هدية من تركيا إلى العراق: ترميم نصب الحرية

بغداد‭- ‬زينب‭ ‬المرشدي

تشهد‭ ‬العاصمة‭ ‬العراقية،‭ ‬بغداد،‭ ‬عمليات‭ ‬صيانة‭ ‬و‭ ‬ترميم‭ ‬نصب‭ ‬الحرية‭ ‬الواقع‭ ‬وسط‭ ‬ساحة‭ ‬التحرير،‭ ‬بمبادرة‭ ‬شركات‭ ‬تركية‭. ‬نصب‭ ‬الحرية‭ ‬الذي‭ ‬ابدعه‭ ‬الفنان‭ ‬العراقي‭ ‬الراحل‭ ‬جواد‭ ‬سليم‭ ‬كان‭ ‬شاهداً‭ ‬على‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الأحداث‭ ‬في‭ ‬بغداد‭ ‬منذ‭ ‬ستينيات‭ ‬القرن‭ ‬الماضي،‭ ‬تعرض‭ ‬للإهمال‭ ‬في‭ ‬أعقاب‭ ‬احتلال‭ ‬العراق‭ ‬عام‭ ‬2003‭ ‬وسقوط‭ ‬نظام‭ ‬صدام‭ ‬حسين‭). ‬ويستعد‭ ‬النصب‭ ‬الذي‭ ‬يتوسط‭ ‬ميدان‭ ‬التحرير‭ ‬معقل‭ ‬التظاهرات‭ ‬التي‭ ‬نظمها‭ ‬أبناء‭ ‬تشرين‭ ‬قبل‭ ‬سنتين‭ ‬في‭ ‬بغداد،‭ ‬للظهور‭ ‬بمظهره‭ ‬البراق‭ ‬السابق،‭ ‬عقب‭ ‬الانتهاء‭ ‬من‭ ‬ترميمه‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬شركات‭ ‬تركية‭. ‬وفي‭ ‬حديثه‭ ‬لوكالة‭ ‬الأناضول‭ ‬التركية‭ ‬،‭ ‬قال‭ ‬محمد‭ ‬طورغوت،‭ ‬المسؤول‭ ‬الإداري‭ ‬لدى‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬غوركام‮»‬‭ ‬التركية‭ ‬التي‭ ‬تتولى‭ ‬أعمال‭ ‬ترميم‭ ‬نصب‭ ‬الحرية،‭ ‬إنهم‭ ‬يحرصون‭ ‬على‭ ‬توخّي‭ ‬أقصى‭ ‬درجات‭ ‬الدقة‭ ‬في‭ ‬ترميم‭ ‬النصب‭ ‬المذكور‭. ‬وأضاف‭ ‬أن‭ ‬أحجار‭ ‬النصب‭ ‬كانت‭ ‬قد‭ ‬بدأت‭ ‬بالانهيار‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬عفا‭ ‬عليها‭ ‬الزمن،‭ ‬لافتاً‭ ‬إلى‭ ‬مواجهتهم‭ ‬صعوبات‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬ترميمها‭. ‬وتابع‭: ‬‮«‬نقوم‭ ‬بالعمل‭ ‬على‭ ‬ترميم‭ ‬نصب‭ ‬الحرية‭ ‬بدقة‭ ‬كبيرة‭ ‬تضاهي‭ ‬دقة‭ ‬النقش‭ ‬على‭ ‬السجاد‭.‬‮»‬‭ ‬وشدد‭ ‬على‭ ‬عدم‭ ‬تلقيهم‭ ‬أي‭ ‬مقابل‭ ‬إزاء‭ ‬ترميم‭ ‬النصب‭ ‬المذكور،‭ ‬مبيناً‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬العمل‭ ‬هدية‭ ‬من‭ ‬تركيا‭ ‬للشعب‭ ‬العراقي‭. ‬نصب‭ ‬الحرية‭ ‬الذي‭ ‬يوصف‭ ‬بأنه‭ ‬‮«‬ذاكرة‭ ‬بغداد‮»‬،‭ ‬شُيّد‭ ‬عام‭ ‬1961‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬النحات‭ ‬العراقي‭ ‬جواد‭ ‬سليم،‭ ‬بطول‭ ‬15‭ ‬مترا‭.‬