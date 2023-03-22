الحكومة تقلّص الدوام ساعة وتفوّض الوزارات صلاحية التحديد

هلال رمضان يوحّد الرياض وطهران للمرة الأولى منذ سنوات

بغداد – ندى شوكت

يبدأ العالم الإسلامي اليوم الخميس ،صيام شهر رمضان بعدما اتفق الفلكيين في السعودية وايران للمرة الاولى منذ سنوات على توحيد رؤيتهم لهلال الشهر المبارك. وفي العراق ،أعلن ديوان الوقف السني والمجمع الفقهي لكبار العلماء للدعوة والإفتاء خلال احتفالية مركزية احتضنها جامع أبي حنيفة النعمان ، حضرها وكيل رئيس ديوان الوقف للشؤون الدينية والثقافية عمار أحمد السامرائي وعلماء دين وفلك وقانونيون وجمع غفير من المواطنين ان (اليوم الخميس ،هو أول أيام شهر رمضان).وحددت السعودية ومصر وفلسطين والكويت والامارات وقطر والبحرين وايران ، اليوم الخميس هو أول أيام الشهر المبارك. وكذلك اعلن الوقف السني ان الخميس هو غرة شهر الصيام المبارك . فيما لم يعلن الوقف الشيعي ذلك، ودعا الى رؤية الهلال امس الأربعاء . وقالت تقارير عن مكتب المرجع الاعلى علي السيستاني انه( من المرجح ان يكون الصيام اليوم ايضا). وأعلن مقلدو المرجع الراحل محمد حسين فضل الله في لبنان ان (اليوم الخميس هو اول ايام رمضان). فيما اورد بيان للمحكمة العليا السعودية أن( امس الأربعاء هو المكمل للثلاثين من شهر شعبان، وبالتالي فإن اليوم هو غرة شهر رمضان لهذا العام)،

واضاف ان (المحكمة عقد جلسة للنظر في ما يردها بشأن ترائي هلال الشهر ، لكن تبيّن عدم ثبوت الرؤية).بدورها ،اكدت لجنة تحري الهلال بوزارة الاوقاف القطرية على تويتر (بدء صيام الشهر اليوم). كما قررت الإمارات ومصر وسوريا وإيران ،الصيام اليوم. لكن السلطات الاردنية افادت بإن المملكة ستتحرى هلال شهر رمضان بعد غروب شمس يوم امس. وفي تطور ،اصدرت وزارة الداخلية ،عددا من التوجيهات خلال الشهر. وقالت الوزارة في بيان تلقته (الزمان) امس انه (استناداً للصلاحية المخولة إلينا بموجب القانون ، يمنع الإفطار العلني أو الإجهار بالإفطار العلني خلافا للتعليمات الصادرة من الجهات الرسمية المختصة ، ويتعرض المخالف للمسؤولية القانونية، وغلق محال المشروبات الكحولية خلال رمضان ،وسيتعرض المخالف للمسؤولية القانونية،كما يتم اغلاق المطاعم والكافيهات والمحال التي تقدم المأكولات أو المشروبات غير المجازة أصوليا من قبل الجهات المختصة خلال أوقات الصيام ولحين وقت الإفطار)، داعيا الجهات المختصة الى (تنفيذ التوجيهات بالتنسيق مع الوزارات والجهات الحكومية الرسمية والحكومات المحلية ذات العلاقة، وسيتعرض المخالف لأحكام القانون). من جانبها ، قررت وزارة التربية في حكومة اقليم كردستان ،تقليص دوام المدارس خلال رمضان.وقال المتحدث باسم الوزارة سامان سيويلي في بيان تابعته (الزمان) امس انه (سيتم تقليص مدة كل حصة دراسية 5 دقائق، إضافة إلى أن دوام المعلمين لن يكون إلزاميا في حال عدم وجود حصة دراسية)، وأضاف أن (الجدول الاسبوعي للحصص الدراسية سيبقى دون أي تغيير من قبل الهيئة الإدارية في المدارس). وفي تطرو ،وجهت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، تقليص ساعات الدوام الرسمي في المؤسسات والدوائر الحكومية كافة ساعة واحدة، خلال الشهر. وفوض البيان (الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات كافة تحديد ساعة التقليص في بداية الدوام الرسمي أو نهايته). بدوره ، اصدر رئيس التيار الصدري مقتدى الصدر ،وصايا تتعلق بشهر رمضان ، وقال في تغريدة على توتير جاء فيها (يجب ان يعاهد الفرد نفسه قبل ان يعاهد ربه بإن يترك الفواحش وما ظهر منها وما بطن ،وكذلك ان يذكر الغني الفقير بطعام اوشراب او اي شيء اخر)، مضيفا (وان يستشعر الصائم العلاقة الحقيقية بينه وبين الصائمين بالعالم ،وان يعي بكل جوارحه ويبتعد على الفساد والظلم ،وان يتفهم ان هذا الشهر هو شهر الله). وبهذه المناسبة تتقدم (الزمان) بالتهاني والتبريكات للامتين العربية والاسلامية بحلول شهر رمضان المبارك ،وتسأل الباري ان يجعله شهر رحمة ومودة ويعيده وقد طوى العراقيون معاناتهم وعززوا وحدتهم لمواجهة التحديات.