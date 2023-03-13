هلع في البورصات الأوربية وبايدن يتدخل لإيقاف الانهيار بعد إفلاس ثلاثة بنوك أمريكية

باريس‭ – ‬بروكسل‭ -‬واشنطن‭ – ‬الزمان‭ ‬

واصلت‭ ‬البورصات‭ ‬الأوروبية‭ ‬تراجعها‭ ‬الاثنين‭ ‬مسجلة‭ ‬أسوأ‭ ‬جلسة‭ ‬في‭ ‬السنة‭ ‬على‭ ‬وقع‭ ‬المخاوف‭ ‬من‭ ‬انتشار‭ .‬س‭ ‬عدوى‭ ‬افلاس‭ ‬ثلاثة‭ ‬بنوك‭ ‬أميركية‭ ‬إلى‭ ‬القطاع‭ ‬المصرفي‭ ‬الأوروبي‭.‬

لكن‭ ‬مفوض‭ ‬الاقتصاد‭ ‬في‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬باولو‭ ‬جينتيلوني‭ ‬اكد‭ ‬الاثنين‭ ‬أن‭ ‬انهيار‭ ‬بنك‭ ‬سيليكون‭ ‬فالي‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬لا‭ ‬يمثّل‭ ‬تهديدا‭ ‬خطرا‭ ‬لأوربا،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬مخاوف‭ ‬المستثمرين‭ ‬من‭ ‬إمكانية‭ ‬انتقال‭ ‬العدوى‭.‬

فيما‭ ‬طلب‭ ‬الرئيس‭ ‬الامريكي‭ ‬جو‭ ‬بايدن‭ ‬في‭ ‬كلمة‭ ‬الاثنين‭ ‬من‭ ‬الأميركيين‭ ‬أن‭ ‬‮«‬يثقوا‮»‬‭ ‬في‭ ‬النظام‭ ‬المصرفي‭ ‬‮«‬الآمن‮»‬،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أنه‭ ‬سيفعل‭ ‬‮«‬كل‭ ‬ما‭ ‬هو‭ ‬ضروري‮»‬‭ ‬للحفاظ‭ ‬عليه‭ ‬بعد‭ ‬انهيار‭ ‬بنك‭ ‬سيليكون‭ ‬فالي‭ (‬إس‭ ‬في‭ ‬بي‭).‬‮ ‬

وقال‭ ‬بايدن‭ ‬‮«‬لن‭ ‬نتوقف‭ ‬عند‭ ‬هذا‭ ‬الحد‮»‬‭ ‬و»سنفعل‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬هو‭ ‬ضروري‮»‬‭ ‬بعدما‭ ‬وضعت‭ ‬السلطات‭ ‬الأميركية‭ ‬البنك‭ ‬المتخصص‭ ‬في‭ ‬تمويل‭ ‬قطاع‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬تحت‭ ‬الوصاية‭ ‬وتدخلت‭ ‬بسرعة‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬إفلاس‭ ‬مصرفين‭ ‬آخرين‭ ‬أصغر‭ ‬حجما‭.‬

كذلك‭ ‬أعلن‭ ‬الرئيس‭ ‬الأميركي‭ ‬خلال‭ ‬خطاب‭ ‬قصير‭ ‬من‭ ‬البيت‭ ‬الأبيض‭ ‬اتسم‭ ‬بنبرة‭ ‬حازمة،‭ ‬أنه‭ ‬سيطلب‭ ‬من‭ ‬الكونغرس‭ ‬‮«‬تعزيز‮»‬‭ ‬القواعد‭ ‬الناظمة‭ ‬للقطاع‭ ‬المصرفي‭ ‬التي‭ ‬سبق‭ ‬وشددت‭ ‬بعد‭ ‬كارثة‭ ‬انهيار‭ ‬مصرف‭ ‬ليمان‭ ‬براذرز‭ ‬العام‭ ‬2008‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يخففها‭ ‬الرئيس‭ ‬السابق‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭.‬

وأكد‭ ‬الديموقراطي‭ ‬البالغ‭ ‬80‭ ‬عاما‭ ‬أن‭ ‬دافعي‭ ‬الضرائب‭ ‬لن‭ ‬يتحملوا‭ ‬كلفة‭ ‬تعويض‭ ‬مودعي‭ ‬‮«‬إس‭ ‬في‭ ‬بي‮»‬‭.‬

وأوضح‭ ‬أن‭ ‬الحكومة‭ ‬تضمن‭ ‬أن‭ ‬يستعيد‭ ‬المودعون‭ ‬ما‭ ‬خسروه،‭ ‬لكن‭ ‬‮«‬ستأتي‭ ‬الأموال‭ ‬من‭ ‬الرسوم‭ ‬التي‭ ‬تدفعها‭ ‬البنوك‭ ‬لتأمين‭ ‬الودائع‮»‬‭.‬

وأعلن‭ ‬أنه‭ ‬سيتم‭ ‬طرد‭ ‬مديري‭ ‬بنك‭ ‬سيليكون‭ ‬فالي،‭ ‬وذلك‭ ‬بعدما‭ ‬وعد‭ ‬في‭ ‬تغريدة‭ ‬الأحد‭ ‬‮«‬بتحميل‭ ‬المسؤولية‮»‬‭ ‬للفاعلين‭ ‬الماليين‭ ‬‮«‬الذين‭ ‬أحدثوا‭ ‬هذه‭ ‬الفوضى‮»‬‭.‬

ويحاول‭ ‬جو‭ ‬بايدن‭ ‬تعزيز‭ ‬أهم‭ ‬أسس‭ ‬الأسواق‭ ‬وهي‭ ‬الثقة‭ ‬التي‭ ‬تمثل‭ ‬الحصن‭ ‬الوحيد‭ ‬ضد‭ ‬تداعيات‭ ‬واسعة‭ ‬النطاق‭ ‬لأزمة‭ ‬بنك‭ ‬سيليكون‭ ‬فالي‭.‬‮ ‬

ويأتي‭ ‬ذلك‭ ‬بعدما‭ ‬اتخذت‭ ‬السلطات‭ ‬إجراءات‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وأوروبا‭ ‬لحماية‭ ‬ودائع‭ ‬المؤسسة‭ ‬التي‭ ‬أفلست‭ ‬ووضعت‭ ‬تحت‭ ‬الوصاية‭ ‬العامة‭ ‬الأحد‭.‬

وبدأت‭ ‬المداولات‭ ‬في‭ ‬البورصات‭ ‬الأوروبية‭ ‬بصورة‭ ‬شبه‭ ‬مستقرة‭ ‬بعد‭ ‬إعلان‭ ‬تدابير‭ ‬استثنائية‭ ‬في‭ ‬الأسواق‭ ‬الأميركية‭ ‬لكنها‭ ‬هبطت‭ ‬بعد‭ ‬ذلك‭ ‬وبلغ‭ ‬التراجع‭ ‬قرابة‭ ‬الساعة‭ ‬9‭,‬50‭ ‬ت‭ ‬غ‭ ‬‮ ‬2‭,‬33‭%‬‭ ‬في‭ ‬باريس‭ ‬و2‭,‬41‭%‬‭ ‬في‭ ‬فرانكفورت‭ ‬بعدما‭ ‬خسرت‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬3‭%‬،‭ ‬و2‭,‬01‭%‬‭ ‬في‭ ‬لندن،‭ ‬و4‭,‬18‭%‬‭ ‬في‭ ‬ميلانو‭.‬

في‭ ‬آسيا،‭ ‬تراجعت‭ ‬بورصة‭ ‬طوكيو‭ ‬1‭,‬11‭%‬‭ ‬لكن‭ ‬شنغهاي‭ ‬ارتفعت‭ ‬1‭,‬20%‭ ‬وهونغ‭ ‬كونغ‭ ‬1‭,‬95‭%.‬

وقال‭ ‬ليونيل‭ ‬ميلكا‭ ‬من‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬سوان‭ ‬كابيتل‮»‬‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬‮«‬لقد‭ ‬نسينا‭ ‬مدى‭ ‬اعتماد‭ ‬النظام‭ ‬المصرفي‭ ‬على‭ ‬الثقة‮»‬‭.‬

يبدو‭ ‬أن‭ ‬الثقة‭ ‬مهتزّة‭ ‬في‭ ‬البنوك‭ ‬الإقليمية‭ ‬الأميركية‭ ‬بعد‭ ‬ثلاث‭ ‬حالات‭ ‬إفلاس‭ ‬في‭ ‬الأيام‭ ‬الأخيرة‭ ‬لبنك‭ ‬سيليكون‭ ‬فالي‭ ‬وبنك‭ ‬سيغناتشر‭ ‬وبنك‭ ‬سليفرغايت‭.‬‮ ‬

وتابع‭ ‬الخبير‭ ‬قائلا‭ ‬‮«‬تبدو‭ ‬البنوك‭ ‬الكبرى‭ ‬فقط‭ ‬مأمونة‮»‬‭.‬

اتخذت‭ ‬السلطات‭ ‬الأميركية‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الإجراءات‭ ‬خلال‭ ‬نهاية‭ ‬الأسبوع‭ ‬لمحاولة‭ ‬استعادة‭ ‬الثقة‭ ‬في‭ ‬النظام‭ ‬المصرفي‭ ‬الأميركي‭ ‬وتجنب‭ ‬عمليات‭ ‬السحب‭ ‬الضخمة‭ ‬للودائع‭ ‬التي‭ ‬قد‭ ‬تزيد‭ ‬من‭ ‬إضعاف‭ ‬هذه‭ ‬المؤسسات‭.‬

من‭ ‬بين‭ ‬الإجراءات‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬الإعلان‭ ‬عنها‭ ‬الأحد‭ ‬ضمان‭ ‬السلطات‭ ‬خصوصا‭ ‬سحب‭ ‬جميع‭ ‬الودائع‭ ‬من‭ ‬بنك‭ ‬سيليكون‭ ‬فالي‭ ‬المفلس‭.‬

كما‭ ‬وافق‭ ‬الاحتياطي‭ ‬الفدرالي‭ ‬الأميركي‭ ‬على‭ ‬إقراض‭ ‬الأموال‭ ‬اللازمة‭ ‬لبنوك‭ ‬أخرى‭ ‬قد‭ ‬تحتاجها‭ ‬لتلبية‭ ‬طلبات‭ ‬السحب‭ ‬من‭ ‬عملائها‭.‬

يوضح‭ ‬المحلل‭ ‬في‭ ‬منصة‭ ‬‮«‬آي‭ ‬جي‮»‬‭ ‬ألكسندر‭ ‬باراديز‭ ‬‮«‬إنها‭ ‬ليست‭ ‬خطة‭ ‬إنقاذ‭ ‬فدرالية‭ ‬لكنها‭ ‬توفر‭ ‬ضمانات‮»‬‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬‮«‬العثور‭ ‬على‭ ‬مشترين‭ ‬بسرعة‮»‬‭.‬

وأكد‭ ‬باراديز‭ ‬وجود‭ ‬‮«‬مرحلة‭ ‬توتر‮»‬‭ ‬في‭ ‬الأسواق‭ ‬وإن‭ ‬كان‭ ‬الوضع‭ ‬في‭ ‬رأيه‭ ‬بعيدا‭ ‬عما‭ ‬حصل‭ ‬عام‭ ‬2007‭.‬

‭ ‬جلسة‭ ‬سلبية‭ ‬أخرى‭ ‬للمصارف

كما‭ ‬كان‭ ‬الحال‭ ‬الجمعة،‭ ‬واصلت‭ ‬المصارف‭ ‬الأوروبية‭ ‬تراجعها‭ ‬الإثنين‭ ‬ولا‭ ‬سيما‭ ‬المصارف‭ ‬التي‭ ‬تعتبر‭ ‬أقل‭ ‬متانة‭ ‬من‭ ‬غيرها،‭ ‬فخسر‭ ‬مصرف‭ ‬كريدي‭ ‬سويس‭ ‬9‭,‬90‭%‬‭ ‬مسجلا‭ ‬أدنى‭ ‬مستوياته‭ ‬التاريخية‭ ‬فيما‭ ‬خسر‭ ‬كومرتسبنك‭ ‬12‭%‬‭ ‬وبي‭ ‬إن‭ ‬بي‭ ‬باريبا‮ ‬5‭,‬29‭%‬‭ ‬وسوسييتي‭ ‬جنرال‭ ‬5‭%.‬

أما‭ ‬بنك‭ ‬اتش‭ ‬إس‭ ‬بي‭ ‬سي‭ ‬الذي‭ ‬تراجعت‭ ‬أسهمه‭ ‬بنسية‭ ‬3‭,‬58‭%‬،‭ ‬فقد‭ ‬أعلن‭ ‬صباح‭ ‬الاثنين‭ ‬عن‭ ‬شراء‭ ‬الفرع‭ ‬البريطاني‭ ‬لبنك‭ ‬سيليكون‭ ‬فالي‭ ‬مقابل‭ ‬جنيه‭ ‬استرليني‭ ‬واحد،‭ ‬ما‭ ‬يسمح‭ ‬للزبائن‭ ‬‮«‬بالوصول‭ ‬إلى‭ ‬ودائعهم‭ ‬وخدماتهم‭ ‬المصرفية‭ ‬بشكل‭ ‬طبيعي‮»‬‭.‬

‭ ‬هل‭ ‬يغير‭ ‬الاحتياطي‭ ‬الفدرالي‭ ‬سياسته‭ ‬النقدية؟‭ ‬

هذه‭ ‬الأزمة‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬المصرفي‭ ‬‮«‬تغير‭ ‬المعطيات‭ ‬بشأن‭ ‬توقعات‭ ‬الاحتياطي‭ ‬الفدرالي‮»‬،‭ ‬كما‭ ‬يؤكد‭ ‬إيبيك‭ ‬أوزكاردسكايا‭ ‬من‭ ‬بنك‭ ‬سويسكوت‭.‬

ساهمت‭ ‬الارتفاعات‭ ‬الحادة‭ ‬في‭ ‬أسعار‭ ‬الفائدة‭ ‬خلال‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬لكبح‭ ‬التضخم‭ ‬في‭ ‬إضعاف‭ ‬البنوك‭ ‬وتباطؤ‭ ‬النشاط‭ ‬الاقتصادي‭.‬

قد‭ ‬تقنع‭ ‬الأحداث‭ ‬الأخيرة‭ ‬مسؤولي‭ ‬الاحتياطي‭ ‬الفدرالي‭ ‬الأميركي‭ ‬بابطاء‭ ‬الإيقاع‭ ‬في‭ ‬اجتماعهم‭ ‬القادم‭ ‬في‭ ‬21‭-‬22‭ ‬آذار‭/‬مارس‭.‬

بعدما‭ ‬كانت‭ ‬غالبية‭ ‬المستثمرين‭ ‬تترقب‭ ‬تواصل‭ ‬الرفع‭ ‬الحاد‭ ‬في‭ ‬أسعار‭ ‬الفائدة‭ ‬الرئيسية‭ ‬بمقدار‭ ‬0‭,‬5‭ ‬نقطة‭ ‬مئوية،‭ ‬يبدو‭ ‬الآن‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الخيار‭ ‬صار‭ ‬مستبعدا‭.‬

انخفضت‭ ‬أسعار‭ ‬الفائدة‭ ‬للسندات‭ ‬السيادية‭ ‬في‭ ‬السوق‭ ‬الاثنين‭. ‬وبلغت‭ ‬نسبة‭ ‬الفائدة‭ ‬على‭ ‬القرض‭ ‬الأميركي‭ ‬لمدة‭ ‬10‭ ‬سنوات‭ ‬3‭,‬50‭%‬‭ ‬مقابل‭ ‬3‭,‬70‭%‬‭ ‬الجمعة‭ ‬عند‭ ‬الإغلاق،‭ ‬بينما‭ ‬بلغت‭ ‬فائدة‭ ‬السندات‭ ‬الألمانية‭ ‬في‭ ‬نفس‭ ‬تاريخ‭ ‬الاستحقاق‭ ‬2‭,‬21‭%‬‭ ‬مقابل‭ ‬2‭,‬50‭%‬‭ ‬عند‭ ‬الإغلاق‭ ‬الجمعة‭.‬

وتراجع‭ ‬الدولار‭ ‬مقابل‭ ‬العملات‭ ‬الأخرى‭: ‬ارتفع‭ ‬اليورو‭ ‬0‭,‬27‭%‬‭ ‬إلى‭ ‬1‭,‬0672‭ ‬دولار‭ ‬والجنيه‭ ‬0‭,‬45‭%‬‭ ‬إلى‭ ‬1‭,‬2085‭ ‬دولار‭ ‬حوالى‭ ‬الساعة‭ ‬09‭,‬45‭ ‬بتوقيت‭ ‬غرينتش‭.‬

وانتعشت‭ ‬عملة‭ ‬بيتكوين‭ ‬بنسبة‭ ‬2‭,‬43‭%‬‭ ‬إلى‭ ‬22‭,‬010‭ ‬دولار‭ ‬للوحدة،‭ ‬ما‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬محو‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الخسائر‭ ‬التي‭ ‬أعقبت‭ ‬الإعلان‭ ‬عن‭ ‬صعوبات‭ ‬بنك‭ ‬سيليكون‭ ‬فالي‭.‬