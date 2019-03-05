هل‭ ‬نقول‭ ‬وداعاً‭ ‬للشخير‭ ‬والأرق‭ ‬؟

لندن‭ – ‬الزمان‭ ‬

ابتكر مصممون بريطانيون سريراً ذكياً يحل مشكلة الشخير والمساعدة في النوم العميق، وهو الأول من نوعه الذي يعد الحل لليالي الأرق وآلام الظهر المرتبطة بالفراش أو الشخير، إذ طوروا فرشة سرير «بالوغا» من كرات مليئة بالهواء ومحاطة برغوة ومزودة تكنولوجيا لمراقبة النوم وتنظيم درجة الحرارة. وحسبما تناقلت الصحافة البريطانية، تحتوي فرشة «بالوغا» على ميزات تقنية يمكن تفعيلها، والتحكم بها من خلال تطبيق مرافق على الهاتف الذكي، ويمكن تلخيصها في أربع ميزات رئيسية، هي: التحكم في المناخ، وتفعيل خاصية التدليك، ومكافحة الشخير، وأجهزة الاستشعار للإضاءة المحيطة. وطور المصمم جو كتان البريطاني (52 عاماً) هذه الفرشة الذكية بعد محاولات جادة استغرقت أكثر من 8 أعوام، بعد أن عانى هو نفسه من ليالٍ كثيرة دون نوم في سريره الخاص. ويمكن التحكم بدرجة الحرارة في السرير من خلال توزيع الهواء على جوانب السرير المختلفة، وبالتالي تعدل الحرارة وفقاً لحرارة الزوجين.

كما تستطيع «فرشة بالوغا» مراقبة النوم عن طريق استشعار الحركة والحرارة داخل السرير إلى جانب رصد معدل ضربات القلب.