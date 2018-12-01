كلام أبيض

هزيمة التفكير العلمي ثانية – جليل وادي

كنت أظنه سيثيرهم ، ويتوقفون عنده مليا ، واذا بالمعنيين يمرون من أمامه مرور الكرام كما يقول العرب في أمثالهم ، اذ لم يلفت أنظارهم مقالي الذي كتبته قبل سنوات بعنوان ( هزيمة التفكير العلمي ) ، بل حصدت بسببه ما يكفي من الانتقادات ، أولها انك تحرث في بحر ، وصرخاتك بلا صدى ، والصمت عندما تكون الآذان صماء أجدى ، وأخفها تلك التي قالت : انه في زمن وفرة الاتصال تصبح الساحة كسوق الصفافير أيام زمان ، لا أحد يسمع أحدا ، فما بالك تشغل نفسك بما لا طائل منه ، فلم تعد القراءة هدفا ، ولا الارتقاء بالتفكير هما ، وأولهم صناع القرار ، فلا تتوهم انك بما تكتب تساعدهم على صناعة قرارات رشيدة ، فقد أداروا الظهر لكل ما هو رشيد ، ولكل من يذكّرهم بالسلوك الحميد ، او يستحضر أمامهم مسؤولياتهم الوطنية ، بل ويضعوا العثرات في طريقه ، ان لم ( يستقم ويعتدل ) كما يشاؤون بحسب تعبير أحد الأصدقاء. فأي مكان للتفكير العلمي عندما تُهزم المدرسة التي وضعها العالم في مقدمة مؤسساته بوصفها حصنا منيعا لعاديات الزمن المرير ، وأي مكان له عندما تتحول أغلب وسائل الاعلام الى مقاه فيها من الثرثرة أكثر مما فيها من القول الجميل ، وعندما تتحول بعض بيوت الله الى أمكنة لبث الفرقة بين المجتمع بدل تعميق الوحدة .

لا يمكن للمجتمع ان يستقيم ويعتدل من دون التصدي لجميع أنواع التفكير البائدة ، وفرز مؤسسات التنشئة الاجتماعية التي تبين إنها تخرب ولا تعمر ، وتمزق ولا توحد ، فبعضها يعمل على هواه ، ويظن ان رؤيته هي الأصوب والبقية على خطأ جسيم بدءا من وسائل الاعلام ومرورا بالأحزاب السياسية وانتهاء بالجوامع والاسر ، فمن يحدد المسار الصحيح ؟

والجواب المفترض ان الدولة هي من يحدده ، لكنها وكما أثبتت التجربة تفكر بطريقة ( المحاولة والخطأ ) ، تُخطىء أكثر مما تصيب بدلالة الخراب الذي وصلنا اليه ، وان مساحة لا يستهان بها من المجتمع صارت تفكر ( بعقول الآخرين )، أي بتأثير قوى وسلطات مهيمنة في المجتمع ، فيما اذا كانت دينية او سياسية او اجتماعية ، بل ان الخرافي من التفكير صار واضحا وليس بخاف ، فيوقفك ذلك حائرا كيف لك ان تخوض معركة التحول بالتفكير التي تقتضي زمنا طويلا ومالا وفيرا وارادة صادقة ورؤية واضحة وثقة بالمسار .

علينا ان نفهم مبكرا ان جميع المؤسسات باستثناء المدرسة لا يمكن لها ان توصلنا الى الغد الذي نريد ، ذلك ان الوظيفة الجوهرية للمدرسة لا تتمثل في اكساب التلاميذ والطلبة المعلومات في هذا الحقل العلمي او ذاك ، بل تكمن في تعليمهم كيفية التفكير بطريقة علمية ، وتحريرهم من هيمنة أنماط التفكير البالية التي غادرها العالم منذ زمن طويل .

كما علينا ان ندرك ان الفجوة التي تفصلنا عن العالم المتقدم ليست في مخرجات التكنولوجيا التي يمكن توطينها في غضون مدة وجيزة ، بل بالتفاوت في مستوى ونوع التفكير ، ففي بلادنا تضيق مساحة التفكير العلمي وتتسع أنماط التفكير المتخلفة ، بينما يحدث العكس في بلادهم ، لذا لابد من اعادة الهيبة للمدرسة ، وان تحتل مكانتها الحقيقية ، وان تكون الاولى بين الاهتمامات ، ولنتذكر ان البناة نوع وليس كم ، فالمدرسة لدينا خاوية ومخرجاتها هشة والثقة بالقائمين عليها مهزوزة.

والسؤال المهم كيف تراجع ايمان المعلم برسالته ، ولم أهمل السياسيون المدرسة ؟ ، وبما ان جميع المؤسسات ذات الثمار الآجلة لا تحظى بعناية السياسيين ، لأنهم يعولون على ما هو آني لتوظيفه في مشاريعهم الضيقة ، ولا يتحسبون لتعفن ثمار المدرسة لأنها تحدث في غير زمانهم ، فيظنون انهم غير مسؤولين عنها ، وعليه لابد من مؤسسات لرسم استراتيجيات التعليم والتربية ، وألا يربط ذلك بالسياسيين وحكوماتهم المتغيرة ، فما يعنيهم الحصول على ولاية ثانية ، ومَنْ كان هذا همه يخطط لتعميق العلاقة مع الشركاء وليس الانشغال بإعمار العقول .