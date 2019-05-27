هل من حق فرنسا تجاهل شهدائنا ؟

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فاتح عبد السلام

اليوم‭ ‬تلقيت‭ ‬اتصالات‭ ‬من‭ ‬أصدقاء‭ ‬في‭ ‬الموصل‭ ‬،‭ ‬المدينة‭ ‬العراقية‭ ‬الكبيرة‭ ‬التي‭ ‬احتلها‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ ‬ثلاث‭ ‬سنوات‭ ‬،‭ ‬كانوا‭ ‬جميعاً‭ ‬يتحدّثون‭ ‬فيها‭ ‬بغضب‭ ‬واضح‭ ‬من‭ ‬مواقف‭ ‬الخارجية‭ ‬وجهات‭ ‬فرنسية‭ ‬اخرى‭ ‬،‭ ‬أبدت‭ ‬اعتراضها‭ ‬على‭ ‬صدور‭ ‬احكام‭ ‬بالاعدام‭ ‬في‭ ‬محاكم‭ ‬عراقية‭ ‬ببغداد‭ ‬على‭ ‬أربعة‭ ‬فرنسيين‭ ‬من‭ ‬أصول‭ ‬عربية‭ ‬،‭ ‬كانوا‭ ‬من‭ ‬ارهابيي‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ ‬الذي‭ ‬تسبب‭ ‬في‭ ‬دمار‭ ‬الموصل‭ ‬واستباحة‭ ‬دمائها‭ ‬واخراجها‭ ‬من‭ ‬حركة‭ ‬التاريخ‭ .‬

‭ ‬أحدهم‭ ‬أخبرني‭ ‬ان‭ ‬الفرنسيين‭ ‬كانوا‭ ‬الاقسى‭ ‬في‭ ‬تصفية‭ ‬حسابات‭ ‬زعيم‭ ‬خلافتهم‭ ‬المزعومة‭ ‬مع‭ ‬اهالي‭ ‬الموصل،‭ ‬حيث‭ ‬احتلوا‭ ‬مساكن‭ ‬النازحين‭ ‬وصادروا‭ ‬اموالهم‭ ‬وممتلكاتهم‭ ‬واتخذوا‭ ‬من‭ ‬بيوتهم‭ ‬أوكاراً‭ ‬للتسليح‭ ‬والتعذيب‭ ‬والقتل‭ ‬والاغتصاب‭ ‬والتفخيخ‭ .‬

‭ ‬وقال‭ ‬صديق‭ ‬آخر‭ ‬،‭ ‬انّ‭ ‬رفض‭ ‬فرنسا‭ ‬لعقوبةالاعدام‭ ‬هو‭ ‬شأن‭ ‬داخلي‭ ‬يخصها‭ ‬،‭ ‬وان‭ ‬بلادنا‭ ‬برغم‭ ‬الويلات‭ ‬السياسية‭ ‬الكثيرة‭ ‬التي‭ ‬تعاني‭ ‬منها‭ ‬تتلمس‭ ‬الطريق‭ ‬الصحيح‭ ‬في‭ ‬الاقتصاص‭ ‬من‭ ‬الارهابيين‭ ‬الذين‭ ‬رفضت‭ ‬فرنسا‭ ‬وسواها‭ ‬استعادتهم‭ ‬،‭ ‬ونحن‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬لا‭ ‬نستطيع‭ ‬الاحتفاظ‭ ‬بهم‭ ‬كتذكارات‭ ‬لمواجعنا‭ ‬ونزيفنا‭ ‬الدائم‭ . ‬ألا‭ ‬تكفينا‭ ‬خروقات‭ ‬المليشيات‭ ‬القذرة‭ ‬،‭ ‬كما‭ ‬يسمّيها‭ ‬السيد‭ ‬مقتدى‭ ‬الصدر‭ .‬

‭ ‬ودعا‭ ‬صديق‭ ‬آخر‭ ‬الفرنسيين‭ ‬الذين‭ ‬يتحدّثون‭ ‬عن‭ ‬محاكمات‭ ‬عادلة‭ ‬لارهابيين‭ ‬جاءوا‭ ‬الى‭ ‬الموصل‭ ‬واحتلوها‭ ‬واستباحو‭ ‬دماء‭ ‬اهلها‭ ‬،‭ ‬الى‭ ‬زيارة‭ ‬الموصل‭ ‬المنكوبة‭ ‬للاطلاع‭ ‬على‭ ‬فيض‭ ‬–الصادرات‭ ‬الفرنسية–‭ ‬لنا‭ .‬

الواضح‭ ‬انّ‭ ‬اهالي‭ ‬الضحايا‭ ‬في‭ ‬الموصل‭ ‬ساخطون‭ ‬على‭ ‬أية‭ ‬دعوة‭ ‬دولية‭ ‬للتخفيف‭ ‬في‭ ‬الاحكام‭ ‬على‭ ‬الارهابيين‭ ‬الأجانب‭ ‬،‭ ‬الذين‭ ‬اذاقوا‭ ‬الموصل‭ ‬ومدناً‭ ‬أخرى‭ ‬منها‭ ‬الانبار‭ ‬وتكريت‭ ‬والحويجة‭ ‬صنوف‭ ‬العذاب‭ ‬،‭ ‬وعندما‭ ‬نقول‭ ‬أهالي‭ ‬الضحايا‭ ‬،‭ ‬فهم‭ ‬ليسوا‭ ‬فئة‭ ‬محدودة‭ ‬،‭ ‬وإنّما‭ ‬جميع‭ ‬الاهالي‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬استثناء‭ ‬شخص‭ ‬واحد‭ ‬من‭ ‬الملايين‭ ‬الاربعة‭ ‬في‭ ‬نينوى‭ ‬،‭ ‬لأنّ‭ ‬عذاب‭ ‬داعش‭ ‬نال‭ ‬منهم‭ ‬جميعاً‭ ‬،‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬العراقيين‭ ‬في‭ ‬القوات‭ ‬المسلحة‭ ‬الذين‭ ‬هبّوا‭ ‬لتحرير‭ ‬المدن‭ ‬العراقية‭ ‬ومنها‭ ‬الموصل‭ ‬،‭ ‬وقدّموا‭ ‬تضحيات‭ ‬غالية‭ .‬

رئيس التحرير – الطبعة الدولية