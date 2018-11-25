قافلة مساعدات من البصرة إلى المنكوبين في الشرقاط

هزة أرضية تضرب بغداد والصحة تعلن إرتفاع ضحايا السيول

بغداد – عبد اللطيف الموسوي

ديالى ــ سلام عبد الشمري

ضربت هزة ارضية امس بغداد وضواحيها مثيرة هلعا لدى السكان الذين احسوا بها في نحــــو الســـاعة 40:07. وهذه هي المرة الثانية خلال عام واحد تتعرض العاصمة الى هزة مماثلة دون وقوع خسائر بشرية. وقال مراسلو (الزمان) ان الهزة شملت عددا من المحافظات بينها النجف وواسط. فيما أعلنت وزارة الصحة عن ارتفاع حصيلة ضحايا السيول الى 12 قتيلا و180 مصابا في عدد من المحافظات خلال اليومين الماضيين. وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر في بيان امس ان (آخر حصيلة لضحايا الظروف الجوية من الامطار والسيول في المحافـظات بلغت 21 من الوفيات و180 مصابا). وكان البدر قد اعلن في وقت سابق ان حصيلة الضحايا بلغت وفاة 17 شخصاً وإصابة 178 اخرين في عموم المحافظات . من جهتها، وصفت وزارة الموارد المائية الوضع المائي بـ(المطمئن). ونقل بيان عن وزير الموارد المائية جمال العادلي قوله اثناء الاجتماع الطارئ لخلية الازمة ان (السيول التي وردت من الجهة الشرقية للعراق مسيطر عليها وبدأت بالانحسار ووجهت نحو خزنها في هور الشويجة وتصريفها الى نهر دجلة من فتحتي النشامة وام الجري)، مؤكدا ( استمرار جهود ملاكات وزارته بالعمل داخل المدن لمساعدة الأهالي في التخلص من المياه الزائدة وتوجيهها الى الانهر والمبازل). واضاف العادلي انه وجه بـ(تشكيل غرفة عمليات مركزية في محافظات البلاد كافة وتوزيع المسؤوليات بين المديرين العامين مع وجودهم الميداني لتأمين الدعم الآلي والهندسي تحسباً لأي طارئ والسيطرة على الاثار التي نتجت عن السيول). في غضون ذلك، إجتاحت سيول عارمة محافظة المثنى امس الاحد. واظهر شريط فيديو عبور السيول من محافظة النجف إلى منطقة المملحة في المثنى.كما حاصرت السيول 400 عائلة في قرى البو هليل غرب الشنافية في محافظة الديوانية. وأظهر شريط فيديو آخر حجم الدمار الذي لحق بالقرى الواقعة غربي الديوانية نتيجة السيول التي جرفت المنازل وقطعت الطرق وعلقت العوائل في منازلها وهناك منازل انهارت نتيجة السيول ولا سبيل لخروج العوائل سوى عبر الطائرات حيث قطعت جميع الطرق . وصوّت مجلس محافظة صلاح الدين بالاجماع على اعلان المناطق التي ضربتها السيول منكوبة في المحافظة وإلزام المواطنين بعدم بناء الدور والمنشآت في منطقة حوض النهر ومسارات الوديان لما تشكله من مخاطر على أرواح المواطنين وممتلكاتهم، وعلى إنشاء سد على وادي الجرناف لدرء أخطار السيول مستقبلا.وأرسلت الشركة العامة للحديد والصلب التابعة لوزارة الصناعة والمعادن ومقرها في البصرة قافلة مساعدات لاغاثة المتضررين من السيول في قضاء الشرقاط بصلاح الدين.وقال مسؤول اعلام الشركة صادق علي الموسوي في تصريح ان (الشركة ارسلت قافلة تضم تسع مركبات كبيرة محملة بالأنابيب الحديدية من مصنع الأنابيب التابع للشركة، تستخدم كعبارات مجسرة لاغاثة المواطنين في مناطقهم التي تعرضت للسيول)، مشيرًا الى ان (هذه الارسالية تعد دفعة اولى). من جهته دعا رئيس تحالف الاصلاح والاعمار عمار الحكيم الحكومة إلى استنفار كامل جهودها لإغاثة المنكوبين جراء السيول.وحث الحكيم في بيان امس (المنظمات الإنسانية والفعاليات المجتمعية إلى مساندة الجهود الحكومية لمدّ يد العون والمساعدة للمنكوبين نتيجة اشتداد موجة السيول ووقوع العديد من النواحي والقرى تحت طائلةِ الحصار). وقررت قيادة شرطة محافظة ديالى استنفار الجهد الهندسي والفني والنجدة النهرية تحسبا لأي طارئ في جميع المناطق . وقال قائد شرطة المحافظة اللواء فيصل كاظم العبادي لــ (الزمان) امس انه (تم الايعاز لتشكيلات الشرطة في عموم المحافظة وخصوصا ناحيتي مندلي وقزانية باستنفار الجهود والامكانيات لدعم خطط الطوارئ لمواجهة السيول والامطار) من جهته اعلن قائد عمليات ديالى الفريق الركن مزهر العزاوي عن عودة اكثر من 70 اسرة نازحة الى منازلها في ناحية جلولاء ، فيما تعرضت ناحيتا مندلي وقزانيه الى موجات سيول قادمة من الحدود العراقية الإيرانية هي الاكبر بقوتها .

وقال العزاوي لـ(الزمان ) امس إن (اكثر من 70 اسرة نازحة بدأت بالعودة الى منازلها في ناحية جلولاء بإشراف من قيادة عمليات ديالى بعد إكمال ملف تدقيق ملفاتها من قبل لجنة أمنية عليا). وأعلن مدير ناحية قزانية التابعة لقضاء بلدروز مازن اكرم لـ( الزمان) امس إن (الطريق الحدودي الذي يربط قرى حدودية عدة بمركز ناحية قزانية وصولا الى حدود واسط قطع بسبب سيول قادمة من الحدود العراقية الإيرانية) ، مضيفا أن (تدفق السيول لايزال قويًا حتى اللحظة لكن الوضع لايزال تحت السيطرة كما لم تحاصر اي قرية). وأكد عضو مجلس ناحية مندلي التابعة لقضاء بلدروز حيدر المندلاوي لــ (الزمان) أمس إن (الناحية تعرضت خلال الساعات الماضية الى موجات سيول قادمة من الحدود العراقية الإيرانية هي الاكبر بقوتها منذ سنوات طويلة وبمعدلات تصل الى مئات الامتار المكعبة في الثانية) . واضاف أن (مندلي نجت من الغرق بسبب خطة الحزام الآمن الذي تم انجازه قبل ايام بجهود ذاتية من ادارة ومجلس الناحية بالتنسيق مع جهد الدوائر الحكومية من خلال كري وتطهير وادي كلال النفط لاستيعاب الموجات الفيضانيه وتنظيف معابر جسر النفط ).من جهة اخرى،توقعت هيئة الأنواء الجوية ان يكون الطقس اليوم الأثنين في عموم المناطق صحواً مع ضباب يزول تدريجيًا. وقالت في بيان امس ان الطقس في عموم المناطق (سيكون صحواً مع بعض الغيوم كما يتشكل الضباب صباحاً ويكون كثيفاً في بعض الأماكن ويزول تدريجياً).

وأفادت بأن درجات الحرارة ستكون اليوم الاثنين مقاربة لليوم السابق. وتراوحت درجات الحرارة الصغرى في بغــداد امس بين 14 الى 21 درجة مئوية.