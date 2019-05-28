هل تحفظ الديمقراطية العراق كما حفظت بريطانيا العظمى – عبد الهادي كاظم الحميري

زمان جديد

يعاني‭ ‬العراقيون‭ ‬الأصلاء‭ ‬من‭ ‬الدوار‭ ‬وهم‭ ‬يتلمسون‭ ‬طريق‭ ‬النجاة‭ ‬للعراق‭ ‬الذي‭ ‬وقع‭ ‬في‭ ‬عين‭ ‬الاعصار‭ ‬الأمريكي‭ ‬الإيراني‭ ‬الذي‭ ‬لف‭ ‬المنطقة‭ ‬رغم‭ ‬أنه‭ ‬ليس‭ ‬هناك‭ ‬مشكلة‭ ‬حدود‭ ‬بين‭ ‬أمريكا‭ ‬وإيران‭ ‬أو‭ ‬مشكلة‭ ‬طمع‭ ‬في‭ ‬مصادر‭ ‬ثروات‭ ‬بعضهم‭ ‬البعض‭ ‬أو‭ ‬تنازع‭ ‬على‭ ‬أسواق‭ ‬أو‭ ‬مصادر‭ ‬ثروة‭ ‬وانما‭ ‬هو‭ ‬كما‭ ‬يبدو‭ ‬صراع‭ ‬فيه‭ ‬رغبات‭ ‬قادة‭ ‬في‭ ‬الهيمنة‭ ‬والوصاية‭ ‬على‭ ‬المنطقة‭ ‬والحفاظ‭ ‬على‭ ‬مصالحهم‭ ‬الشخصية‭ ‬في‭ ‬الاستمرار‭ ‬في‭ ‬الحكم‭.‬

وخلال‭ ‬معاناتنا‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬الإعصار‭ ‬مرَّ‭ ‬حدث‭ ‬لم‭ ‬يأخذ‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الاهتمام‭ ‬وهو‭ ‬استقالة‭ ‬السيدة‭ ‬تيريزا‭ ‬ماي‭ ‬رئيسة‭ ‬وراء‭ ‬بريطانيا‭ ‬لأنها‭ ‬شعرت‭ ‬أن‭ ‬بلادها‭ ‬بحاجة‭ ‬الى‭ ‬رئيس‭ ‬وزراء‭ ‬جديد‭ ‬يقود‭ ‬المفاوضات‭ ‬المتعثرة‭ ‬للخروج‭ ‬من‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوربي‭ ‬وقبل‭ ‬ثلاثة‭ ‬سنوات‭ ‬تقريبا‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬التاريخ‭ ‬وتحديدا‭ ‬في‭ ‬تموز‭ ‬2016‭ ‬إستقال‭ ‬السيد‭ ‬ديفيد‭ ‬كاميرون‭ ‬رئيس‭ ‬وزراء‭ ‬بريطانيا‭ ‬بعد‭ ‬الإستفاء‭ ‬على‭ ‬خروج‭ ‬بريطانيا‭ ‬من‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوربي‭ ‬رغم‭ ‬أنه‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬هناك‭ ‬أي‭ ‬إلزام‭ ‬قانوني‭ ‬أو‭ ‬اخلاقي‭ ‬أو‭ ‬حزبي‭ ‬يوجب‭ ‬إستقالته‭ ‬إذ‭ ‬كان‭ ‬الإستفتاء‭ ‬بشأن‭ ‬بقاء‭ ‬بريطانيا‭ ‬من‭ ‬عدمه‭ ‬ضمن‭ ‬الاتحاد‭ ‬الاوربي‭ ‬بدون‭ ‬تبني‭ ‬أحزاب‭ ‬الحكومة‭ ‬أو‭ ‬المعارضة‭ ‬لوجهات‭ ‬نظر‭ ‬محددة‭. ‬ومن‭ ‬أنبل‭ ‬الاستقالات‭ ‬في‭ ‬رأي‭ ‬كانت‭ ‬استقالة‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬البريطانية‭ ‬اللورد‭ ‬كارنغتون‭ ‬ووزراء‭ ‬الدولة‭ ‬في‭ ‬وزارته‭ ‬في‭ ‬5‭ ‬آذار‭ ‬عام‭ ‬1982‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬ربحت‭ ‬بريطانيا‭ ‬حرب‭ ‬الفوكلاند‭ ‬حيث‭ ‬اعتبر‭ ‬أن‭ ‬حدوث‭ ‬غزو‭ ‬الأرجنتين‭ ‬لجزر‭ ‬الفوكلاند‭ ‬التابعة‭ ‬لبريطانيا‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬تتوقعه‭ ‬وزارته‭ ‬أو‭ ‬تمنعه‭ ‬تقصير‭ ‬في‭ ‬عمل‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬البريطانية‭ ‬التي‭ ‬يقودها‭.‬

خطر‭ ‬لي‭ ‬وان‭ ‬أرى‭ ‬كيف‭ ‬أن‭ ‬الساسة‭ ‬البريطانيّون‭ ‬يدعمون‭ ‬الديمقراطية‭ ‬برفيع‭ ‬أخلاقهم‭ ‬أن‭ ‬أتساءل‭ ‬كيف‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬البلد‭ ‬الصغير‭ ‬نسبيا‭ ‬المكون‭ ‬من‭ ‬أربعة‭ ‬شعوب‭ ‬(الإنكليز‭ ‬والإسكوتلنديون‭ ‬والويلزيون‭ ‬والأيرلنديون)‭ ‬الذي‭ ‬مارس‭ ‬الديمقراطية‭ ‬قبل‭ ‬غيره‭ ‬بعدة‭ ‬قرون‭ ‬وتمكن‭ ‬من‭ ‬انهاء‭ ‬سيطرة‭ ‬البحرية‭ ‬الاسبانية‭ ‬على‭ ‬البحار‭ ‬والمحيطات‭ ‬ودحر‭ ‬نابليون‭ ‬وصدَّر‭ ‬الشيوعية‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬يصاب‭ ‬بها‭ ‬وربح‭ ‬حربين‭ ‬عالميتين‭ ‬واحتل‭ ‬معظم‭ ‬أصقاع‭ ‬الأرض‭ ‬ثم‭ ‬عاد‭ ‬الى‭ ‬داخل‭ ‬أراضيه‭ ‬وهو‭ ‬متماسك‭ ‬ومحافظ‭ ‬على‭ ‬رخائه‭ ‬وتقدمه‭ ‬(بدون‭ ‬حسد)‭. ‬هل‭ ‬نجح‭ ‬بأخلاق‭ ‬أمته‭ ‬وقادته‭ ‬كما‭ ‬قال‭ ‬أمير‭ ‬الشعراء‭ ‬أحمد‭ ‬شوقي:‭ ‬انما‭ ‬الأمم‭ ‬الأخلاق‭ ‬إن‭ ‬بقيت‭…. ‬وإن‭ ‬هم‭ ‬ذهبت‭ ‬أخلاقهم‭ ‬ذهبوا‭ ‬،‭ ‬أم‭ ‬أن‭ ‬الديمقراطية‭ ‬هي‭ ‬الأخلاق‭ ‬التي‭ ‬تحافظ‭ ‬على‭ ‬الدول‭ ‬والشعوب‭ ‬أمام‭ ‬الطغاة‭ ‬من‭ ‬حولها‭ ‬؟‭. ‬ورغم‭ ‬أنني‭ ‬كما‭ ‬الكثير‭ ‬منا‭ ‬محبط‭ ‬من‭ ‬الديمقراطية‭ ‬العراقية‭ ‬الحالية‭ ‬بسبب‭ ‬تحايل‭ ‬الساسة‭ ‬فيها‭ ‬على‭ ‬صندوق‭ ‬الإقتراع‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬خلق‭ ‬التبعية‭ ‬العمياء‭ ‬للقادة‭ ‬بالخزعبلات‭ ‬وتغرير‭ ‬الجماهير‭ ‬بتجاوز‭ ‬إخفاقاتهم‭ ‬دون‭ ‬الحاجة‭ ‬الى‭ ‬إستقالات‭ ‬مشرفة‭ ‬ونادم‭ ‬كما‭ ‬الكثير‭ ‬منا‭ ‬على‭ ‬فقدان‭ ‬الديمقراطية‭ ‬ودولة‭ ‬المؤسسات‭ ‬التي‭ ‬أقامها‭ ‬المرحوم‭ ‬الملك‭ ‬فيصل‭ ‬الأول‭ ‬بشق‭ ‬الأنفس‭ ‬إلا‭ ‬أنني‭ ‬أعتقد‭ ‬أننا‭ ‬لازلنا‭ ‬أفضل‭ ‬في‭ ‬الديمقراطية‭ ‬والحرية‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬الدول‭ ‬المحيطة‭ ‬بنا‭ ‬فلنصمد‭ ‬بالقليل‭ ‬من‭ ‬ديمقراطيتنا‭ ‬وحريتنا‭ ‬كما‭ ‬صمد‭ ‬أبو‭ ‬ناجي‭ ‬(‭ ‬إسم‭ ‬منحه‭ ‬العراقيون‭ ‬للإنكليز‭ ‬مطلع‭ ‬القرن‭ ‬الماضي‭ ‬)‭ ‬أمام‭ ‬الجبابرة‭ ‬عبر‭ ‬القرون‭ ‬الماضية‭ ‬وصبر‭ ‬وهو‭ ‬يعرف‭ ‬كما‭ ‬قال‭ ‬تشرتشل‭ ‬ان‭ ‬الديمقراطية‭ ‬نظام‭ ‬سيء‭ ‬لكنه‭ ‬أفضل‭ ‬من‭ ‬غيره‭ .‬