هل من راتب إضافي للموظفين؟ – حسين الصدر
-1-
هناك بعض المؤسسات كالمصارف تدفع لموظفيها ثلاثة عشر راتبا في كل عــام .
اي ان هناك راتبا اضافيا
-2-
وقد قرأتُ خبراً مفاده :
انّ تركيا ستصرف لموظفيها راتبين في شهر رمضان المبارك
والامارات ثلاثة رواتب .
-3-
والعراق يستطيع ان يفعل ذلك بحكم كونه بلداً نفطياً غنيا .
ومن هنا
فنحن نقترح صرف راتب اضافي للموظفين في شهر رمضان المبارك وستكون له آثاره الايجابية عليهم وعلى الأسواق التجارية التي تصاعدت لهجة شكواهم من الركود .
-4-
وهذا الراتب الاضافي يُنْعشُ أوضاع الصائمين من جانب، ويُمكّنُهم مِنْ
التوسعة على انفسهم وأُسرهم من جانب آخر ، كما أنّه هدية العيد المعجّلة .
-5-
ويأتي هذا الاقتراح متزامناً مع الترسانة الضخمة التي يمتلكها العراق بعد ارتفاع أسعار النفط ومبيعاته منه.