همومٌ كرويَّة – حسن النواب

كلام صريح
هدف اللاعب الموهوب بسَّام الراوي في مرمى منتخب العراق؛ جعلني طريح الفراش على مدى ثلاثة أيام؛ لم أحزن في حياتي بهذه الطريقة المؤلمة على خسارة للمنتخب العراقي؛ مثلما حزنت على خسارته الأخيرة؛ فمنذُ طفولتي وأنا أحرص على مشاهدة مباراة المنتخب العراقي؛ وحتَّى في جبهات الحرب؛ كنتُ استمع إلى مباراة المنتخب من خلال المذياع تحت وابل القصف؛ وكثيراً ما كنتُ أتأخَّر في الالتحاق إلى جبهة الحرب؛ إذا ما صادفت مباراة للمنتخب العراقي بعد نفاد أيام الإجازة؛ وكنتُ أتلقَّى بسب تأخري؛ عقوبة حلاقة نمرة صفر لشعري؛ مع سجن لمدة أسبوع. في كل مباراة للمنتخب العراقي؛ أرجأُ مشاريعي وأعمالي مهما كانت هامَّة؛ وأكرّس وقتي ومشاعري لمشاهدة المباراة؛ وفي مباراته الأخيرة أمام المنتخب القطري؛ استيقظتُ فجراً؛ ورأسي مزدحم بوجوه اللاعبين العراقيين؛ وقلق واضح على ملامح وجهي؛ كأني أنا مدرب المنتخب؛ وليس هو السلوفيني سريتشكو كاتانيتش؛ وحين نجح اللاعب العراقي بسَّام الراوي من إصابة مرمى جلال حسن بضربة ماكرة؛ كادَ دمي يتجمّد في عروقي؛ وشبَّتْ حرائق في قلبي؛ وأنا أتابع طريقة احتفاله الوقحة التي استفزَّتْ العراق بأكملهِ؛ لم أتمَّكن من السيطرة على غضبي؛ فكتبتُ على صفحتي في الفيس بوك، عراقي يهزمُ وطنهُ؛ وانهالتْ التعليقات ساخطة على تصرفهِ الصبياني؛ غير أنَّ أحد الأصدقاء علَّق متسائلاً: لو افترضنا أنَّ ولدك تبارك يلعب مع المنتخب الأسترالي وسجَّل هدفاً في المرمى العراقي؛ فهل كنت تمنعهُ من فعل ذلك؟ أجبتُ ذلك الصديق الشاعر: لن أمنعه من اللعب بإخلاص مع المنتخب الأسترالي؛ لكني سأنصحهُ أنْ لا يحتفل؛ إنَّما يذهب إلى حارس المرمى جلال حسن ويقبَّله من رأسه؛ فحتى اللاعب الذي ينتقل من نادٍ إلى آخر؛ ويسجل هدفاً في النادي الذي كان فيه؛ يضع يده على رأسه معتذراً على ذلك؛ وكلنا يتذكر مشاهد كثيرة للاعبين لم يحتفلوا حين وقعوا بهذا الموقف المحرج؛ ومنهم اللاعب المصري محمد صلاح الذي أصاب مرمى نادي روما في تصفيات الأندية الأوربية الأخيرة؛ والذي رفض الاحتفال بهدفه؛ وكان خير برهان على تصرفه النبيل؛ لقد عذرتُ اللاعب الموهوب بسَّام الراوي؛ حين تلاشت ثورة غضبي؛ فهو مازال في مقتبل العمر؛ برغم أنَّ تصرفه الطائش لم يستفز المشاهد العراقي فحسب؛ إنّما أصاب مقتلاً في وجدان والده اللاعب السابق هشام علي؛ الذي كانَ بوضع سيء هو الآخر؛ وثمَّة فرق شاسع بين طريقة احتفال الراوي؛ ودموع همام طارق وعلي حصني؛ تلك الدموع الجريحة التي أبكتُ جميع العراقيين؛ برغم أنَّ البعض شعر أنَّ بكاء همام؛ كان مفتعلاً؟؟ لإسرافه بذرف الدمع؟! وأنَّ الشائعات التي رافقت اللاعب بسَّام الراوي؛ من رفض المدرب عبد الغني شهد للاعب خلال اختباره في العراق؛ لم تكن صحيحة على الإطلاق؛ لكن هناك بعض المغرضين من حاول إذكاء شعلة النار في قلوب العراقيين؛ ليفاقم من سخطهم على اتحاد كرة القدم العراقي؛ لقد طويتْ صفحة الهدف القاتل الذي أحزن العراق بأكمله؛ وما عاد ينفعُ البكاء على اللبن المسكوب؛ ويبقى اللاعب بسَّام الراوي ولدنا العزيز الذي نفخر به دائماً؛ ولو كانت لدينا أية ضغينة عليه؛ لما حصل على جائزة أفضل لاعب في دورة الصداقة التي أقيمت على ملعب البصرة قبل عام؛ مع أني أحمد الله؛ لأنَّ أبنائي لا يمثلون أي منتخب في أستراليا؛ وإذا حدث هذا الأمر في المستقبل؛ فأتمنى أنْ أكون تحت التراب؛ ولا أرى ولدي تبارك يصيب المرمى العراقي بهدفٍ قاتل؛ ربما هو أقسى من كل الحروب التي خضتها في حياتي دفاعاً عن هامة كبريائي؛ وملاذي الأخير؛ حبيبي العراق.