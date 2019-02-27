هذا ما يحدث في بلدي – سامي الزبيدي

ما يحدث في بلدي بعد حكم الأحزاب التي تدعي إنها إسلامية وبعد أكذوبة الديمقراطية الأمريكية لا اعتقد انه حدث أو يحدث في أي بلد في العالم لا في الدول الإفريقية ولا الآسيوية ولا دول أمريكا اللاتينية ولا في الدول العربية ولا في الأنظمة الاستبدادية أوالديمقراطية الناشئة , طبقة سياسية فاسدة تحكم منذ ستة عشر عاماً أحرقت الأخضر واليابس في العراق سرقت كل أمواله ونهبت ثرواته ودمرت شعبه وأفقرته وجوعته وهجًرته وقتلته شر قتلة ,مارست كل أنواع التمييز الطائفي والعرقي وكل أنواع التهميش والإقصاء والإبعاد لمكونات أساسية من الشعب , ومارست أبشع عمليات الانتقام والاغتيال والاعتقال والحجز والتعذيب والخطف ضاربة عرض الحائط مبادئ حقوق الإنسان وقوانين الأرض والسماء , شرعت قوانين لا توجد مثلها في أي بلد في العالم , من يخدم أربع سنوات من هذه الطبقة السياسية في المناصب العليا والدرجات الخاصة ومجلس النواب ومجالس المحافظات ومجالس الاقضية والنواحي يحصل على تقاعد مدى الحياة والموظف والعسكري الذي لديه خدمة خمسة عشر عاما إلا بضعة أشهر لا يستحق التقاعد لذا وبعد ثماني دورات انتخابية تصبح ميزانية العراق وكل أمواله من وارداته النفطية وغيرها لهؤلاء المتقاعدين من الساسة فقط وليذهب الشعب الى الجحيم ,شرعت هذه الطبقة السياسية قوانين لرواتب ومخصصات وحمايات ومنافع وأرتال عجلات للسياسيين والمسؤولين في الحكومة والدولة ومجلس النواب والحكومات المحلية للمحافظات لا توجد مثلها في أغنى دول العالم تستنزف أكثر من ربع موازنة الدولة .

منح هؤلاء السياسيين أنفسهم امتيازات ما أنزل الله وما أنزلت القوانين والأعراف بها من سلطان , خدمة جهادية , رواتب سجناء ورواتب سياسيين زمن النظام السابق بالإضافة الى رواتبهم العالية في الدولة حتى أصبح الموظف السياسي أو الوزير يستلم ثلاث رواتب ناهيك عن المكافآت والإكراميات والايفادات والسرقات , ومنحوا محتجزي رفحاء حتى من ولد من أبنائهم خارج العراق بعد عام 1991 ولم يتكلم لغة العراق رواتب لا تصدق وبأثر رجعي من عام 2006 تكلف الدولة (32 ترليون) دينار سنوياً تكفي لبناء عشرات المستشفيات والمدارس والعمارات السكنية في كل سنة ,منحوا أعضاء مجلس الحكم والجمعية الوطنية وأعضاء مجالس النواب رواتب عالية جداً ومخصصات وحميات ورواتب تقاعدية حتى لمن خدم منهم تسعة أشهر أو بضعة سنين , استولوا على عقارات الدولة وعقارات أركان النظام السابق وسجلوها بأسمائهم وأسماء زوجاتهم وأبنائهم ,استولوا على أحسن الأراضي في بغداد والمحافظات بأسعار رمزية وأصبح لكل حزب مناطق كاملة في بغداد والمحافظات حصرية مسيجة ومحمية ,تقاسموا المناصب في الدولة والحكومة وفق المحاصصة الحزبية والطائفية بعيدا عن الكفاءة والاختصاص وهمشوا الأكاديميين والمهنيين وأبعدوهم عن خدمة بلدهم ليستأثروا بسرقة أموال البلاد والعباد , أهملوا تقديم أبسط الخدمات للشعب وهي الماء والكهرباء وسرقوا كل المليارات من الدولارت التي خصصت لهما وللخدمات الأخرى ,دمروا الصناعة وأغلقوا كل المصانع ودمروا الزراعة وتحولت الأراضي الزراعية الى قاحلة وبات العراق يستورد أبسط المستلزمات الصناعية والزراعية من دول الجوار بل ويستورد الماء من الكويت , دمروا التعليم بكل مستوياته واشاعو الجهل والأمية وأهملوا الخدمات الصحية والبلدية حتى أصبحت مدن العراق مزابل وأهملوا البناء والأعمار وسرقوا الأموال المخصصة لهما , حاربوا العلم والعلماء والأكاديميين والخبراء والأطباء والفنانين وهمشوهم واغتالوهم مما اضطر من بقى منهم للهجرة خارج الوطن , سيسوا القضاء وجعلوه رهن إرادتهم, وسيسوا الدين وخدعوا السذج والبسطاء من أبناء الشعب بأنهم حماة الدين والمذهب فأساءوا للدين والمذهب بعد أن وظفوه سياسياً لخدمتهم , باعوا أرض العراق ومياهه وبعض حقول نفطه العملاقة الى دول الجوار بثمن بخس .

السياسي تطبق علية نظرية دورة المناصب فهو وزير في دورة انتخابية وفي أخرى يصبح نائب وفي الدورة التالية رئيس هيئة أو مستشار وهو لا يفهم أو وكيل وزير أو سفير نفس الوجوه الكالحة يعاد صناعتها في كل دورة وكأن العراق لم ينجب العظماء والفطاحل إلا هؤلاء الفاسدين والفاشلين , خانوا الوطن والشعب وسلموا ثلث مساحة العراق لداعش لتستنزف قدرات العراق البشرية والاقتصادية والمالية وتدمر مدنه في حروب ومعارك ما كادت تكون لولا غباء وفشل وفساد وعمالة السياسيين والمسؤولين , في العراق الأمريكي راتب رئيس الجمهورية 60 مليون دينار(أعلى من راتب الرئيس الأمريكي والروسي والصيني ) وحمايته 4000 عسكري رواتبهم ومخصصاتهم وأرزاقهم وصرفيات عجلاتهم أكثر من مليار دولار سنوياً ومستشاريه بالعشرات وهم وزراء ومسؤولين سابقين ويتقاضون رواتب تقاعدية مع رواتب مستشارين ,رئيس جمهورية سابق خدم ستة أشهر يتقاضى راتبا تقاعديا 60 مليون دينار,رئيس وزراء سابق ثم أصبح وزيرا يتقاضى راتب رئيس وزراء متقاعد وراتب وزير وأمثاله كثر من الوزراء والمسؤولين , رئيس مجلس نواب اشترط عند إحالته الى التقاعد ان يكون راتبه بالدولار,الرئاسات الثلاث وموظفوها وصرفيات عجلاتها تعادل ميزانية عدد من دول الجوار وتستهلك نحو نصف ميزانية العراق.

سرقة البلد

أحزاب وكتل وسياسيين يسرقون أموال العراق ويهربون نفط العراق ويودعون أمواله المسروقة في بنوك العالم ويشترون الشركات والعقارات في عواصم العالم بأموال الشعب العراقي حتى باتوا من أغنى أغنياء العالم بعد أن كانوا حفاة جياعا والقضاء والادعاء العام ساكت .

ميليشيات نفوذها أقوى من الدولة وأسلحتها أكثر من الدولة ولا تأتمر بأمر الدولة بل بأوامر قادتها ودول الجوار ,العشائر نفوذها أقوى من الدولة وأسلحتها أكثر من الدولة تقطع الطرق بالنزاعات العشائرية المستمرة وتوقف عمل شركات النفط وتأخذ الإتاوات ولا تستطيع الدولة وأجهزتها الأمنية مواجهتها أو التصدي لها ,أسلحة متوسطة وثقيلة باتت لدى العشائر والعصابات والميليشيات وحتى المواطنين ورئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة يدعو لحصر السلاح بيد الدولة فمن يحصر السلاح لا احد يعرف ؟ يصدَر العراق أكثر من ثلاثة ملايين ونصف مليون برميل نفط يوميا إيراداتها المالية أكثر من سبعة مليارات دولار(في الشهر ) ونسبة الفقر بين أبناء الشعب أكثر من 40 بالمئة ونسبة البطالة مقاربة لها وملايين من العراقيين لا يجدون مأوى وملايين مشردين ومهجرين وهناك أكثر من مليوني أرملة وأربعة ملايين يتيم ناهيك عن الشهداء والمعاقين من الحروب والعمليات الإرهابية والعجزة والشحاذين الذين يملئون شوارع المدن , المخدرات تفتك بشبابنا الذي دمرته البطالة وأصبح العراق منتجاً وممولاً وليس طريقا للمخدرات فقط في ظل حكم الأحزاب الإسلامية بعد ان كان خالياً من هذه الآفة قبل وصول هذه الأحزاب للحكم , بيوت الدعارة والنوادي الليلية تدفع إتاوات للأحزاب الإسلامية والميليشيات حتى تعمل بحرية ,نعم هذا وغيره يحدث في بلدنا والشعب طوال ستة عشر عاماً لا يتحرك ولا ينتفض وعندما يتظاهر ليطالب ببعض حقوقه يجابه بالرصاص الحي والاعتقالات والاغتيالات ,كبار الفاسدين والسراق فوق القانون محميين بأحزابهم وميليشياتهم لا الدولة ولا الحكومات ولا القضاء ولا احد يستطيع محاسبة الفاسدين من السياسيين الذين سرقوا أموال العراق وثرواته وأفقروا شعبه وجوعوه وقتلوه ودمروه ودمروا مستقبل أجياله وضيعوا العراق وقسموه عرقياً وطائفياً وجعلوه ضعيفا مفككا ذليلا وتابعا لدول الجوار, فماذا ينتظر الشعب ؟ينتظر رحمة الله والله تعالى يقول اسعى يا عبدي وأنا معك ولا يقول اجلس صامتا راضياً بذلًك ومهانتك وأنا انتقم لك نعم ان الله ينتقم من الظلمة والقتلة والمتجبرين واللصوص يوم القيامة لكن على الشعب ان يتصدى لهم في الدنيا ويتخلص منهم بل ويقتص منهم ويعيد كل ما سرقوه وكل ما نهبوه من أموال الشعب وثروات الوطن و يعيد لابناءه حريتهم وحقوقهم وكرامتهم ويعيد للوطن سيادته واستقلاله ودوره الطليعي عربيا ودوليا .

فقر وحرمان

وبعد ان وصل السيل الزبى وبعد ان وصلت أحوال أبناء الشعب الحياتية والمعيشية حدا لا يطاق وحرموا من أبسط الخدمات الماء والكهرباء والوظائف وتزايد نسب البطالة والفقر وتفشي المخدرات والإمراض وانتشار الجريمة حتى حُرم أبناء الشعب من العيش بكرامة وحرية وظلموا وانتهكت حقوقهم وسُلبت أموالهم ونُهبت ثروات وطنهم من قبل السياسيين الفاسدين الفاشلين وأحزابهم وبعد أن عم الفساد والخراب والدمار البلاد خرجت شرائح واسعة من الشعب في البصرة وبعض محافظات الجنوب وفي بغداد مطالبةً بحقوقها المغصوبة وبحرياتها المنتهكة وان يعيش أبناء الشعب بكرامة وعزة في وطنهم بالاستفادة من أمواله الكبيرة وثرواته الطائلة التي بقيت طوال السنين الماضية نهبا للسياسيين الفاسدين وعوائلهم وأحزابهم و داعين الى محاربة الفساد ومحاسبة كل الفاسدين والخونة وإعادة أموال العراق التي نهبها الساسة الفاسدون وأحزابهم وعوائلهم ومقربيهم, لكن هذه التظاهرات جوبهت كسابقتها من قبل قوات الأمن بالعنف الذي وصل حد استخدام الأسلحة النارية وبالاعتقالات والاغتيالات حتى خفت وتيرتها ودون ان تنفذ الحكومة السابقة والحالية ابسط مطالبيها ونأمل ان لا تتوقف التظاهرات الشعبية في البصرة وبغداد وغيرهما إلا بعد تحقيق أهداف المتظاهرين ومطالبهم المشروعة التي أعلنوها في تظاهراتهم وقدموها للحكومات وبغير ذلك عليهم تصعيد تظاهراتهم لتتحول الى انتفاضة شعبية كبرى تدك عروش الفاسدين والفاشلين الذين دمروا الشعب وضيعوا الوطن وتقتلعهم من جذورهم بغير رجعة وتقدمهم للعادلة ليأخذوا جزائهم المستحق والعادل جراء جرائمهم وظلمهم وجورهم وفسادهم وسرقاتهم .