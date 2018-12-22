هذا منجز يا سيادة الرئيس ؟ – حسين الذكر

(انهم يضحكون على العراقيين حد البكاء ) ، ذلك ليس من ماض موغل بالقدم او تجنيات كاتب او شؤم التقاطة تعمم بالقلم ، لا هذا ولا ذاك … انها حقائق الواقع التي لم تختلف مع نوع النظام او اسم الرئيس ، فآهاتنا الدكتاتورية ظلت كما كانت تحت مظلة الديمقراطية برغم تغير الديكور والازياء والممثلين والالقاب … لا نتحدث عن معاناة فرد او فئة معينة ، قد تكون خدمتهم الظروف وتحسن حالهم ، من كان هناك حيث سجن الاســـتبداد او بفلتة من فلتات فوضى الديمــــقراطية وما تبعـــــها من تقلـــــبات غير محسوبة ..

ان ما نقصده تحديدا هو الفقر الوطني والخدمة المجتمعية التي تشمل العراقيين كافة بلا تمييز عشائري او قومي او مذهبي ، فلا يمكن ان يكون العراقيون بخير وفيهم فئة تعاني تحت أي سبب كان .

من مثالب العهد المباد ، انه كانت فئات معينة تعلن قربها من السلطان آنذاك وتتنعم بامتيازاته ، لكنها امتيازات كانت مغمسة بوجع ودماء الشعب الذي كان يعاني الويل وهم لا يشعرون ، بسبب الانا والاحساس الفردي المفرط بالانانية .

اليوم لم يختلف شيئ كثير ، اذا تغير الظلمة وتغير بعض المظلومين ،فاغلب الشعب يعاني ويئن تحت ضيم الجلادين الجدد ، فيما اخرين يتنعمون بالمناصب والامتيازات التي هي منغمسة بذات الألم العراقي الدائم .

احدى معاناة العراقيين غير المنتهية ان احدهم اذا ما راجع دائرة ما ، يقول لهم الموظف المعني : ( تعال بعد أسبوع وبعد شهر … حتى تقر الميزانية ، او تشكل كابينة الحكومة)

. فيما الرئيسان (صالح وعبد المهدي) المحترمان ، ووزراؤهم وجهازهم الوظيفي الخاص المكلف مليارات الدنانير شهريا ، صرفت مستحقاتهم وباشروا بامتيازاتهم من اول يوم تعيين .

اما الشعب فما زال ينتظر الوعود الانتخابية كما في كل دورة … وهو واقف بطوابير النفط والغاز والجنسية وبطاقة السكن والمرور العامة وفي المستشفى للحصول على موعد لرنين او سونار .. او سكن بعضهم تحت الجسور او فيما يسمى بالحواسم ، حتى المشاريع الجديدة الدعائية متوقفة تحت عذر عدم اكتمال التشكيلة الحكومية .. فالمسؤول يستلم ويتضخم بسرعة مذهلة بما يوازي الانفجار فيما المواطن يعتصر حد الانتحار ..

قرات ان السيد رئيس الجمهورية المحترم (الأستاذ برهم صالح) وفقه الله لما فيه خير الشعب العراقي عامة ، قرر التخلي عن جنسيته البريطانية ، وقد تناقل البعض الخبر بسذاجة او منهجية قصدية لاشغال الشارع وايهام الرأي العام بمنجز استراتيجي كبير ، حتى عد اسقاط الجنسية نصرا كبيراً يوازي التحرير ،بوقت تعد مسألة شخصية لا تعني الشعب اطلاقا ، ان كان لاي مسؤول عشر بطاقات احوال مدنية او اكتفى بواحدة ، بنكلاديشية كانت او أمريكية .. ما يهمنا تحقيق إنجازات مجتمعية على ارض الواقع .. عدا ذاك مجرد ملفات مؤجندة موجهة مبسترة لاشغال الامة وتسخيف عقولها بملفات لا تعنيها ولا تقدم ولا تؤخر .

لقد تم فتح جسر المعلق على طريقة (الانتصار الكبير ) .. حقا شر البلية ما يضحك … فهل مشكلتنا مرورية فقط يا دولة الرئيس (عبد المهدي) المحترم ..

ان عقود النفط توقع على قدم وساق ، لم تتوقف حتى في ذروة الطائفية وحرب الشوارع والانفجارات والفواجع .. الناقلات تنقله بكل الأحوال حتى اثناء عرض مسرحية ( داعش ولصوص النفط …) لم يتوقف بيعه وتدفقه وسرقة ملياراته .. لا في سبايكر ولا سبي الايزيديات ولا تفجير مرقد الامامين الطاهرين ولا بقتل العراقيين على الهوية … النفط .. النفط .. النفط … فيما نحن بفم المدفع وتحت سياط الاجندات .. فهل من حلول للعراق كل العراق وليس لطائفة او قومية او مذهب او عنوان معين .. هذا معين قلم لا ينضب ، ودعاء قلب محب للرئيس العزيز صالح وكذا عبد المهدي وكل مسؤول يسعى لخدمة قضيتنا خصوصا ما يمس فقراءنا .. والله ولي التوفيق .