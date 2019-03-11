هروب‭ ‬هتلر‭ ‬الى‭ ‬الارجنتين‭ ‬كذبة‭ ‬صارت‭ ‬أقوى‭ ‬من‭ ‬حقيقة

لندن‭ – ‬الزمان‭ ‬

قالت‭ ‬صحيفة‭ ‬«ديلي‭ ‬ميل»‭ ‬البريطانية،‭ ‬إنه‭ ‬يتوجب‭ ‬على‭ ‬أنصار‭ ‬«نظرية‭ ‬المؤامرة»‭ ‬بشأن‭ ‬فرار‭ ‬الزعيم‭ ‬النازي‭ ‬أدولف‭ ‬هتلر‭ ‬إلى‭ ‬الأرجنتين،‭ ‬إعادة‭ ‬النظر‭ ‬في‭ ‬معتقدهم‭ ‬ومراجعة‭ ‬معلوماتهم‭.‬

ويعتقد‭ ‬أنصار‭ ‬هذه‭ ‬النظرية‭ ‬أن‭ ‬هتلر‭ ‬تمكن‭ ‬من‭ ‬الفرار‭ ‬من‭ ‬مخبئه‭ ‬في‭ ‬برلين‭ ‬في‭ ‬الثلاثين‭ ‬من‭ ‬أبريل‭ ‬عام‭ ‬1945،‭ ‬ووصل‭ ‬إلى‭ ‬الأرجنتين‭ ‬حيث‭ ‬بقي‭ ‬مختبئا‭ ‬في‭ ‬مزرعة‭ ‬هناك‭.‬

وذكرت‭ ‬الصحيفة‭ ‬البريطانية‭ ‬أن‭ ‬الملايين‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬دول‭ ‬العالم‭ ‬يصدقون‭ ‬هذه‭ ‬«الكذبة»،‭ ‬المستمدة‭ ‬من‭ ‬كتاب‭ ‬التاريخ‭ ‬الشهير‭ ‬«هروب‭ ‬أدولف‭ ‬هتلر»‭.‬

وهناك‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الأعمال‭ ‬التلفزيونية‭ ‬والكتب‭ ‬التي‭ ‬تعاملت‭ ‬مع‭ ‬هذه‭ ‬الفرضية‭ ‬وكأنها‭ ‬حقيقة‭ ‬تاريخية،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬فيلم‭ ‬وثائقي‭ ‬بعنوان‭ ‬«هتلر:‭ ‬الهروب‭ ‬الكبير»،‭ ‬وفيلم‭ ‬«حقيقة‭ ‬هروب‭ ‬هتلر‭ ‬من‭ ‬برلين»‭.‬

ودفعت‭ ‬هذه‭ ‬النظرية‭ ‬فريقا‭ ‬للتحقيق‭ ‬في‭ ‬الأمر،‭ ‬من‭ ‬بينهم‭ ‬ضابط‭ ‬سابق‭ ‬في‭ ‬وكالة‭ ‬الاستخبارات‭ ‬الأميركية‭ ‬المركزية،‭ ‬ومحقق‭ ‬في‭ ‬جرائم‭ ‬الحرب،‭ ‬ومؤرخ‭ ‬لأحداث‭ ‬الحرب‭ ‬العالمية‭ ‬الثانية‭. ‬وكشف‭ ‬كتاب‭ ‬حديث‭ ‬لمؤلفه‭ ‬لوك‭ ‬دالي‭ ‬غروفز‭ ‬حقيقة‭ ‬هذه‭ ‬النظرية،‭ ‬بعد‭ ‬التدقيق‭ ‬في‭ ‬مئات‭ ‬ملفات‭ ‬الاستخبارات‭ ‬الأميركية‭ ‬والبريطانية‭. ‬وتوصل‭ ‬المؤلف‭ ‬إلى‭ ‬الخلاصة‭ ‬المتعارف‭ ‬عليها،‭ ‬وهي‭ ‬أن‭ ‬هتلر‭ ‬انتحر‭ ‬يوم‭ ‬30‭ ‬أبريل‭ ‬عام‭ ‬1945،‭ ‬ولم‭ ‬يسافر‭ ‬إلى‭ ‬أي‭ ‬دولة‭ ‬كما‭ ‬روج‭ ‬لذلك‭. ‬ويقول‭ ‬الكتاب،‭ ‬إنه‭ ‬كان‭ ‬لدى‭ ‬الروس‭ ‬السبق‭ ‬في‭ ‬التحقيق‭ ‬بقضية‭ ‬انتحار‭ ‬هتلر،‭ ‬بعد‭ ‬اكتشاف‭ ‬بقايا‭ ‬جثتين‭ ‬متفحمتين‭. ‬وكشفت‭ ‬عمليات‭ ‬التشريح‭ ‬أن‭ ‬إحدى‭ ‬الجثت‭ ‬تعود‭ ‬لذكر‭ ‬يتراوح‭ ‬عمره‭ ‬بين‭ ‬50‭ ‬و60‭ ‬سنة،‭ ‬فيما‭ ‬تعود‭ ‬الجثة‭ ‬الثانية‭ ‬لأنثى‭ ‬(زوجته)‭ ‬عمرها‭ ‬يتراوح‭ ‬بين‭ ‬30‭ ‬و40‭ ‬سنة‭. ‬وتأكد‭ ‬الأطباء‭ ‬الذين‭ ‬أشرفوا‭ ‬على‭ ‬العملية،‭ ‬فيما‭ ‬بعد،‭ ‬أن‭ ‬الجثتين‭ ‬تعودان‭ ‬لهتلر‭ ‬وزوجته،‭ ‬نافين‭ ‬بذلك‭ ‬فرضية‭ ‬هروبهما‭ ‬إلى‭ ‬دولة‭ ‬أخرى‭.‬