هل أتاك خبر الكسائي ؟ – حسين الصدر

-1-

الكسائي هو أبو الحسن عليّ بن حمزة الكوفي البغدادي .

وكان أحد أعلام النحويين اللغويين ومن قراّء مدينة السلام .

-2-

وكان قد اختاره الرشيد مُؤَدِبَاً لبعض ولده .

-3-

وجاء في الأخبار :

ان الرشيد أشرف على الكسائي وهو لا يراه ،

فقام الكسائي ليلبس نَعْلَه لحاجة يُريدُها ،

فابتدرها الأمين والمأمون فوضعاها بين يديه ،

فقبّل رأسيهما ويديهما ، ثم أقسم عليهما ألا يعاودا .

استكثر على نفسه أنْ يقدم نعله اليه أميران احدهما ولي عهد أبيه .

إنَّ ما صنعه المأمون والأمين يكشف عن العرف المركوز في الأذهان

والقاضي باعظام الاساتذه وإجلالهم وإبداء أقصى ألوان التواضع أمامهم.

وقد جَسَّدَ المأمون والامين ذلك حينما قدّما نعل مؤدبهما بمبادرةٍ منهما دُونَ أي ايعاز .

-4-

وحين جلس الرشيد مجلسه قال :

أيُّ الناس أكرمُ خادماً ؟

قالوا :

أمير المؤمنين أعزه الله

قال :

بل الكسائي يخدمه الأمين والمأمون ،

ثم قص عليهم الخبر

أقول :

أين نحن اليوم من هذه الآداب والأعراف ؟

ومع الاسف الشديد نقول :

إنّ الذين يُكرمون اساتذتهم ويتعاملون معهم بإعظامٍ وإجلال ليسوا بكثيرين ..!!

ومن المحزن للغاية :

إنّ بعضهم لا يتردد في الاساءة الى اساتَذَتِه ويواجههم بألوان مِن الاعتداءات ، وصل بعضها أخيرا الى حَدّ ازهاق الأرواح ..!!

وعلى الآداب السلام اذا استهان الطالبُ بحرمة اساتذته..!!

اننا نشدّد على أهمية الحفاظ على الموازين الاخلاقية بعيداً عن كل ألوان الاختراق .

ولا بُدَّ ان لا ننسى القول المأثور :

(من علّمني حرفا صيّرني له عبدا)