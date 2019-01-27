همومٌ كرويَّة – حسن النواب

كلام صريح

هدف‭ ‬اللاعب‭ ‬الموهوب‭ ‬بسَّام‭ ‬الراوي‭ ‬في‭ ‬مرمى‭ ‬منتخب‭ ‬العراق؛‭ ‬جعلني‭ ‬طريح‭ ‬الفراش‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬ثلاثة‭ ‬أيام؛‭ ‬لم‭ ‬أحزن‭ ‬في‭ ‬حياتي‭ ‬بهذه‭ ‬الطريقة‭ ‬المؤلمة‭ ‬على‭ ‬خسارة‭ ‬للمنتخب‭ ‬العراقي؛‭ ‬مثلما‭ ‬حزنت‭ ‬على‭ ‬خسارته‭ ‬الأخيرة؛‭ ‬فمنذُ‭ ‬طفولتي‭ ‬وأنا‭ ‬أحرص‭ ‬على‭ ‬مشاهدة‭ ‬مباراة‭ ‬المنتخب‭ ‬العراقي؛‭ ‬وحتَّى‭ ‬في‭ ‬جبهات‭ ‬الحرب؛‭ ‬كنتُ‭ ‬استمع‭ ‬إلى‭ ‬مباراة‭ ‬المنتخب‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬المذياع‭ ‬تحت‭ ‬وابل‭ ‬القصف؛‭ ‬وكثيراً‭ ‬ما‭ ‬كنتُ‭ ‬أتأخَّر‭ ‬في‭ ‬الالتحاق‭ ‬إلى‭ ‬جبهة‭ ‬الحرب؛‭ ‬إذا‭ ‬ما‭ ‬صادفت‭ ‬مباراة‭ ‬للمنتخب‭ ‬العراقي‭ ‬بعد‭ ‬نفاد‭ ‬أيام‭ ‬الإجازة؛‭ ‬وكنتُ‭ ‬أتلقَّى‭ ‬بسب‭ ‬تأخري؛‭ ‬عقوبة‭ ‬حلاقة‭ ‬نمرة‭ ‬صفر‭ ‬لشعري؛‭ ‬مع‭ ‬سجن‭ ‬لمدة‭ ‬أسبوع‭. ‬في‭ ‬كل‭ ‬مباراة‭ ‬للمنتخب‭ ‬العراقي؛‭ ‬أرجأُ‭ ‬مشاريعي‭ ‬وأعمالي‭ ‬مهما‭ ‬كانت‭ ‬هامَّة؛‭ ‬وأكرّس‭ ‬وقتي‭ ‬ومشاعري‭ ‬لمشاهدة‭ ‬المباراة؛‭ ‬وفي‭ ‬مباراته‭ ‬الأخيرة‭ ‬أمام‭ ‬المنتخب‭ ‬القطري؛‭ ‬استيقظتُ‭ ‬فجراً؛‭ ‬ورأسي‭ ‬مزدحم‭ ‬بوجوه‭ ‬اللاعبين‭ ‬العراقيين؛‭ ‬وقلق‭ ‬واضح‭ ‬على‭ ‬ملامح‭ ‬وجهي؛‭ ‬كأني‭ ‬أنا‭ ‬مدرب‭ ‬المنتخب؛‭ ‬وليس‭ ‬هو‭ ‬السلوفيني‭ ‬سريتشكو‭ ‬كاتانيتش؛‭ ‬وحين‭ ‬نجح‭ ‬اللاعب‭ ‬العراقي‭ ‬بسَّام‭ ‬الراوي‭ ‬من‭ ‬إصابة‭ ‬مرمى‭ ‬جلال‭ ‬حسن‭ ‬بضربة‭ ‬ماكرة؛‭ ‬كادَ‭ ‬دمي‭ ‬يتجمّد‭ ‬في‭ ‬عروقي؛‭ ‬وشبَّتْ‭ ‬حرائق‭ ‬في‭ ‬قلبي؛‭ ‬وأنا‭ ‬أتابع‭ ‬طريقة‭ ‬احتفاله‭ ‬الوقحة‭ ‬التي‭ ‬استفزَّتْ‭ ‬العراق‭ ‬بأكملهِ؛‭ ‬لم‭ ‬أتمَّكن‭ ‬من‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬غضبي؛‭ ‬فكتبتُ‭ ‬على‭ ‬صفحتي‭ ‬في‭ ‬الفيس‭ ‬بوك،‭ ‬عراقي‭ ‬يهزمُ‭ ‬وطنهُ؛‭ ‬وانهالتْ‭ ‬التعليقات‭ ‬ساخطة‭ ‬على‭ ‬تصرفهِ‭ ‬الصبياني؛‭ ‬غير‭ ‬أنَّ‭ ‬أحد‭ ‬الأصدقاء‭ ‬علَّق‭ ‬متسائلاً:‭ ‬لو‭ ‬افترضنا‭ ‬أنَّ‭ ‬ولدك‭ ‬تبارك‭ ‬يلعب‭ ‬مع‭ ‬المنتخب‭ ‬الأسترالي‭ ‬وسجَّل‭ ‬هدفاً‭ ‬في‭ ‬المرمى‭ ‬العراقي؛‭ ‬فهل‭ ‬كنت‭ ‬تمنعهُ‭ ‬من‭ ‬فعل‭ ‬ذلك؟‭ ‬أجبتُ‭ ‬ذلك‭ ‬الصديق‭ ‬الشاعر:‭ ‬لن‭ ‬أمنعه‭ ‬من‭ ‬اللعب‭ ‬بإخلاص‭ ‬مع‭ ‬المنتخب‭ ‬الأسترالي؛‭ ‬لكني‭ ‬سأنصحهُ‭ ‬أنْ‭ ‬لا‭ ‬يحتفل؛‭ ‬إنَّما‭ ‬يذهب‭ ‬إلى‭ ‬حارس‭ ‬المرمى‭ ‬جلال‭ ‬حسن‭ ‬ويقبَّله‭ ‬من‭ ‬رأسه؛‭ ‬فحتى‭ ‬اللاعب‭ ‬الذي‭ ‬ينتقل‭ ‬من‭ ‬نادٍ‭ ‬إلى‭ ‬آخر؛‭ ‬ويسجل‭ ‬هدفاً‭ ‬في‭ ‬النادي‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬فيه؛‭ ‬يضع‭ ‬يده‭ ‬على‭ ‬رأسه‭ ‬معتذراً‭ ‬على‭ ‬ذلك؛‭ ‬وكلنا‭ ‬يتذكر‭ ‬مشاهد‭ ‬كثيرة‭ ‬للاعبين‭ ‬لم‭ ‬يحتفلوا‭ ‬حين‭ ‬وقعوا‭ ‬بهذا‭ ‬الموقف‭ ‬المحرج؛‭ ‬ومنهم‭ ‬اللاعب‭ ‬المصري‭ ‬محمد‭ ‬صلاح‭ ‬الذي‭ ‬أصاب‭ ‬مرمى‭ ‬نادي‭ ‬روما‭ ‬في‭ ‬تصفيات‭ ‬الأندية‭ ‬الأوربية‭ ‬الأخيرة؛‭ ‬والذي‭ ‬رفض‭ ‬الاحتفال‭ ‬بهدفه؛‭ ‬وكان‭ ‬خير‭ ‬برهان‭ ‬على‭ ‬تصرفه‭ ‬النبيل؛‭ ‬لقد‭ ‬عذرتُ‭ ‬اللاعب‭ ‬الموهوب‭ ‬بسَّام‭ ‬الراوي؛‭ ‬حين‭ ‬تلاشت‭ ‬ثورة‭ ‬غضبي؛‭ ‬فهو‭ ‬مازال‭ ‬في‭ ‬مقتبل‭ ‬العمر؛‭ ‬برغم‭ ‬أنَّ‭ ‬تصرفه‭ ‬الطائش‭ ‬لم‭ ‬يستفز‭ ‬المشاهد‭ ‬العراقي‭ ‬فحسب؛‭ ‬إنّما‭ ‬أصاب‭ ‬مقتلاً‭ ‬في‭ ‬وجدان‭ ‬والده‭ ‬اللاعب‭ ‬السابق‭ ‬هشام‭ ‬علي؛‭ ‬الذي‭ ‬كانَ‭ ‬بوضع‭ ‬سيء‭ ‬هو‭ ‬الآخر؛‭ ‬وثمَّة‭ ‬فرق‭ ‬شاسع‭ ‬بين‭ ‬طريقة‭ ‬احتفال‭ ‬الراوي؛‭ ‬ودموع‭ ‬همام‭ ‬طارق‭ ‬وعلي‭ ‬حصني؛‭ ‬تلك‭ ‬الدموع‭ ‬الجريحة‭ ‬التي‭ ‬أبكتُ‭ ‬جميع‭ ‬العراقيين؛‭ ‬برغم‭ ‬أنَّ‭ ‬البعض‭ ‬شعر‭ ‬أنَّ‭ ‬بكاء‭ ‬همام؛‭ ‬كان‭ ‬مفتعلاً؟؟‭ ‬لإسرافه‭ ‬بذرف‭ ‬الدمع؟!‭ ‬وأنَّ‭ ‬الشائعات‭ ‬التي‭ ‬رافقت‭ ‬اللاعب‭ ‬بسَّام‭ ‬الراوي؛‭ ‬من‭ ‬رفض‭ ‬المدرب‭ ‬عبد‭ ‬الغني‭ ‬شهد‭ ‬للاعب‭ ‬خلال‭ ‬اختباره‭ ‬في‭ ‬العراق؛‭ ‬لم‭ ‬تكن‭ ‬صحيحة‭ ‬على‭ ‬الإطلاق؛‭ ‬لكن‭ ‬هناك‭ ‬بعض‭ ‬المغرضين‭ ‬من‭ ‬حاول‭ ‬إذكاء‭ ‬شعلة‭ ‬النار‭ ‬في‭ ‬قلوب‭ ‬العراقيين؛‭ ‬ليفاقم‭ ‬من‭ ‬سخطهم‭ ‬على‭ ‬اتحاد‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬العراقي؛‭ ‬لقد‭ ‬طويتْ‭ ‬صفحة‭ ‬الهدف‭ ‬القاتل‭ ‬الذي‭ ‬أحزن‭ ‬العراق‭ ‬بأكمله؛‭ ‬وما‭ ‬عاد‭ ‬ينفعُ‭ ‬البكاء‭ ‬على‭ ‬اللبن‭ ‬المسكوب؛‭ ‬ويبقى‭ ‬اللاعب‭ ‬بسَّام‭ ‬الراوي‭ ‬ولدنا‭ ‬العزيز‭ ‬الذي‭ ‬نفخر‭ ‬به‭ ‬دائماً؛‭ ‬ولو‭ ‬كانت‭ ‬لدينا‭ ‬أية‭ ‬ضغينة‭ ‬عليه؛‭ ‬لما‭ ‬حصل‭ ‬على‭ ‬جائزة‭ ‬أفضل‭ ‬لاعب‭ ‬في‭ ‬دورة‭ ‬الصداقة‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬البصرة‭ ‬قبل‭ ‬عام؛‭ ‬مع‭ ‬أني‭ ‬أحمد‭ ‬الله؛‭ ‬لأنَّ‭ ‬أبنائي‭ ‬لا‭ ‬يمثلون‭ ‬أي‭ ‬منتخب‭ ‬في‭ ‬أستراليا؛‭ ‬وإذا‭ ‬حدث‭ ‬هذا‭ ‬الأمر‭ ‬في‭ ‬المستقبل؛‭ ‬فأتمنى‭ ‬أنْ‭ ‬أكون‭ ‬تحت‭ ‬التراب؛‭ ‬ولا‭ ‬أرى‭ ‬ولدي‭ ‬تبارك‭ ‬يصيب‭ ‬المرمى‭ ‬العراقي‭ ‬بهدفٍ‭ ‬قاتل؛‭ ‬ربما‭ ‬هو‭ ‬أقسى‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬الحروب‭ ‬التي‭ ‬خضتها‭ ‬في‭ ‬حياتي‭ ‬دفاعاً‭ ‬عن‭ ‬هامة‭ ‬كبريائي؛‭ ‬وملاذي‭ ‬الأخير؛‭ ‬حبيبي‭ ‬العراق‭. ‬