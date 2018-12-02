هل‭ ‬تمنح‭ ‬الصين‭ ‬العالم‭ ‬كله‭ ‬واي‭ ‬فاي‭ ‬مجاناً‭ ‬؟

لندن‭ ‬‭- ‬الزمان‭: ‬كشفت‭ ‬تقرير‭ ‬جديد‭ ‬أن‭ ‬شركة‭ ‬صينية‭ ‬متخصصة‭ ‬فى‭ ‬تكنولوجيا‭ ‬الإنترنت‭ ‬تعتزم‭ ‬إطلاق‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬272‭ ‬قمرا‭ ‬صناعيا‭ ‬بحلول‭ ‬عام‭ ‬2026‭ ‬بهدف‭ ‬توفير‭ ‬خدمة‭ ‬الـ”واى‭ ‬فاى”‭ ‬بشكل‭ ‬مجانى‭ ‬فى‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم،‭ ‬ومنافسة‭ ‬عمالقة‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬الكبار‭ ‬مثل‭ ‬جوجل‭ ‬وسبيس‭ ‬إكس‭ ‬وغيرها‭. ‬ووفقا‭ ‬لما‭ ‬نشره‭ ‬موقع‭ ‬TOI‭ ‬الهندى،‭ ‬فإن‭ ‬الشركة‭ ‬الصينية‭ ‬التى‭ ‬تحمل‭ ‬اسم‭ ‬LinkSure‭ ‬وتأسست‭ ‬فى‭ ‬عام‭ ‬2013‭ ‬فى‭ ‬شنغهاى،‭ ‬تسوّق‭ ‬نفسها‭ ‬كشركة‭ ‬عالمية‭ ‬مبتكرة‭ ‬للإنترنت‭ ‬عبر‭ ‬الهاتف‭ ‬المحمول،‭ ‬وهى‭ ‬متخصصة‭ ‬فى‭ ‬خدمات‭ ‬الإنترنت‭ ‬المجانية‭ ‬والمحتوى‭ ‬والخدمات‭ ‬المستندة‭ ‬إلى‭ ‬الموقع‭ ‬الجغرافى‭. ‬وقد‭ ‬كشفت‭ ‬الشركة‭ ‬عن‭ ‬أول‭ ‬قمر‭ ‬صناعى‭ ‬لها‭ ‬يوم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬الماضى،‭ ‬فيما‭ ‬قالت‭ ‬صحيفة‭ ‬“تشاينا‭ ‬ديلى”‭ ‬الصينية‭ ‬أن‭ ‬“القمر‭ ‬الصناعى‭ ‬التابع‭ ‬للشركة‭ ‬سيطلق‭ ‬من‭ ‬مركز‭ ‬جيوتشيوان‭ ‬لإطلاق‭ ‬الأقمار‭ ‬الصناعية‭ ‬بمقاطعة‭ ‬قانسو‭ ‬فى‭ ‬شمال‭ ‬غرب‭ ‬الصين‭ ‬العام‭ ‬المقبل،‭ ‬وبحلول‭ ‬عام‭ ‬2020‭ ‬سيكون‭ ‬هناك‭ ‬عشرة‭ ‬أقمار‭ ‬صناعية‭ ‬فى‭ ‬الفضاء”،‭ ‬وسوف‭ ‬تستكمل‭ ‬الشركة‭ ‬أعمالها‭ ‬لتطلق‭ ‬272‭ ‬قمر‭ ‬صناعى‭ ‬بحلول‭ ‬2026‭.‬

وسيكون‭ ‬بمقدور‭ ‬المستخدمين‭ ‬الاستعانة‭ ‬بهواتفهم‭ ‬المحمولة‭ ‬للبحث‭ ‬عن‭ ‬خدمات‭ ‬الواى‭ ‬فاى‭ ‬التى‭ ‬توفرها‭ ‬الأقمار‭ ‬الصناعية‭ ‬التابعة‭ ‬للشركة‭ ‬وتصفح‭ ‬الإنترنت‭ ‬من‭ ‬خلالها‭.‬

‭ ‬بما‭ ‬فى‭ ‬ذلك‭ ‬المناطق‭ ‬التى‭ ‬لا‭ ‬تغطيها‭ ‬شبكات‭ ‬الاتصالات،‭ ‬حسبما‭ ‬ذكر‭ ‬التقرير،‭ ‬فيما‭ ‬قالت‭ ‬“وانج‭ ‬جينجيينج”‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذى‭ ‬لشبكة‭ ‬LinkSure،‭ ‬إن‭ ‬الشركة‭ ‬ستستثمر‭ ‬3‭ ‬مليارات‭ ‬يوان‭ ‬‭(‬431‭.‬4‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭)‬‭ ‬فى‭ ‬الخطة،‭ ‬وأعربت‭ ‬الشركة‭ ‬عن‭ ‬أملها‭ ‬فى‭ ‬أنه‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬مختلف‭ ‬السيناريوهات‭ ‬والتطبيقات‭ ‬والأساليب،‭ ‬يمكن‭ ‬للشركة‭ ‬تحقيق‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬المكاسب‭ ‬فى‭ ‬المستقبل‭.‬

يذكر‭ ‬أنه‭ ‬وفقا‭ ‬لبيانات‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة،‭ ‬بحلول‭ ‬نهاية‭ ‬عام‭ ‬2017،‭ ‬كان‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬هناك‭ ‬3‭.‬9‭ ‬مليار‭ ‬شخص‭ ‬غير‭ ‬مرتبطين‭ ‬بالإنترنت،‭ ‬وبسبب‭ ‬تنوع‭ ‬وتعقيد‭ ‬سطح‭ ‬الأرض،‭ ‬ففى‭ ‬بعض‭ ‬المناطق‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬تركيب‭ ‬بعض‭ ‬مرافق‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬لشبكات‭ ‬الاتصالات،‭ ‬وبالتالى،‭ ‬قد‭ ‬تكون‭ ‬الأقمار‭ ‬الصناعية‭ ‬هى‭ ‬البديل،‭ ‬وفى‭ ‬الوقت‭ ‬الحالى،‭ ‬أطلقت‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الشركات،‭ ‬بما‭ ‬فيها‭ ‬Google‭ ‬وSpaceX‭ ‬وOneWeb‭ ‬وTelesat،‭ ‬خططًا‭ ‬لاستخدام‭ ‬الأقمار‭ ‬الصناعية‭ ‬لتوفير‭ ‬خدمة‭ ‬الإنترنت‭ ‬المجانية‭.‬