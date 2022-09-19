هشام علي إجتذبته السياسة فتسلّق جدران المغامرة – سعد الركابي

يندر ان تجتذب السياسة شابا يافعا ، لكنها حين تتدحرج مثل كرة ثلج ونار تصبح جزءا فريدا من خريطة الواقع من حولنا ، لهذا قدحت تلك الافكار المشاكسة في اخيلته منذ ريعان الشباب وهو يعيد تفكيك قنابل الواقع الذي يحيط به قبل ان تطأ اقدامه درب مهنة المصاعب .ولعل حادثة استشهاد والده في عام 2007 كانت جزءا من ولعه اعادة ترتيب مصفوفة العالم العراقي المرهون بالفعل السياسي . فابان فترة الطائفية كان القتل يترصد والده الذي اغتيل على ايدي مجهولين مخلفا في نفسه الكثير من الاسى عن مصير الوف العراقيين الذين قضوا بلا سبب منطقي .

هشام علي مثابر منذ نعومة اظفاره وهو من مواليد بغداد من اسرة ميسورة الحال ،اجتهد في تحصيل العلم حتى نال البكالوريوس في العلوم التطبيقية من الجامعة التكنولوجية في ظروف شديدة الظراوة عاشتها البلاد وعاصر هو تفاصيلها المفزعة .

ابتدا مشواره الاعلامي مصمما ( جرافيك) في العديد من القنوات الفضائية، ورغم براعته في هذا المجال الا ان شغفه بالبرامج الحوارية كان يحدوه ليبحث عن فرصته المناسبة التي جاءت في قناة الجامعية الفضائية في عام 2013-2012 حيث قدم البرامج الثقافية ثم الخدمية فالسياسية . وكان قد زاد من خبرته في هذا المجال من خلال العديد من الدورات التخصصية التي اجتازها بنتائج مبهرة .

ولولعه بعالم السياسة فقد حصل على البكالوريوس ليكون اكثر اطلاعا ودراية بالمصطلحات السياسية والنظريات التي تتحرك بموجبها المنظومة السياسية .

اسهم ثراءه المعرفي في تجديد رغبته في الارتقاء بمجال عمله مقدما للبرامج السياسية لكن ببعد اشد عمقا من ان يكون مجرد محاور .

اجتهد بالبحث عن الحقائق بين السطور والمواقف ما بعد الحدث وتحري اسباب الازمات الدولية ومنزلقات الحدائق الخلفية للكواليس السياسية وغيرها من التفاصيل التي اثرت معرفته وموهبته مقدما عارفا بدقائق الامور ومحيطا بتفاصيل الشخصيات التي كان يحاورها .

لم يكسر هشام علي قلمه الصحفي وتحلى بروح المداعبة التي يصاحبها الكثير من الادهاش لقدرته التلقائية على الانتقال من محور لاخر برشاقة ودراية وبلا تراجع عن ثوابته المهنية والاخلاقية والوطنية .

وعلى الرغم من ادراكه لحجم الاثمان الفادحة التي قد يدفعها الصحفي المثابر والاعلامي الممسك بادوات الحقيقة الا ان عرض شريط الحلقات السياسية التي قدمها يثبت انه كان على الدوام باحثا دؤوبا عن الحقيقة بلا مداهنة او تزلف او انتظار لهبة او منة من اي مسؤول او شخصية سياسية .

وخلال مسيرته في تقديم البرامج تنقل في عدة مؤسسات اعلامية فضائية حاصدا عددا كبيرا من جمهور المعجبين ببرامجه (خلاصة القول، بريد مستعجل، لاجل السلطة، المداولة، ديرة وسياسة) التي واضب على تقديمها في قنوات فضائية عدة، ليلقي مرساته في احضان لعبة الكراسي في قناة (الشرقية نيوز) الفضائية.

هشام علي مايزال في مقتبل العمر لكنه يسابق قطار اللحظات المسرعة ليحرز المزيد من النجاحات في ماراثون الاعلام كوجه من وجوه الاعلام المحاور الذي لا نجني عليه ان قلنا انه مشاكس جدا .

ولعل بذرة التفاؤل التي تصاحب ابتسامته الذكية دليل واضح ان هذا الاعلامي يملك الكثير من الامكانات غير المكتشفة التي تؤهله ليصبح رقما صعبا في مسيرة الاعلام العراقي الاستقصائي مستنيرا بسيرة كبار الاعلاميين في العالم.