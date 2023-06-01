هل أتاكم حديث تخصيصات التعداد السكاني؟ – علي مارد الأسدي

علي مارد الأسدي

سأدع الأرقام تتحدث كي لا أطنب في الكلام عن فقرة في الموازنة، تُدرج ضمن عنوان ما يسمى ب(النفقات الحاكمة) التي لا نعرف من صيرها حاكمة!! هذه الفقرة لها خواص الثقب الأسود في علم الفيزياء، اذ تبتلع ملايين الدولارات سنويًا، تدخل فيها الأموال ولا تخرج، تختفي ببساطة دون أن ينتج عنها أي أثر ملموس على أرض الواقع، والغريب ايضًا أن لا أحد يستطيع متابعتها أو السؤال عن مصيرها، لأن قوانين الفيزياء كما قلت لكم، لا تسمح بتعقب مصير المادة التي يبتلعها الثقب الأسود!!

لنلقي نظرة سريعة على المبالغ التي خصصت لإجراء التعداد السكاني في العراق:

* في موازنة عام 2005 لا تتوفر بيانات إن كان قد خصص لها أموال أم لا.

* في موازنة عام 2006 خصص للتعداد السكاني

47,697,000,000 مليار دينار

كانت حصة الأقليم شبه المستقل منها:

8,108,000,000 مليار دينار

* أرتفع هذا المبلغ في موازنة عام 2007 ليصل الى

130,000,000,000 مليار دينار

فيما كانت حصة الأقليم:

22,100,000,000 مليار دينار

* اما في موازنة عام 2008 كانت مخصصات التعداد:

126,200,000,000 مليار دينار

حصة الأقليم فيها:

21,454,000,000 مليار دينار

* بينما في موازنة عام 2009 خصص للتعداد للسكاني:

96,043,000,000 مليار دينار

ذهب منها الى الاقليم:

16,327,000,000 مليار دينار

* أرتفعت المبالغ فجأة في موازنة عام 2010 لتصل الى:

199,364,000,000 مليار دينار

وكانت حصة الاقليم:

33,891,880,000 مليار دينار

* اما في موازنة عام 2011 فقد أصبح التخصيص:

167,449,000,000 مليار دينار

أخذ الأقليم منها:

28,466,330,000 مليار دينار

* ثم أختفت تخصيصات فقرة التعداد السكاني من عام 2012 الى عام 2018 بعد حدوث مشاكل أدت الى عدم إقرار الموازنة المالية العامة في بعض السنوات، أو بسبب هبوط أسعار النفط واستنزاف أغلب الموارد لتمويل الحرب ضد الارهاب.

* عادت في موازنة عام 2019 فقرة التعداد بتخصيص:

50,560,000,000 مليار دينار

وكانت حصة الاقليم من هذه المبالغ:

6,405,952,000 مليار دينار

* لم تشرع موازنة مالية للعراق في عام 2020 ولا في عام 2022

* اما في موازنة عام 2021 خصص للتعداد السكاني:

60,000,000,000 مليار دينار

أخذ الاقليم منها :

7,602,000,000 مليار دينار

* ونأتي اخيرًا الى مشروع موازنة هذا العام 2023 حيث قفزت تخصيصات التعداد السكاني الى أرقام غير مسبوقة، وكالآتي:

350,000,000,000 مليار دينار

تذهب منها للاقليم شبه المستقل:

44,345,000,000 مليار دينار !!

وبحساب مجموع ما تم هدره خلال السنوات الماضية من أموال (سائبة) لإجراء التعداد السكاني، مع ما سينفق في موازنة 2023، سيكون الناتج:

1,227,313,000,000 ترليون دينار عراقي

كانت حصة سلطة الاقليم منها:

188,700,162,000 مليار دينار عراقي!!

ما هو رأيكم؟!