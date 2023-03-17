هل من راتب إضافي للموظفين؟ – حسين الصدر

-1-

هناك بعض المؤسسات كالمصارف تدفع لموظفيها ثلاثة عشر راتبا في كل عــام .

اي ان هناك راتبا اضافيا

-2-

وقد قرأتُ خبراً مفاده :

انّ تركيا ستصرف لموظفيها راتبين في شهر رمضان المبارك

والامارات ثلاثة رواتب .

-3-

والعراق يستطيع ان يفعل ذلك بحكم كونه بلداً نفطياً غنيا .

ومن هنا

فنحن نقترح صرف راتب اضافي للموظفين في شهر رمضان المبارك وستكون له آثاره الايجابية عليهم وعلى الأسواق التجارية التي تصاعدت لهجة شكواهم من الركود .

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وهذا الراتب الاضافي يُنْعشُ أوضاع الصائمين من جانب، ويُمكّنُهم مِنْ

التوسعة على انفسهم وأُسرهم من جانب آخر ، كما أنّه هدية العيد المعجّلة .

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ويأتي هذا الاقتراح متزامناً مع الترسانة الضخمة التي يمتلكها العراق بعد ارتفاع أسعار النفط ومبيعاته منه.

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