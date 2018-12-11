هل أصبحت شعارات الوطنية ومحاربة الفساد إستثماراً؟ – شاكر كريم عبد

من المؤسف أصبح أصحاب المبادئ الخيرة والقيم النبيلة والكفاءة والخبرة والنزاهة غرباء في وطنهم الذي أصبح الكذب والانتهازية والنفاق والدجل والفساد من شيمة دعاة الشرف والنزاهة من تسيدوا فيه بلا حياء ولاخجل. بعد ان امتطوا صهوة بناء المجتمع وخدمة الشعب، وبعد ان خابت ظنون الناس بهم. يبيعون ويشترون بصناديق الاقتراع وبالمناصب التي جاءت نتيجة مهزلة الانتخابات المشوهة. والغريب في الامر ما نشاهده من هؤلاء الذين ابتلينا بهم انهم يدعون الشرف والوطنية والدفاع عن ثروات البلاد وحقوق الناس، بشعارات زائفة أجادوا باستخدامها في حين تلوثت أيديهم بالمال العام بصفقات ومناقصات وعقود وهمية تتم بالخفاء بمبالغ خيالية دون مراقب وحسيب.فالفساد وسوء استخدام المال العام كان وراء انعدام الخدمات في اغلب محافظات العراق، والمناطق المحررة لازال يشكو سكانها الإهمال والبطالة وانعدام ابسط الخدمات، ولازال اكثر من مليوني نازح لم يعودوا الى مناطقهم، وبالأمس جرفت خيامهم السيول وقتلت عددا منهم وإصابت العشرات وشردت الالاف، ومثلهم في محافظات الوسط والجنوب، فخيانة الأمانة صارت امرا طبيعيا. ورغم ذلك يختلقون لأنفسهم أعذارا واهية ويزينون أعمالهم بادعاء الوطنية الزائفة، لكن في حقيقة الآمر ان أعمالهم هذه هي خيانة للوطن وإنهاكه وتبديد ثرواته.والغريب بالأمر إطلاق هذه الشعارات من قبل جهات معروفة أساسا بالفساد وبحماية الفاسدين، وهؤلاء معروفون ومشخصون من قبل الشعب الذي يشعر وكأن الفاسدين متضررون من الفساد، وواقعون تحت الظلم ولهذا نراهم يتحدثون كثيراعن انتقاد الفساد ومواجهة الفاسدين!وبسببهم انتشر الفساد وتراجعت الأخلاق وانهار المجتمع واستباح الوطن وحتى الآن نسمع أقوالا وشعارات بالحرب على الفساد ولا نرى أفعالا بتطهير النسيج الاقتصادي والإداري والأمني من هذه الآفة التي استشرت في كثير من مفاصل الدولة وكبلت مقدرات الوطن كثيرا…

بغداد