هل من حق فرنسا تجاهل شهدائنا ؟

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فاتح عبد السلام
اليوم تلقيت اتصالات من أصدقاء في الموصل ، المدينة العراقية الكبيرة التي احتلها تنظيم داعش ثلاث سنوات ، كانوا جميعاً يتحدّثون فيها بغضب واضح من مواقف الخارجية وجهات فرنسية اخرى ، أبدت اعتراضها على صدور احكام بالاعدام في محاكم عراقية ببغداد على أربعة فرنسيين من أصول عربية ، كانوا من ارهابيي تنظيم داعش الذي تسبب في دمار الموصل واستباحة دمائها واخراجها من حركة التاريخ .
أحدهم أخبرني ان الفرنسيين كانوا الاقسى في تصفية حسابات زعيم خلافتهم المزعومة مع اهالي الموصل، حيث احتلوا مساكن النازحين وصادروا اموالهم وممتلكاتهم واتخذوا من بيوتهم أوكاراً للتسليح والتعذيب والقتل والاغتصاب والتفخيخ .
وقال صديق آخر ، انّ رفض فرنسا لعقوبةالاعدام هو شأن داخلي يخصها ، وان بلادنا برغم الويلات السياسية الكثيرة التي تعاني منها تتلمس الطريق الصحيح في الاقتصاص من الارهابيين الذين رفضت فرنسا وسواها استعادتهم ، ونحن في العراق لا نستطيع الاحتفاظ بهم كتذكارات لمواجعنا ونزيفنا الدائم . ألا تكفينا خروقات المليشيات القذرة ، كما يسمّيها السيد مقتدى الصدر .
ودعا صديق آخر الفرنسيين الذين يتحدّثون عن محاكمات عادلة لارهابيين جاءوا الى الموصل واحتلوها واستباحو دماء اهلها ، الى زيارة الموصل المنكوبة للاطلاع على فيض –الصادرات الفرنسية– لنا .
الواضح انّ اهالي الضحايا في الموصل ساخطون على أية دعوة دولية للتخفيف في الاحكام على الارهابيين الأجانب ، الذين اذاقوا الموصل ومدناً أخرى منها الانبار وتكريت والحويجة صنوف العذاب ، وعندما نقول أهالي الضحايا ، فهم ليسوا فئة محدودة ، وإنّما جميع الاهالي من دون استثناء شخص واحد من الملايين الاربعة في نينوى ، لأنّ عذاب داعش نال منهم جميعاً ، فضلاً عن العراقيين في القوات المسلحة الذين هبّوا لتحرير المدن العراقية ومنها الموصل ، وقدّموا تضحيات غالية .
رئيس التحرير – الطبعة الدولية