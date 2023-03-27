هذا ما حدث – عبد المنعم حمندي

منذُ احتلال بغداد وهيمنة قوات المارينز على أحيائها وشوارعها ومداهمة بيوت البغداديين وانتهاك الحرمات في أيّ وقت دونما رادع ، واستباحة مقدساتها واذلال اهلها ،كانت بغداد صابرة ودماؤها ثائرة ، غاضبة وحزينة ، تستغيثُ ولاتُغاث، أما العلاقمة الذين مهّدوا الطريق للأمريكان فكانوا أذلاءً صاغرين يلمّعون أحذية الغزاة ويتوسلون أسيادهم لإطلاق أيديهم في السلب والقتل والإنتقام، حتى توغلَ أبناءُ الأفاعي في جراحنا وأحلامنا وطعامنا وهوائنا واستباحوا الزرع والضرع والفن والجمال ، وأشعلوا الحرائق في المدائن والأورمات والطوائف ، كما أضرموا النيران في السجلات والوثائق والمنشآت.

فتحولت البلاد إلى غابة ، لا أمن ولا أمان ،وقامت قوات الاحتلال الأمريكي بالقتل العمد، واعتقال الأخيار في سجونهم، وتعذيبهم، واطلاق يد الحواة بسرقة البنوك ونهب المال العام.اتفق اللصوص والسفلة و كلُّ الذين امتهنوا كتابةَ الشعارات،والسمسرة في المنافي على سرقة موارد العراق ،وذبح الوطنيين الشرفاء وتهديم الثوابت الوطنية، ونشر الفوضى وتنفيذ مخططات ال CIA وبرنامج اجهزة الموساد، لقد استبدلوا حليب امهاتهم بعلبة كوكا كولا ونشروا قعقعاتِ بلطاتهم بيننا!.عبر ميليشيات النذالة والجهالة والضغائن .

الحاكم المدني

فأضحى لحمُ الإنسان أرخصَ من لحم ِالضفادع، ومن أسنان الفئران!.

وبعد أن غادر الحاكم المدني بول بريمر ارض بغداد ، أوصى، طلابه بادامةالفوضى واشعال الفتنة الطائفية السياسية والعرقية، فعمّت الصراعات وانتشرت القتول والخلافات، ولم تنفع الاحتجاجات الشعبية على الواقع الفاسد، والظلم والاستبداد، وأمست العمالة وطنية والخيانة وجهة نظر، والدم العراقي يراق في كل مدينة ومحلة وزقاق ، والاحتراب هو السائد . لقَدْ تحجّر النبعُ، ولمْ يَعُد النهرُ يواصل الجريان.

وعليك أن تتأمل ما فعلته الجرائم والخناجر في الظهر والخاصرة وما خلفته الفجائع من مآس وندوب في الوعي والانسان

وما تركته قوارب الاحزان على ضفافِ النهرِ، وفي الأيام والبيوت .

الآفاق تكسّرت أجنحتُها، والسماءُ بلونِ التراب، ولا حِداد للمطر! لا حِداد للبشر..!لَمْ تعرِف السماء السُحبَ السودَ، ولم ترَ البغداد مطراً أسودَ من قبل ..

عشرون سنة مضت على وقوع المأساة، والفوضى تتناسل ،والأوغاد في ازدياد، والأمال تكسرت أجنحتها، نعم ..

ثمّةَ صراط ٌ بين العتمةِ، والضوءِ، أو بين الرحمةِ واللعنةِ، فلا بُدَّ من بوصلةٍ تُغيّر حركةَ الزمنِ، وتقتادُ الظلام إلى حضيرةٍ مثل خروف ينتظره الذبح، لا يعبأ جزارهُ بصرخاتِ السكين،لابدَّ من زلزال يعيد ترتيب الفصول ويعيد الشمس الى مدارها والقمر الى برج لم يلوث بخيانة الوطن.