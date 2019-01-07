هل‭ ‬ينتظر‭ ‬العالم‭ ‬أول‭ ‬ولادة‭ ‬خارج‭ ‬الكوكب؟

لندن‭ – ‬الزمان‭ ‬

نشرت‭ ‬شركة‭ ‬“سبيس‭ ‬لايف‭ ‬اوريجن”‭ ‬امس‭ ‬الاول،‭ ‬تقريرا‭ ‬في‭ ‬دورية‭ ‬أتلانتيك‭ ‬العلمية،‭ ‬ذكرت‭ ‬فيه‭ ‬أن‭ ‬البشرية‭ ‬بحاجة‭ ‬إلى‭ ‬اختبار‭ ‬تجربة‭ ‬الولادة‭ ‬خارج‭ ‬كوكب‭ ‬الأرض،‭ ‬إذا‭ ‬رغبت‭ ‬في‭ ‬استعمار‭ ‬وإعمار‭ ‬كواكب‭ ‬أخرى‭ ‬في‭ ‬المستقبل‭.‬

وتطمح‭ ‬الشركة‭ ‬الهولندية‭ ‬الناشئة‭ ‬أن‭ ‬توصل‭ ‬أول‭ ‬طفل‭ ‬إلى‭ ‬الفضاء‭ ‬بحلول‭ ‬العام‭ ‬2024،‭ ‬وكانت‭ ‬أعلنت‭ ‬في‭ ‬اكتوبر/تشرين‭ ‬الأول‭ ‬2018‭ ‬ضمن‭ ‬برنامج‭ ‬رحلاتها‭ ‬المخطط‭ ‬لها،‭ ‬أنها‭ ‬تبحث‭ ‬عن‭ ‬متطوعات‭ ‬مستعدات‭ ‬لخوض‭ ‬تجربة‭ ‬الحمل‭ ‬والولادة‭ ‬في‭ ‬الفضاء‭.‬

قال‭ ‬كيس‭ ‬مولدر‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬ومؤسس‭ ‬الشركة‭ ‬التي‭ ‬يقع‭ ‬مقرها‭ ‬في‭ ‬أمستردام‭ ‬“إذا‭ ‬أرادت‭ ‬البشرية‭ ‬أن‭ ‬تصبح‭ ‬نوعا‭ ‬منتشرا‭ ‬على‭ ‬الكواكب،‭ ‬فنحن‭ ‬بحاجة‭ ‬إلى‭ ‬تعلم‭ ‬كيفية‭ ‬التكاثر‭ ‬في‭ ‬الفضاء”‭.‬

وتعتزم‭ ‬الشركة،‭ ‬إنشاء‭ ‬“حاضنة‭ ‬الأجنة‭ ‬الفضائية”،‭ ‬التي‭ ‬سيتم‭ ‬إرسالها‭ ‬إلى‭ ‬الفضاء‭ ‬حاملة‭ ‬البويضات‭ ‬والحيوانات‭ ‬المنوية‭ ‬البشرية‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2021‭.‬

وأوضحت‭ ‬الشركة‭ ‬أن‭ ‬الأجنة‭ ‬سوف‭ ‬تتكون‭ ‬وتبدأ‭ ‬في‭ ‬التطور‭ ‬في‭ ‬الفضاء،‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬التفاصيل‭ ‬حول‭ ‬كيفية‭ ‬حدوث‭ ‬ذلك‭ ‬تبقى‭ ‬غامضة‭.‬

وشرح‭ ‬متحدث‭ ‬باسم‭ ‬الشركة:‭ ‬“خلال‭ ‬مهمة‭ ‬من‭ ‬24‭ ‬إلى‭ ‬36‭ ‬ساعة،‭ ‬ستلد‭ ‬امرأة‭ ‬على‭ ‬بعد‭ ‬250‭ ‬ميلا‭ ‬فوق‭ ‬الأرض،‭ ‬مصحوبة‭ ‬بفريق‭ ‬طبي‭ ‬مدرب‭ ‬من‭ ‬الطراز‭ ‬العالمي”‭.‬

وأضاف‭ ‬“ستؤدي‭ ‬عملية‭ ‬الإعداد‭ ‬والتحضير‭ ‬بعناية‭ ‬إلى‭ ‬الحد‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬المخاطر‭ ‬المحتملة،‭ ‬على‭ ‬غرار‭ ‬المعدات‭ ‬الموجودة‭ ‬على‭ ‬الأرض‭ ‬للعناية‭ ‬بالأم‭ ‬والطفل”‭.‬

ومن‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬عملية‭ ‬إنجاب‭ ‬أول‭ ‬طفل‭ ‬في‭ ‬الفضاء‭ ‬مكلفة‭ ‬جدا،‭ ‬حيث‭ ‬كشفت‭ ‬شركة‭ ‬“سبيس‭ ‬لايف‭ ‬اوريجن”‭ ‬أن‭ ‬إنماء‭ ‬الأجنة‭ ‬في‭ ‬الفضاء‭ ‬سيكلف‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬250‭ ‬ألف‭ ‬دولار‭ ‬و5‭ ‬ملايين‭ ‬دولار،‭ ‬ومن‭ ‬المحتمل‭ ‬جدا‭ ‬أن‭ ‬يكلف‭ ‬إنجاب‭ ‬طفل‭ ‬في‭ ‬الفضاء‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬ذلك‭.‬

وقال‭ ‬إيغبرت‭ ‬إيدلبروك،‭ ‬المسؤول‭ ‬عن‭ ‬الاستراتيجيات‭ ‬والابتكار‭ ‬في‭ ‬الشركة،‭ ‬وفقا‭ ‬لموقع‭ ‬مرصد‭ ‬المستقبل،‭ ‬أن‭ ‬“نجاح‭ ‬هذه‭ ‬المهمة‭ ‬قد‭ ‬يعزز‭ ‬خططنا‭ ‬لإنشاء‭ ‬مستعمرات‭ ‬خارج‭ ‬الأرض”،‭ ‬مضيفا‭ ‬أنه‭ ‬“ستكون‭ ‬المستعمرات‭ ‬البشرية‭ ‬خارج‭ ‬الأرض‭ ‬عديمة‭ ‬الجدوى‭ ‬إن‭ ‬لم‭ ‬ينجح‭ ‬البشر‭ ‬في‭ ‬التكاثر‭ ‬فيها”‭.‬