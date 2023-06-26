هل ما حصل في روسيا هو تمرد ؟ – حاكم محسن محمد الربيعي

مفهوم التمرد والتمرد العسكري تحديدا هو عصيان الاوامر العسكرية وعدم تنفيذها، وقد يكون مصحوبا بأطلاق النار تجاه الطرف الاخر وأخطر أنواع التمرد عندما يكون البلد في حالة حرب ، فهل ما حصل من قوات فاغنر الروسية هو تمرد وعصيان ، أم هو اختلاف في الآراء مع بعض قادة عسكريين وتحديدا اختلاف مع وزارة الدفاع ورئاسة الاركان ، وهل بإمكان هذه المجموعة البالغ عدد قواتها 25 الف فرد ان تسيطر على موسكو التي عجز نابليون والالمان عن دخولها ، لاسيما ان القوة الجوية هي تحت ادارة القيادة العسكرية للجيش الروسي ، ومن الغريب ان تنتفض الة الاعلام الغربية وتهول من الحدث الذي وصفته بعض الدوائر بانه تمثيلية لبيان قوة الوحدة الروسية وليرى ما ذا ستفعل دول الناتو التي تعلم جيدا ان سلاحها الذي قدم ويقدم لا وكرانيا يأخذ طريقه الى التدمير بالقصف الروسي ، فغيني بر يغو جين هو صناعة روسية ، وهو الذي مكنته الدولة من ان يصبح أوليغارشيا وذلك من خلال الدعم في توسيع سلسلة المطاعم التي يملكها وكذلك العمل على تأسيس شركة خاصة شبيه بالميلشيات في بعض الدول ,لكنها ساهمت في مؤازرة الجيش الروسي في حربه مع النازيين الجدد في اوكرانيا ، جين هو مؤسس مجموعة فا غنر العسكرية الروسية الخاصة، وقد تم تسليط الضوء عليه بعد اندلاع الحرب الروسية في أوكرانيا، حيث لعبت قواته دورًا رئيسيًا في القتال. وطبل الغرب لهذا الحدث واتصل بأيدين بالرؤساء الاوربيين يبدوا بفرح وسرور كبيرين ,ان روسيا في طريقها الى الحرب الاهلية او في طريقها الى التفكك ، في حين ابدى الشعب الروسي والقوات الروسية ولاءهم الى الرئيس بوتن وهو ما خيب ظن امريكا والغرب ، ومن المؤسف ان قنوات عربية طبلت للحدث وذكرت بان القوات الروسية تعمل حفر على حدود موسكو وهي كذبة مأ نزل الله بها من سلطان، حيث عادت هذه المجموعة الى مواقعها بعد ان ذهب قائدها الى بلاروسيا ، في حين لوكان هذا الحدث في دولنا لكان الاعدام مصير قائد هذه المجموعة ان لم يكن ما جرى تمثيل لكشف ما يتوقعه او يفعله الغرب .