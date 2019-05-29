هل وُلِدت العلمانية في العراق؟ – علي جبر دنبوس

العَلمانية (بفتح العين) وليس العِلمانية (بكسر العين). فالعَلمانية مشتقة من العالم والدنيويةScularisem بينما الثانية مشــتقة من العِلم والاكاديمـــيةScientific و .Academic ولعل استعمال لفظ المصطلح (بكسر العين)، من قبل من يرفعون شعار العَلمانية، دليل أول على عدم فهم العَلمانية من قبل هؤلاء، وبالتالي ضبابية انتمائهم اليها. فمدلول العَلمانية لا يشير الى العِلم، بل الى العالم والى الدنيا والدنيوية. وهي الفكرة التي تأصلت في اوربا إبان الصراع ضد سلطة الكنيسة السياسية والتي كانت تقدم نفسها على انها تحكم بتفويض من السماء وليس بتفويض من الانسان الذي يعيش في هذا العالم وعلى هذه الارض. ولذلك فقد منحت العَلمانية لنفسها توصيف الانطلاق من معطيات العالم الارضي وليس انطلاقا من السماء، فصارت عَلمانية اي دنيوية اوارضية.

ليس كل من هولاديني هوعلماني

من الاخطاء الشائعة لدى الجمهور العراقي اعتقاد هذا الجمهور ان كل من لا يؤمن بالدين هوعَلماني. ولطالما وصف هذا الجمهور خطأ بالعَلمانية كل الانظمة السياسية والسياسيين وكياناتهم السياسية والتي لا تنتهج الدين كقاعدة في الادارة السياسية. فهناك فرق عظيم بين العَلمانية واللادينية. فقد تجد عَلماني مؤمن بدور الدين في المجتمع، وقد تجد من هومؤمن بالدين ولكنه غير مؤمن بدوره الاجتماعي. ولهذا السبب درج الكثيرون على عد كل من لا ينتمي الى الكيانات الاسلامية المشاركة في الحياة السياسية في عراق ما بعد 2003 خطأ بالعَلمانية.

العَلمانية لا تعارض الدين

يخطيء من يعتقد أن الفكرة العَلمانية هي فكرة اقصائية، تعادي الدين وتهدف الى الغائه. فالعَلمانية تحترم كل عقيدة ورأي واصحابها. وليس اوضح بهذا الصدد من مقولة الفيلسوف والكاتب الفرنسي Voltaire )فولتير)، والذي كان اشهر فلاسفة عصر الاصلاح ومن قادة الثورة الفرنسية الفكريين ومن المؤصلين للفكرة العَلمانية، والتي يقول فيها: (أنت لك رأي غير رأيي وانا سأدافع حتى الموت عن حقك في عرض رأيك). وفرنسا ما بعد الثورة الفرنسية التي حاربت الطغيان الكنسي، لم تلغ الكنيسة ولا الدين وحتى يومنا هذا. كما ان كل انظمة اوربا والغرب السياسية الحاضرة قد أخذت بفكرة العَلمانية، لكنها لم تلغ فكرة الدين ولم تعاد الاديان، بل تحترم الدين، بل ولكي انها ترعى مصالحه. ولحتى لا تعجز الكنائس عن أداء دورها الاجتماعي فقد وفرت دول اوربية عديدة مصادر مالية لرفد هذه الكنائس من خلال تشريع (الضريبة الكنسية). ففي دولة المانيا العَلمانية التي ينتمي مواطنوها بشكل رئيسي الى طائفتي (الكاثوليك) و(البروتستانت)، وحيث يسجل هذا الانتماء في الوثائق الشخصية لكل مواطن، تقوم دوائر الضرائب وبشكل تلقائي بحسم (ضريبة الكنيسة) التي ينتمي اليها هذا المواطن من راتبه كل شهر، والتي تتراوح نسبتها بين 8 الى 9 بالمئة من الراتب. وقد اصل الدستور الالماني هذا المكسب الكنسي وصاغه في المادة 140 منه. وكمثال على هذا الرفد المالي، فقد تدفق الى خزينة اتحاد (الكنائس الكاثوليكية) في المانيا وفقط في العام 2015 ما مقداره (09.6) مليارد يورو. ولا يقتصر الامر على الرفد المالي فقط، بل ان الحق للكنائس بالنشر والاعلام وتأسيس رياض الاطفال والمدارس والجامعات والمستشفيات والمراكز الفكرية والثقافية. ومثال اخر يؤكد حقيقة عدم معادات العَلمانية للدين كون ان الحزب الحاكم الان في المانيا العَلمانية ولدورات برلمانية عديدة هواتحاد لحزبين مسيحيين المانيين هما: (CDU) و(CSU): (الاتحاد الالماني المسيحي، والاتحاد الاجتماعي المسيحي) وبزعامة السيدة (مريكل). واللطيف في هذه المسئلة أن هذين الحزبين المتحدين هما في الاصل حزبان (كاثوليكيان)، في الوقت الذي تنتمي فيه السيدة (ميركل) والتي هي زعيمة هذا الاتحاد الى الطائفة (البروتستانتية). وكمصداق آخر على عدم اضطهاد اوعداء اوتضييق الدول العلمانية الاوربية على المؤمنين بالاديان، ان المسلمين الهاربين من بلدانهم الاصلية واللاجئين الى هذه الدول العَلمانية، وجدوا ويجدون الحماية والملاذ الامن في الدول العَلمانية التي تقيهم ملاحقات واضطهاد بلدانهم الاصلية بسبب انتماءاتهم الدينية والمذهبية. وهذه الدول العَلمانية تعج بالمساجد والجمعيات والروابط الاسلامية التي يؤسسها ويديرها المهاجرون المسلمون والذين يمارسون فيها كل نشاطاتهم الدينية بلا مضايقات، الا اذا تأكدت المؤسسات الرسمية من تطرف اوخرق هذه النشاطات للدساتير في هذه البلدان، اواقلاقها للسلم الاجتماعي، فانها سوف تقوم بما يحمي المجتمع اتجاه هذه النشاطات وبأجراءات قانونية عادلة لا تنطلق من رفض اومعادات.

العَلمانية لا تضع دين للدولة، لان الدولة ليس لها دين

يُوَصِف فقهاء الدستور كيان الدولة بانها (شخصية اعتبارية). أي أن الدولة هي ليست كيان شخص طبيعي، بل هي عبارة عن مجرد مؤسسات اعتبارية ينظم الدستور تأسيسها ووجودها، ويشغلها ويديرها أشخاص يمنحهم القانون صلاحيات وواجبات، ولأداء مهمتين وجدت الدولة اصلا لأدائهما، الا وهما: الخدمات والحماية. ولأن مواطني الدولة ينتمون الى اديان ومذاهب ويؤمنون بعقائد وافكار عديدة ومختلفة، فان واجب الدولة يحتم عليها ان لا تنتمي هذه الدولة الى أي دين اومذهب اوعقيدة، فهي ليست شخصا طبيعيا بل هي مؤسسات، ولأن ذلك سوف يتعارض مع واجب تأديتها لمهمتيها المذكورتين. فالذي يدير الدولة هوليس الشخص اوالعقيدة اوالدين اوالمذهب، بل هوالدستور الذي يخدم ويحمي جميع مواطني الدولة. والدستور هوعقد من صناعة بشرية وليس سماوية، ويتفق على قواعده واسسه مواطنو هذه الدولة، بما يضمن لكل واحد منهم حقوقه، ويستطيع هؤلاء المواطنون البشر تغيير هذا العقد كلما تطلبت حاجاتهم الى تغييره. بينما الاديان والمذاهب والعقائد جميعا وبلا استثناء يؤمن كل واحد منها بانه يملك الحقيقة التي (لا تتغير) وكل الاخرون لا يملكونها، ويعامل كل واحد من هذه الاديان اتباعه بغير ما يتعامل مع الذين لا يتبعونه، حتى وان ادعى هذا الدين اوتلك العقيدة بانها تتعامل مع الاخرين بالعدل والاحسان.

ردود الافعال لا يمكن ان تؤسس لفكرة العَلمانية في العراق

شهد اليسار واحزابه وكياناته في العالم وبالخصوص كياناته الماركسية، بعد انهيار الاتحاد السوفيتي في بداية تسعينات القرن الماضي، فراغا سياسيا ذاتيا ارتبط بزوال الدولة السوفيتية ونظامها السياسي، حيث كانت الدولة السوفيتية ونظامها السياسي يرفدان اليسار بالقوة على مختلف اشكالها، وفي كثير من الاحيان والمسائل كانت الدولة السوفيتية هي التي تحدد اتجاه البوصلة السياسية والفكرية لهذا اليسار. وقد شعر الكثيرون ممن كانوا ينتمون الى هذا اليسار بأن الساحة السياسية في العالم لم تعد تتسع لهم ولا يجدون فيها صدى لافكارهم. ولم يكن لهذا اليسار ان ينقلب على نفسه ليغير اتجاهه ويتنازل عن قيمه الفكرية والسياسية لينهار مثلما انهار الاتحاد السوفيتي. ولأملاء الفراغ السياسي الذي عاناه اليسار في المنطقة العربية فقد احتفظت العديد من الكيانات السياسية بهامش لوجودها. واتجه العديد من اليساريين للبحث عن مظلات تمكنهم من الوقوف تحتها بمضامين فكرية تسمح لهم (بالتنفس) الفكري وبهامش من حرية النشاط، وبأثواب ليست يسارية تماما ولكنها تحمل البعض من طابع والوان الفكر اليساري. فوجد هؤلاء في مظلة الديموقراطية عنوانا مقبولا ومظلة مريحة. والواقع ان الديموقراطية كقيمة لم تكن من اهــــداف اليسار، حتى وان قدمها بصياغات اخرى مثل (الديموقراطية الثورية) و(الديموقراطية المركزية). وسرعان ما شكل اليساريون كيانات تحمل اسم الديموقراطية كعنوان، حيث اكتظت الساحة العراقية بالروابط والجمعيات والاتحادات التي تحمل هذا العنوان ويديرها (حرس اليسار القديم). ولان هذه الكيانات لم تكن الديموقراطية هي هدفها الحقيقي وممارستها الواقعية، فانها لم تفلح في تأسيس تيار ديموقراطي حقيقي على الساحة العراقية، لان ردود الافعال لا تبني تيارات. ولعل التجربة المتعثرة للكيانات الدينية السياسية في عراق ما بعد 2003 في الساحة السياسية وبسبب الاداء الحكومي المثخن بالرداءة، قد أدى الى النفرة الشعبية الواسعة تجاه هذه الكيانات السياسية وهوالذي حدا بالكثير من العراقيين الى (الكفر) بهذه الكيانات وبتوجهاتها السياسية والفكرية، ولكن كردة فعل لم تصنع بديلا، بل اختارت من (سوق الفكر) سلعة تقيت بها نفسها وتنفس بها عن حنقها. فكانت العَلمانية. ولكن فات على الكثيرين ممن يدعون الى العَلمانية ويتخذوها شعارا، ان العلمانية هي بالاساس ممارسة وفكرة وجدانية ولا تقتصر على الانخراط في جبهة مقابلة الى جبهة الكيانات الدينية السياسية، ليكفر هؤلاء بما لدى الكيانات الدينية من عقائد ورؤى وقيم. فالعلمانية لا تلغي الاخر ولا تعاديه ولا تحاربه، بل هي تحترم الاخر وتضمن له حقه في حرية الفكر والرأي. ولعل من ينشد العَلمانية في العراق ويتوق الى تحقيقها وخصوصا من اليساريين في امس الحاجة الى تحليل واستيعاب تجربة تاريخ العراق السياسي القريب. فمن الاخطاء الفادحة التي اقترفها اليسار الشيوعي في العراق والتي اضرته كثيرا، هي موقفه المعادي من الدين. فلقد نقل اليسار الشيوعي العراقي تجربة دول اوربا الشرقية بصراعها مع هيمنة الكنيسة هناك، ليطبقها على الارض الاجتماعية للعراق وليعادي بذلك الدين، ذلك لانه لم يجد طبقة عاملة (بروليتاريا) تكون هي مادة الصراع السياسي (الصراع الطبقي)، لان العراق بلد زراعي رعوي وفيه (طبقة وسطى) واسعة من موظفي الدولة. العَلماني هومن يؤمن وجدانيا ويمارس هذا الايمان في احترام وحماية حرية جميع الاراء والمعتقدات والاديان والمذاهب، ولذلك فقط فانه لا يضع للدولة دينا ولا يسمح للدين ان يتدخل في شؤون الدولة، لان الدولة لجميع هؤلاء. وهذه العلمانية لم تولد بعد في العراق.