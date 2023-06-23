هل سمعتم بيوم السيلفي؟

بيروت – محسن حسين

من غرائب الايام العالمية ان العالم تم الاحتفال في 21 حزيران من كل عام ، باليوم العالمي للسيلفي الذي أصبح أكثر الهوايات شعبية في عالمنا هذا.وهذا اليوم العالمي مثل الكثير من الايام العالمية التي غزت البشرية لاسباب شخصية او تجارية او لبيع اجهزة محددة او لتسجيل لقاءات مع شسخصيات سياسية او فنية او عائلية او مع من نحب .

ويعتقد أن أول يوم لهذه المناسبة تم تخصيصه في الولايات المتحدة في عام 2014.

وببساطة فان (سيلفي) هي نوع من الصور الذاتية التي يتم التقاطها بواسطة كاميرا أو جهاز محمول أو غيره. ما ساهم في ظهور الكاميرات الأمامية عالية الجودة في الأجهزة المحمولة، وكذلك إمكانية نشر صور السيلفي من خلال التطبيقات المحمولة في شبكات التواصل الاجتماعي في انتشار هذه الظاهرة. وبفضل وسائل التواصل الاجتماعي والهاتف الذكي فان يوم السيلفي العالمي، شكل من أشكال الاحتفال بالصورة الذاتية التي لا يمكن أن نوجد بدونها في هذه الأيام.

ومن غرائب السيلفي الصور مع حيواناتنا الاليفه، مثل القطط والكلاب والببغاوات و الارانب والسلاحف وغيرها من الحيوانات الأليفة الأخرى.

بعض الناس يلتقطون صور سيلفي مع الطعام لاسباب عديدة منها الفخر بمن صنع الطعام او ترتيبه او لنبرهن انه لذيذ ويستحق ان نسجله في صورة معه وبغض النظر عن السبب فإن صور السيلفي لعشاق الطعام شيء رائع كما يقولون.

والان هل انتم اصدقائي من هواة صور السيلفي؟

كل سيلفي وانتم بخير.