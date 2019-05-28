هل تحفظ الديمقراطية العراق كما حفظت بريطانيا العظمى – عبد الهادي كاظم الحميري

زمان جديد
يعاني العراقيون الأصلاء من الدوار وهم يتلمسون طريق النجاة للعراق الذي وقع في عين الاعصار الأمريكي الإيراني الذي لف المنطقة رغم أنه ليس هناك مشكلة حدود بين أمريكا وإيران أو مشكلة طمع في مصادر ثروات بعضهم البعض أو تنازع على أسواق أو مصادر ثروة وانما هو كما يبدو صراع فيه رغبات قادة في الهيمنة والوصاية على المنطقة والحفاظ على مصالحهم الشخصية في الاستمرار في الحكم.
وخلال معاناتنا من هذا الإعصار مرَّ حدث لم يأخذ الكثير من الاهتمام وهو استقالة السيدة تيريزا ماي رئيسة وراء بريطانيا لأنها شعرت أن بلادها بحاجة الى رئيس وزراء جديد يقود المفاوضات المتعثرة للخروج من الاتحاد الأوربي وقبل ثلاثة سنوات تقريبا من هذا التاريخ وتحديدا في تموز 2016 إستقال السيد ديفيد كاميرون رئيس وزراء بريطانيا بعد الإستفاء على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي رغم أنه لم يكن هناك أي إلزام قانوني أو اخلاقي أو حزبي يوجب إستقالته إذ كان الإستفتاء بشأن بقاء بريطانيا من عدمه ضمن الاتحاد الاوربي بدون تبني أحزاب الحكومة أو المعارضة لوجهات نظر محددة. ومن أنبل الاستقالات في رأي كانت استقالة وزير الخارجية البريطانية اللورد كارنغتون ووزراء الدولة في وزارته في 5 آذار عام 1982 بعد أن ربحت بريطانيا حرب الفوكلاند حيث اعتبر أن حدوث غزو الأرجنتين لجزر الفوكلاند التابعة لبريطانيا دون أن تتوقعه وزارته أو تمنعه تقصير في عمل الدبلوماسية البريطانية التي يقودها.
خطر لي وان أرى كيف أن الساسة البريطانيّون يدعمون الديمقراطية برفيع أخلاقهم أن أتساءل كيف أن هذا البلد الصغير نسبيا المكون من أربعة شعوب (الإنكليز والإسكوتلنديون والويلزيون والأيرلنديون) الذي مارس الديمقراطية قبل غيره بعدة قرون وتمكن من انهاء سيطرة البحرية الاسبانية على البحار والمحيطات ودحر نابليون وصدَّر الشيوعية دون أن يصاب بها وربح حربين عالميتين واحتل معظم أصقاع الأرض ثم عاد الى داخل أراضيه وهو متماسك ومحافظ على رخائه وتقدمه (بدون حسد). هل نجح بأخلاق أمته وقادته كما قال أمير الشعراء أحمد شوقي: انما الأمم الأخلاق إن بقيت…. وإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا ، أم أن الديمقراطية هي الأخلاق التي تحافظ على الدول والشعوب أمام الطغاة من حولها ؟. ورغم أنني كما الكثير منا محبط من الديمقراطية العراقية الحالية بسبب تحايل الساسة فيها على صندوق الإقتراع من خلال خلق التبعية العمياء للقادة بالخزعبلات وتغرير الجماهير بتجاوز إخفاقاتهم دون الحاجة الى إستقالات مشرفة ونادم كما الكثير منا على فقدان الديمقراطية ودولة المؤسسات التي أقامها المرحوم الملك فيصل الأول بشق الأنفس إلا أنني أعتقد أننا لازلنا أفضل في الديمقراطية والحرية من جميع الدول المحيطة بنا فلنصمد بالقليل من ديمقراطيتنا وحريتنا كما صمد أبو ناجي ( إسم منحه العراقيون للإنكليز مطلع القرن الماضي ) أمام الجبابرة عبر القرون الماضية وصبر وهو يعرف كما قال تشرتشل ان الديمقراطية نظام سيء لكنه أفضل من غيره .