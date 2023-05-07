هذا جزاءُ الإحسان يا رئيس الوزراء – وليد الشطري

رسالة مملحة الى دولة رئيس مجلس الوزراء الأستاذ محمد شياع السوداني..

تقطع صلتك بمن ساندك وأوصلك..

هذا جزاءُ الإحسان.!؟

(مستشاريك قيود تطوق عنقك)

بدأت تتخبط عد الى رشدك.!؟

أرتكبت أخطاء قانونية وأخلاقية خطيرة في مطار بغداد بتوبيخ مدير المطار..!؟

هل هو مرض الكرسي المزمن.!؟

الشخصية القيادية تتميز بالحكمة والهدوء والتروي وقوة التحمل ..

الأنفعال والتسرع في أتخاذ القرار ضعف في بناء الشخصية يا دولة الرئيس.!؟

الشاعر الكبير جابر الجابري تعرض للظلم الجائر ..

قطعت صلة الوصل (ليش.!؟)

هذا جزاءُ الإحسان

أذكرك يا سيدي محمد شياع السوداني عسى أن تنفع الذكرى موقف الشاعر الكبير الدكتور جابرالجابري في مساندتك ودعمك موقف بطولي عظيم ومشرف يصفق لهُ حتى الجماد معجباً صح لو لا يا دولة الرئيس..!!؟

عد الى رشدك بالله عليك..

بداعة ملح العمارة..!؟

اللهم أني بلغت فأشهد..