بارقام مسجلة الان السيول التي‮ ‬عمت الشوارع وزادت بارتفاع منسوب المياه في‮ ‬ضفاف دجلة الا ان التصحر في‮ ‬النفوس‮ ‬يقابله زرع نام وناشب ووعود بوفرة في‮ ‬الامن والماء والنماء‮.‬