هلتون تبدأ علاقة جديدة

{ لوس انجلوس – وكالات – افادت تقارير أن النجمة العالمية باريس هيلتون، البالغة من العمر 38 عامًا، على علاقة مع مغني الراب ماشين غان كيلي الذي يصغرها بـ10 أعوام، حيث التقيا في حفل عشاء أقيم للاحتفال بالعدد الثاني لمجلة (تنكز)في لوس أنجلوس الجمعة الماضية. وذلك بعد انفصالها نهائياً عن خطيبها الاسترالي كريس زيلكا.وقد نشرت وريثة فنادق هيلتون العديد من مقاطع الفيديو والصور تجمعها بـكيلي عبر حساباتها الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، وظهر في إحدى الصور مغني الراب يضع يده حول مؤخرتها، في حين قامت هي بالاقتراب إليه ورفعت إحدى قدميها عاليًا. وبعد انتهاء الحفل وفقا لموقع الفن، توجَّها إلى فندق لتناول مشروب، وحظيا بالمرح، كما بدا الانسجام واضحاً بينهما إلى درجة عالية.