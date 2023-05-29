هزّة أرضية تضرب سنجار وتصاعد الغبار اليومين المُقبلين

بغداد – فائز جواد

سجّلت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي، التابعة لوزارة النقل، هزة ارضية ضربت قضاء سنجار في محافظة نينـوى. وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (المراصد الزلزالية سجّلت حدوث هزة ارضية فجر امس، تبعد 31 كيلومتر، جنوب قضاء سنجار في المحافظة)، مبيناً ان (الهزة بلغت قوتها 3.7 درجات على مقياس ريختر، حيث لم يشعر بها المواطنين). وتوقعت الهيئة ان الطقس سيشهد تصاعداً للغبار خلال اليومين المقبلين. وذكرالبيان ان (طقس اليوم الثلاثاء سيكون غائماً جزئياً في المنطقة الوسطى، مع غبار خفيف و تساقط المطر بأماكن متفرقة في المنطقة الغربية ، اما في المنطقة الشمالية سيكون غائماً مع زخات مطر في اقسامها الغربية)، واشار الى (تصاعد الغيوم في المنطقة الجنوبية، وغبار خفيف مع هطول امطار خفيفة متفرقة ليلاً، ودرجات الحرارة مقاربة ليوم امس في عموم البلاد)، واضاف ان (طقس يوم غد الاربعاء، سيكون صحواً الى غائم جزئي في المنطقتين الوسطى والجنوبية ، وغائماً جزئياً مع تساقط امطار خلال النهار بالمنطقة الشمالية، اما درجات الحرارة ستكون مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد)، لافتاً الى ان (طقس يوم الخميس سيكون صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات حرارة مستقرة، اما يوم الجمعة المقبل، سيكون صحواً مع بعض الغيوم في جميع المناطق، وستشهد درجات الحرارة استقراراً في الأقسام الوسطى والجنوبية ، وترتفع قليلاً عن اليوم السابق في المنطقة الشمالية). وسجّلت شنكهاي، اكثر الايام حراً خلال الشهر الجاري. وبحسب البيان فأنه (جاء بمنشور رسمي للأرصاد الجوية على منصة ويبو، ارتفاع الحرارة في محطة تشوجياهوي الى 33,1 درجة مئوية، حيث تعد اعلى درجات حرارة سُجلت منذ 100 عام في ذات الشهر).