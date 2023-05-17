هشاشة‭ ‬أفضل‭ ‬من‭ ‬الانهيار

فاتح‭ ‬عبد‭ ‬السلام‭ ‬

هناك‭ ‬مصالحات‭ ‬كثيرة‭ ‬وكبيرة‭ ‬في‭ ‬عناوينها‭ ‬ومبانيها‭ ‬منذ‭ ‬ثلاث‭ ‬سنوات‭ ‬بين‭ ‬الدول‭ ‬التي‭ ‬عانت‭ ‬علاقاتها‭ ‬من‭ ‬التكسر‭ ‬تحت‭ ‬وقع‭ ‬أزمات‭ ‬ثنائية‭ ‬أو‭ ‬إقليمية‭ ‬أو‭ ‬دولية،‭ ‬ولا‭ ‬استبعد‭ ‬الجوانب‭ ‬الشخصية‭ ‬في‭ ‬بعضها‭.‬

العوامل‭ ‬الإنسانية‭ ‬كانت‭ ‬واضحة‭ ‬في‭ ‬حلحلة‭ ‬قسم‭ ‬من‭ ‬الازمات،‭ ‬كما‭ ‬حدث‭ ‬في‭ ‬الازمة‭ ‬الخليجية‭ ‬وسوريا‭ ‬واليمن‭ ‬وليبيا،‭ ‬لكنها‭ ‬عوامل‭ ‬استترت‭ ‬خلفها‭ ‬الرغبات‭ ‬وربما‭ ‬الضغوط‭ ‬في‭ ‬الخروج‭ ‬من‭ ‬حالات‭ ‬الخصومة‭ ‬التي‭ ‬قادت‭ ‬الى‭ ‬خسائر‭ ‬عظيمة‭ ‬في‭ ‬الموارد‭ ‬والدماء‭ ‬والتنمية‭ ‬ومستقبل‭ ‬الانسان‭ ‬العربي‭.‬

‭ ‬كما‭ ‬انَّ‭ ‬أوضاع‭ ‬القلق‭ ‬التي‭ ‬نتجت‭ ‬عن‭ ‬أزمة‭ ‬تركية‭ ‬سعودية،‭ ‬أو‭ ‬إيرانية‭ ‬سعودية،‭ ‬أو‭ ‬مصرية‭ ‬قطرية،‭ ‬أو‭ ‬تركية‭ ‬مصرية‭ ‬أو‭.. ‬أو،‭ ‬وما‭ ‬يتصل‭ ‬بها‭ ‬من‭ ‬أوضاع‭ ‬لبنان‭ ‬واليمن‭ ‬وسوريا‭ ‬والعراق‭ ‬والسودان،‭ ‬كلها‭ ‬حفرت‭ ‬عميقا‭ ‬في‭ ‬جسم‭ ‬العرب‭ ‬الذين‭ ‬لا‭ ‬يزالون‭ ‬في‭ ‬قلب‭ ‬تحولات‭ ‬هذا‭ ‬القرن‭ ‬المتفجر‭ ‬من‭ ‬أول‭ ‬مطلعه‭.‬

‭ ‬المصالحات‭ ‬حصلت‭ ‬والقمة‭ ‬العربية‭ ‬المقبلة‭ ‬بعد‭ ‬أيام‭ ‬في‭ ‬السعودية‭ ‬ستطوي‭ ‬صفحة‭ ‬الخلاف‭ ‬مع‭ ‬سوريا،‭ ‬ولكن‭ ‬هناك‭ ‬في‭ ‬الصورة‭ ‬عنواناً‭ ‬اخر‭ ‬يشير‭ ‬الى‭ ‬هشاشة‭ ‬جميع‭ ‬الأوضاع‭ ‬وعدم‭ ‬قيامها‭ ‬على‭ ‬رسوخ‭ ‬في‭ ‬القناعات‭ ‬او‭ ‬السياسات،‭ ‬وان‭ ‬المنافع‭ ‬المستعجلة‭ ‬بقناعة‭ ‬او‭ ‬تحت‭ ‬ضغط‭ ‬معين‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬ظاهرة‭ ‬بشكل‭ ‬علني‭ ‬او‭ ‬مستتر‭. ‬وهنا‭ ‬استشهد‭ ‬بمقولة‭ ‬المبعوث‭ ‬الدولي‭ ‬الى‭ ‬اليمن‭ ‬والتي‭ ‬يمكن‭ ‬اعمامها‭ ‬على‭ ‬أحوال‭ ‬عربية‭ ‬واقليمية‭ ‬أخرى،‭ ‬اذ‭ ‬قال‭ ‬امس،‭ ‬هانس‭ ‬غروندبرغ‭ ‬انه‭ ‬يحذر‭ ‬من‭ ‬هشاشة‭ ‬الوضع‭ ‬الحالي‭ ‬في‭ ‬اليمن‭ ‬رغم‭ ‬حالة‭ ‬خفض‭ ‬التصعيد‭ ‬القائمة‮ ‬

وأضاف‭ ‬‮«‬أن‭ ‬هناك‭ ‬إصراراً‭ ‬واضحاً‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬الأطراف‭ ‬على‭ ‬إحراز‭ ‬تقدم‭ ‬نحو‭ ‬اتفاق‭ ‬في‭ ‬شأن‭ ‬التدابير‭ ‬الإنسانية‭ ‬والاقتصادية،‭ ‬ووقف‭ ‬دائم‭ ‬للنار‭ ‬واستئناف‭ ‬العملية‭ ‬السياسية‭ ‬بقيادة‭ ‬يمنية‭ ‬تحت‭ ‬رعاية‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‮»‬‭.‬

‭ ‬لكن‭ ‬في‭ ‬النتيجة‭ ‬،‭ ‬الهشاشة‭ ‬افضل‭ ‬من‭ ‬الانهيار،‭ ‬و‭ ‬نكون‭ ‬رابحين‭ ‬اذا‭ ‬توقفت‭ ‬الازمات‭ ‬المتفجرة‭ ‬عند‭ ‬حدود‭ ‬معينة‭ ‬،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬بدأت‭ ‬بالتحلل‭ ‬والاختفاء‭ ‬،‭ ‬لكن‭ ‬المهم‭ ‬هو‭ ‬قيام‭ ‬البديل‭ ‬الراسخ‭ ‬من‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬الدول‭ ‬لكي‭ ‬لا‭ ‬تعاود‭ ‬الانتكاسات‭ ‬في‭ ‬الظهور‭ ‬فجأة،‭ ‬لاسيما‭ ‬ان‭ ‬شعوب‭ ‬البلدان‭ ‬العربية‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬لها‭ ‬كلمة‭ ‬قيلت‭ ‬او‭ ‬لم‭ ‬تقل،‭ ‬لكن‭ ‬من‭ ‬المؤكد‭ ‬انّ‭ ‬أحداً‭ ‬لا‭ ‬يصغي‭ ‬اليها‭ .‬

رئيس التحرير-الطبعة الدولية

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