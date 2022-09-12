هدية من تركيا إلى العراق: ترميم نصب الحرية

بغداد- زينب المرشدي
تشهد العاصمة العراقية، بغداد، عمليات صيانة و ترميم نصب الحرية الواقع وسط ساحة التحرير، بمبادرة شركات تركية. نصب الحرية الذي ابدعه الفنان العراقي الراحل جواد سليم كان شاهداً على الكثير من الأحداث في بغداد منذ ستينيات القرن الماضي، تعرض للإهمال في أعقاب احتلال العراق عام 2003 وسقوط نظام صدام حسين). ويستعد النصب الذي يتوسط ميدان التحرير معقل التظاهرات التي نظمها أبناء تشرين قبل سنتين في بغداد، للظهور بمظهره البراق السابق، عقب الانتهاء من ترميمه من قبل شركات تركية. وفي حديثه لوكالة الأناضول التركية ، قال محمد طورغوت، المسؤول الإداري لدى شركة «غوركام» التركية التي تتولى أعمال ترميم نصب الحرية، إنهم يحرصون على توخّي أقصى درجات الدقة في ترميم النصب المذكور. وأضاف أن أحجار النصب كانت قد بدأت بالانهيار بعد أن عفا عليها الزمن، لافتاً إلى مواجهتهم صعوبات كبيرة في ترميمها. وتابع: «نقوم بالعمل على ترميم نصب الحرية بدقة كبيرة تضاهي دقة النقش على السجاد.» وشدد على عدم تلقيهم أي مقابل إزاء ترميم النصب المذكور، مبيناً أن هذا العمل هدية من تركيا للشعب العراقي. نصب الحرية الذي يوصف بأنه «ذاكرة بغداد»، شُيّد عام 1961 من قبل النحات العراقي جواد سليم، بطول 15 مترا.