هل حقاً رئيس الوزراء في العلاوي ؟ – حسين محمد الفيحان

بعد ان عقد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي اولى جلسات مجلسه في مقر الحكومة (المجلس الوطني في زمن النظام السابق) بمنطقة العلاوي و قد اعلن ذلك فور تسميته رئيسا للوزراء: بعدم اتخاذه المنطقة الخضراء مقرا له ولحكومته. يبدو ان السيد عبد المهدي بهذا يحاول اثبات انه قريبٌ من الشعب خصوصا بعد ذهابه في القطار ببزته السفاري الى كربلاء لزيارة الاربعين من محطة العلاوي. وظهوره في وسائل الاعلام وهو يركب سيارة (جيمسي GMC موديل 2005) غير مُصفحة تظهر ضمن موكبه الاقل ضخامة بعدد السيارات من بين رؤساء الوزراء السابقين و يقينا هناك اسباب وراء تلك الخطوة لرئيس الوزراء الجديد بالابتعاد عن المنطقة الخضراء اذا صح ذلك منها :

1- السمعة السياسية السيئة الصيت التي باتت عليها المنطقة الخضراء لدى العراقيين لاحتوائها على اغلب المتورطين بدمار و خراب البلاد وهم يعشعشون بها منذ سنوات وقد تجلى ذلك باقتحامها من قبل المتظاهرين ودخولهم مجلس النواب و الوزراء قبل حوالي عامين .

2- عدم تمكن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي وقدرته على اتخاذ واصدار قرار بفتح (المنطقة الخضراء) امام العراقيين حاليا بعد ان حاول واراد رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي في العام 2015 ان يفتح بعض شوارعها امام البغداديين تمهيدا لفتحها بالكامل واصدر قرارا بذلك فسمعت به السفارتين الامريكية و البريطانية فرفضتاهُ رفضا شديدا اضافة الى انه لم يرق لرؤساء البعثات الدبلوماسية الغربية الذين استشعروا خطراً و كذلك ان أحزابا و شخصيات كبيرة في الدولة تنتفع من إبقاء السياج العازل للمنطقة الخضراء عن باقي مناطق بغداد بدواعي وجود تهديدات لحياة سياسيين كبار من أجل تحويل سكنهم إلى داخل المنطقة الخضراء أو البقاء داخلها بالنسبة لمن حصل على مكان للسكن و استقر فيها و فعلا تراجع العبادي حينها عن قراره الذي اتخذه في 28 آب 2015 بإلغاء المنطقة الخضراء بشكل كامل بل اعيد حتى غلق الشارع الوحيد الذي تم فتحه في الرابع من تشرين الأول 2015 وتجميد المشروع بالكامل .

اما عن مقر رئيس الوزراء في منطقة العلاوي حالياً فالحقيقة هو ليس قريب من الشعب لكنه إعلاميا قد يبدو قريب من الشعب فالمنطقة التي تحوي المقر الجديد لرئاسة الوزراء لا يختلف تحصيناتها عن الخضراء ابدا ففيها مبنى وزارة الخارجية و مقار حكومية هامة اخرى و تحيط بها القوات الأمنية من كل الجهات ناهيك عن ان فرقة عسكرية كاملة مخصصة لحماية رئيس مجلس الوزراء قد انتقلت الى هذا المكان لتزيد من شدة تحصينه . ومع محاولات عبد المهدي المرحب بها والساعي منها ان يكون قريباً من الشعب (اعلاميا) . فالشعب المُتعب والمُرهق الذي تملئهُ اليوم طبقات الجوع والتخلف والحرمان واليُتم والنقص في كل شيء يحتاج اليه جراء ضياع حقوقه و سرقتها وقد استشرى و دبَّ الفساد في كل مفاصل ومؤسسات الدولة طوال الـ15 عاما الماضية لا يحتاج الان إلى خطوات كهذه لا ينتفع منها شيئا بل يحتاج إلى قرارات تنتشله من الواقع المزري الذي يعيشه قرارات تعيد للمواطن حقوقه المسلوبة والمسروقة قرارات تحاكم الفاسدين و من تسبب بكل ذلك الخراب و الدمار وتقدمهم للعدالة وتضربهم بيد من حديد فعلا لا قولا .. يا رئيس الوزراء ..