هل‭ ‬يتجسّس‭ ‬فيسبوك‭ ‬على‭ ‬المكالمات‭ ‬الخاصّة‭ ‬؟

نيويورك‭ ‬‭- ‬الزمان‭ ‬

أكد‭ ‬موقع‭ ‬«بزنس‭ ‬انسايدر»‭ ‬الشبكي‭ ‬البريطاني‭ ‬أن‭ ‬الاعتقاد‭ ‬السائد‭ ‬لدى‭ ‬مستخدمي‭ ‬موقع‭ ‬«فيسبوك»‭ ‬بأن‭ ‬إدارة‭ ‬الموقع‭ ‬تتجسس‭ ‬على‭ ‬مكالماتهم‭ ‬الخاصة‭ ‬التي‭ ‬يجرونها‭ ‬عبره‭ ‬صار‭ ‬متفشياً‭ ‬على‭ ‬نحو‭ ‬متزايد‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬الأخيرة‭. ‬ونشر‭ ‬«بزنس‭ ‬انسايدر»‭ ‬أمس‭ ‬تقريراً‭ ‬خاصاً‭ ‬عن‭ ‬الموضوع،‭ ‬واستشهد‭ ‬فيه‭ ‬بشهادات‭ ‬لأكثر‭ ‬من‭ ‬مستخدم‭ ‬لموقع‭ ‬«فيسبوك»‭ ‬في‭ ‬أماكن‭ ‬مختلفة‭ ‬من‭ ‬العالم‭. ‬وأكد‭ ‬المستخدمون‭ ‬أنهم‭ ‬كانوا‭ ‬يتحدثون‭ ‬مع‭ ‬أقاربهم‭ ‬أو‭ ‬أصدقائهم‭ ‬بشأن‭ ‬خططهم‭ ‬لرحلات‭ ‬وعطلات‭ ‬مقبلة،‭ ‬ثم‭ ‬فوجئوا‭ ‬بعد‭ ‬دقائق‭ ‬قليلة‭ ‬من‭ ‬انتهاء‭ ‬المكالمات‭ ‬بإعلانات‭ ‬تظهر‭ ‬لهم‭ ‬على‭ ‬صفحاتهم‭ ‬الشخصية‭ ‬عبر‭ ‬«فيسبوك»‭ ‬عن‭ ‬الوجهات‭ ‬التي‭ ‬ذكروا‭ ‬في‭ ‬مكالماتهم‭ ‬رغبتهم‭ ‬بقضاء‭ ‬العطلات‭ ‬فيها‭. ‬

وأوضح‭ ‬مستخدمو‭ ‬«فيسبوك»‭ ‬أن‭ ‬تكرار‭ ‬هذه‭ ‬الوقائع‭ ‬مع‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬مستخدم‭ ‬يؤكد‭ ‬أن‭ ‬إدارة‭ ‬الموقع‭ ‬تتجسس‭ ‬على‭ ‬مكالماتهم‭ ‬باستخدام‭ ‬خواص‭ ‬تقنية‭ ‬معينة‭ ‬داخل‭ ‬مكبرات‭ ‬الصوت‭ ‬المستخدمة‭ ‬في‭ ‬إجراء‭ ‬المكالمات‭.‬

وأفاد‭ ‬تقرير‭ ‬«بزنس‭ ‬انسايدر»‭ ‬بأن‭ ‬هذا‭ ‬الاعتقاد‭ ‬بدأ‭ ‬يتسلل‭ ‬إلى‭ ‬مشاعر‭ ‬مستخدمي‭ ‬«فيسبوك»‭ ‬منذ‭ ‬عدة‭ ‬سنوات،‭ ‬وتحديداً‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2016،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬اضطر‭ ‬إدارة‭ ‬الموقع‭ ‬آنذاك‭ ‬إلى‭ ‬إصدار‭ ‬بيان‭ ‬رسمي‭ ‬تنفي‭ ‬فيه‭ ‬قيامها‭ ‬بالتجسس‭ ‬على‭ ‬المكالمات‭.‬