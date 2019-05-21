هل دخلنا مرحلة (الخمط) الرسمي؟ – حسين الذكر

ليس من الانصاف ان ننسب كل المساوئ لحكومة حديثة العهد وتمتلك رغبة العمل والتغيير لكنها مكبلة بادوات الواقع الذي يجعل كل شيء محالاً.. هنا لسنا بصدد الدفاع عن حكومة السيد عبد المهدي وبقية أعضاء كابينته المعطلة بسبب عناد وتقاطع مصالح المهيمنين على المقدرات ، جراء عقم دستوري وخلل انتخابي ان لم يتدارك سوف لن يكون هناك اصلاح اطلاقا .. فالتفاوت الكبير الواضح بين سلم الرواتب فضلا عن تكديس وحجز الدرجات الوظيفية بأسر وعناوين وأحزاب معينة، يجعل الإصلاح حلماً طوباوياً في مجتمع نخره الفساد والمفسدين منذ عشرات السنين. هنا تكمن قمة الماساة وكاننا مستسلمون لمافيات الفساد حينا بعد حين ..

شاهدته يحمل ولديه نحو عيادة الطبيب وقد عرفت انه بلا عمل بلا وظيفة بلا راتب يسكن شقة مستأجرة .. فسالته : (لماذا للدكتور وليس للعيادة الشعبية) ، فقال : (يا اخي هي ظلت عيادة ، كان ذاك أيام زمان ، اليوم كل البناية بحرسها وغرفها تدار من قبل طبيب واحد يكشف كل الحالات وبصيدلية خاوية لا تمتلك الا الباراستول ، اما بقية الأقسام مثل التحليل والاشعة والرنين .. وغير ذلك من مستلزمات الطب الحديث قد اختفت الى الابد). فتساءلت كم أمثال حالة هذا المواطن المغلوب على امره؟ وكم يقبض شهريا قادة وكبار موظفي دولة الديمقراطية في بلد النفط الذي ما زال يتدفق بملايين البراميل يوميا وبمليارات الدولارات عائديا .

في مشهد اخر (موظف شاب لم يتعد راتبه المائتين وخمسين دولارا يسكن مع والده في غرفة من بيت مستأجر ولديه طفلان ، كحال اغلب العراقيين من فقراء الشعب، شاهدته حائرا حد البكاء، فسالته، فقال: (في عز الحر وشهر رمضان عطل عندي التبريد والثلاجة بسبب تبديل وتصاعد التيار الكهربائي غير المستقر بين المولدة والوطنية ، فلأي اعطي وجهي وممن استدين وكيف نشرب وننام واطفالي؟) .

في المناطق الشعبية وتحت شعار إزاحة المتجاوزين، أصبحت تتم عمليات فرهود مبرمج من بعض موظفي امانة العاصمة الذين يهجمون ويكرون على الباعة وأصحاب المحلات، ممن يعرضون بضائعهم على الرصيف. نحن هنا مع منع التجاوز وتنفيذ القانون والمحافظة على نظافة العاصمة ونظامها العام ، لكن ثمة ملاحظات تحتاج الى مراقبة في زمن وعراق فيه الانفلات والتستر بالشعارات غزا كل مفاصل الدولة وتسبب بما يحيط العراقيين الذين اصبح اغلبهم يلعن الساعة (السودة التي اخرجتهم من عتاة الدكتاتورية لتحيلهم بقبضة عتاة الفساد). فالمحاسبة والفرهود هنا وان كانت تجري تحت عنوان رسمي وحكومي وبشعار مكافحة تجاوزات لكنه لا يمت للشرع والقانون بشيء ولا يحقق العدالة الاجتماعية ولا يفرض نظاما ولا يردع متجاوزا اغلبهم يعاود عرض بضائعه بعد دقائق من مغادرة قوة الواجب ، التي للأسف تتعاطى بالمزاج بين محل ومحل ، وبائع وبائع وشارع وشارع ومنطقة ومنطقة .. ثم أليس من الواجب ان تتم مصادرة أموال الناس وممتلكاتهم بموجب امر قضائي وبوصل رسمي يمكن للمواطن ان يدافع عن حقه فيه .. فهل دخلنا مرحلة الخمط المؤسساتي .. هل بدأ الزحف على ممتلكات المواطن بعد افراغ ونهب مؤسسات الدولة من محتواها ..اسئلة تعد واحد بالألف من حالات عج بها المجتمع وغص بها الناس .. فيا دعاة الإصلاح والتغيير ومحاربة الفساد .. ابدأوا من القاعدة اصلحوا حال الصغار ، في ظل عدم قدرتكم على كسر شوكة الكبار .