هزة أرضية بقوة 3.3 تضرب الرطبة

بغداد – خلود محمد.. سجلت المراصد الزلزالية في الهيئة العامة للانواء الجوية التابعة لوزارة النقل ، هزة بقوة 3.3 في قضاء الرطبة بمحافظة الانبار. وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (قوة الهزة بلغت 3.3 ضربت مناطق شمال غرب الرطبة ،وتم الشعور بها من قبل المواطنين وبشكل واضح ،ولم ترد اي خسائر تذكر)،وبشان طقس اليوم الاثنين ،اشار البيان الى ان (الطقس سيكون صحواً في المنطقتين الوسطى والشمالية، و سيكون في المنطقة الجنوبية صحواً مع بعض الغيوم). وحرك الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا وسوريا ،مخاوف سكان اسطنبول الواقعة قرب صدع شمال الأناضول، لكن خبير زلازل تركيا أكد أنه إن كان الخطر كبيرا، إلا أنه لم يرتفع بالنسبة للمدينة.