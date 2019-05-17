هل يهاجر المبدعون مجدّداً ؟

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فاتح عبد السلام

هل‭ ‬بات‭ ‬أحد‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬مدعوّاً‭ ‬لكي‭ ‬يسأل‭ ‬عن‭ ‬قتلة‭ ‬فنّان‭ ‬سقط‭ ‬بطعنات‭ ‬السكين‭ ‬في‭ ‬النجف‭ ‬،‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬لم‭ ‬تنفع‭ ‬كلّ‭ ‬الاسئلة‭ ‬والضجّة‭ ‬الكبيرة‭ ‬التي‭ ‬أثيرت‭ ‬حول‭ ‬قتلة‭ ‬آخرين‭ ‬،‭ ‬يوم‭ ‬اغتيال‭ ‬روائي‭ ‬وأكاديمي‭ ‬معروف‭ ‬قبل‭ ‬شهور،‭ ‬وعارضة‭ ‬أزياء‭ ‬ذات‭ ‬صيت‭ ‬قبله؟‭ .‬

هل‭ ‬انتهت‭ ‬السلسلة‭ ‬الدامية‭ ‬الى‭ ‬هذا‭ ‬الحد‭ ‬؟،‭ ‬وماذا‭ ‬سيواجه‭ ‬المبدعون‭ ‬من‭ ‬مخاطر‭ ‬في‭ ‬الايام‭ ‬المقبلة‭ ‬،‭ ‬إذا‭ ‬خرجت‭ ‬تصريحات‭ ‬أو‭ ‬أعمالهم‭ ‬الابداعية‭ ‬والفنية‭ ‬عن‭ ‬مقاسات‭ ‬معينة‭ ‬يضعها‭ ‬بعضهم‭ ‬هنا‭ ‬وهناك‭ ‬ويسعون‭ ‬لفرضها‭ ‬على‭ ‬الجميع‭ ‬؟‭.‬

رجال‭ ‬المنابر‭ ‬الدينية‭ ‬مدعون‭ ‬للصعود‭ ‬وإدانة‭ ‬ظاهرة‭ ‬قتل‭ ‬المبدعين‭ ‬،‭ ‬لكي‭ ‬يثبتوا‭ ‬أنّ‭ ‬الذين‭ ‬يعيشون‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬الوطن‭ ‬بمختلف‭ ‬عناوينهم‭ ‬ومسمياتهم‭ ‬واتجاهاتهم‭ ‬وميولهم،‭ ‬إنّما‭ ‬هم‭ ‬مواطنون‭ ‬متساوون‭ ‬،‭ ‬وقبل‭ ‬ذلك‭ ‬انّهم‭ ‬بشر‭ ‬لهم‭ ‬كرامتهم‭ ‬في‭ ‬الحياة‭ ‬وعند‭ ‬الموت‭ ‬أيضاً‭ .‬

مدن‭ ‬عراقية‭ ‬تعرض‭ ‬فيها‭ ‬المبدعون‭ ‬والفنانون‭ ‬للتنكيل‭ ‬والقتل‭ ‬على‭ ‬يد‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬السابقة‭ ‬،‭ ‬ولا‭ ‬يحتمل‭ ‬العراق‭ ‬تكرار‭ ‬موجات‭ ‬من‭ ‬القتل‭ ‬في‭ ‬مدن‭ ‬أخرى‭ ‬تحت‭ ‬أغراض‭ ‬وأسباب‭ ‬أخرى‭ ‬تعشعش‭ ‬في‭ ‬عقول‭ ‬عفنة‭ .‬

اخشى‭ ‬أن‭ ‬تبدأ‭ ‬هجرة‭ ‬ثالثة‭ ‬أو‭ ‬رابعة‭ ‬أو‭ ‬عاشرة‭ ‬للمبدعين‭ ‬من‭ ‬العراق‭ ‬تحت‭ ‬ضغط‭ ‬موجات‭ ‬ظلامية‭ ‬جديدة‭ ‬،‭ ‬قد‭ ‬تلقى‭ ‬أغطية‭ ‬رسمية‭ ‬أو‭ ‬شبه‭ ‬رسمية‭ ‬،‭ ‬في‭ ‬بلد‭ ‬تداخلت‭ ‬فيه‭ ‬الاوضاع‭ ‬الى‭ ‬درجة‭ ‬عظيمة‭ .‬

رئيس التحرير – الطبعة الدولية