هدوء‭ ‬في‭ ‬الحرم‭ ‬القدسي‭ ‬وغارات‭ ‬إسرائيلية‭ ‬ترد‭ ‬على‭ ‬صواريخ‭ ‬حماس

إردوغان:إسرائيل تجاوزت الخط الأحمر
القدس-(أ ف ب) غزة – إسطنبول – الزمان
بعد ادانات عربية ودولية، عاد الهدوء إلى الحرم القدسي بعد صدامات عنيفة جرت ليلا بين مصلين فلسطينيين والشرطة الاسرائيلية التي اعتقلت مئات منهم، بعد اقتحام الباحة من قبل يهود عشية عيد الفصح الذي يحتفلون به الأربعاء.
وجاءت هذه المواجهات في أجواء من التوتر المتزايد بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وخلال شهر رمضان الذي يعتكف فيه مسلمون «.
ونددت تركيا الأربعاء بالمواجهات التي شهدها المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة ليل الثلاثاء، واعتبر الرئيس رجب طيب إردوغان أن إسرائيل تجاوزت «الخط الأحمر».
وقال إردوغان خلال إفطار أمام جمعية للمتقاعدين «لا يمكن أن تبقى تركيا صامتة عن هذه الهجمات. إن الاعتداء على المسجد الأقصى هو خط أحمر بالنسبة الينا».
واكد أن «الفلسطينيين ليسوا وحدهم».
وفي وقت سابق، دان وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو «الهجمات» الإسرائيلية على المسجد الأقصى بالقدس الشرقية المحتلّة، مؤكدا أنها «غير مقبولة».
وقال وزير الخارجية على هامش اجتماع لوزراء خارجية دول حلف شمال الأطلسي (ناتو) في بروكسل «ندين بشدّة هذه الهجمات».
وأضاف أنّ «التطبيع مع إسرائيل بدأ لكنّ التزامنا لا يمكن أن يكون على حساب القضية الفلسطينية ومبادئنا»، معتبرًا أنّ «هذه الهجمات تخطّت الحدود».
وأعلنت الشرطة الاسرائيلية أنها «اعتقلت أكثر من 350 شخصاً» خلال مواجهات عنيفة في المسجد الأقصى أشعل فتيلها «مثيرو شغب».
وأضاف تشاوش اوغلو أنّ «التطبيع مع إسرائيل بدأ لكنّ التزامنا لا يمكن أن يكون على حساب القضية الفلسطينية ومبادئنا»، معتبرًا أنّ «هذه الهجمات تتخطّى الحدود».
دعت ألمانيا الأربعاء إلى تجنّب التصعيد بعد صدامات عنيفة جرت ليلًا في الحرم القدسي بين مصلّين فلسطينيين والشرطة الإسرائيلية التي اعتقلت مئات منهم.
وقال الناطق باسم وزارة الخارجية كريستوفر بورغر في مؤتمر صحافي إنّ «كلّ من له تأثير على الوضع لديه مسؤولية عدم صبّ مزيد من الزيت على النار وبذل كلّ ما في وسعه لتهدئة الوضع».
وشنت طائرات حربية إسرائيلية الأربعاء غارات على قطاع غزة، بعد اطلاق صواريخ عدة من القطاع على جنوب اسرائيل، تزامنا مع مواجهات اندلعت في المسجد الأقصى بين اسرائيليين وفلسطينيين، بحسب مصادر أمنية فلسطينية وشهود.
وأطلقت الطائرات الإسرائيلية صاروخين على الأقل على موقع تدريب تابع لكتائب عز الدين القسام (الجناح المسلح لحركة حماس) غرب مخيم النصيرات للاجئين في وسط قطاع غزة، بحسب مصدر أمني في غزة.
كذلك، أفاد شاهد عيان إن «طائرات الاحتلال أطلقت عدة صواريخ على موقع تدريب تابع لكتائب عز الدين القسام جنوب غرب مدينة غزة».
ولم تسفر الغارات عن وقوع إصابات بحسب مصادر طبية.
وكان مصدر أمني طلب عدم الكشف عن هويته قال في وقت سابق إن ستة صواريخ على الأقل أُطلقت من القطاع باتجاه اسرائيل فجر الأربعاء فيما رصد مراسلو وكالة فرانس برس إطلاق أربعة صواريخ على الأقل باتجاه الاراضي الإسرائيلية من الحدود الشمالية لقطاع غزة.
من جانبه، قال الجيش الاسرائيلي في بيان صحافي «أُطلقت خمسة صواريخ من قطاع غزة على المناطق الإسرائيلية وتم اعتراضها جميعا بواسطة منظومة الدفاع الجوي».
وأثار اقتحام الشرطة الاسرائيلية للحرم القدسي سلسلة إدانات، فيما اكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أن دولته «ملتزمة الوضع الراهن».
فقد اعتبرت حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة، الخطوة «جريمة غير مسبوقة». وقد دعا إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي للحركة فجر الأربعاء الفلسطينيين إلى التوجه الى القدس من أجل «حماية» المسجد الأقصى.
أما زياد النخالة الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي فقد رأى أن «ما يجري في المسجد … يشكل تهديدا جديا على مقدساتنا». وحذرت الرئاسة الفلسطينية أيضا «الاحتلال الإسرائيلي من تجاوز الخطوط الحمراء في الأماكن المقدسة»، مشيرة إلى أن ذلك سيؤدي إلى «انفجار كبير»، كما ورد في بيان بثته وكالة الأنباء الرسمية (وفا).
وقال أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ إن «الوحشية» في «الاعتداء على المصلين» تستدعي «تحركا فلسطينيا وعربيا ودوليا ووضع الجميع أمام مسؤولياته في حماية المقدسات والمصلين من بطش الاحتلال».
ودانت الخارجية الأردنية «إقدام شرطة الاحتلال الإسرائيلية على اقتحام المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف والاعتداء عليه وعلى المتواجدين فيه»، في ما اعتبرته «انتهاكا صارخا وتصرفا مدانا ومرفوضا».
وطالبت في بيان «إسرائيل بإخراج الشرطة والقوات الخاصة من الحرم القدسي الشريف فوراً» محذرة من «هذا التصعيد الخطير». من جهتها، أعلنت الشرطة الاسرائيلية صباح الأربعاء أنها أوقفت «أكثر من 350» شخصا في الحرم القدسي. لكن فراس الجبريني أحد أعضاء طاقم المحامين عن المعتقلين لأكد أن عدد الموقوفين يتراوح بين 450 شخصا و500 شخص.
وأكد الجبريني تعرض الكثير منهم لإصابات معظمها في الجزء العلوي من الجسد ولا سيما في الرأس والعيون، بينما ذكرت جمعية إسعاف الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمها تعاملت مع «25 إصابة من الذين أفرج عنهم» ونقل «اثنان منهم إلى المستشفى».
وأوضح الجبريني أنه تم «الإفراج عن عدد غير محدد منهم بشروط الإبعاد عن المسجد والبلدة القديمة والمثول للتحقيق عند الاستدعاء».
كما أكد المحامي نفسه تمديد اعتقال «18 موقوفا (فلسطينيا) من حملة الهوية الإسرائيلية حتى عرضهم على المحكمة بالإضافة إلى الذين يحملون الهوية الفلسطينية». وقال مكتب الأوقاف الإسلامية أن الهدوء عاد إلى الحرم القدسي. ويرفض الفلسطينيون دخول اليهود إلى الحرم القدسي والصلاة فيه، ويعتبرون هذه الخطوة التي يسمونها «اقتحاما» استفزازا لهم.
والمسجد الأقصى الذي يقع في صلب النزاع الإسرائيلي الفلسطيني هو أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين. ويطلق اليهود على الموقع اسم «جبل الهيكل» ويعتبرونه أقدس الأماكن الدينية عندهم وتسيطر القوات الإسرائيلية على مداخله. وتتولى إدارته دائرة الأوقاف الإسلامية التابعة للأردن. وقال المصلي عبد الكريم إكريم (74 عاما) إن «الشرطة دخلت إلى المسجد عنوة». وأضاف «خلعوا الأبواب وكسروا الشبابيك ودخلوا على المعتكفين وهم يصلون ويقرأون القرآن». وتابع «كان معهم (عناصر الشرطة) هراوات وعصي وقنابل الغاز والدخان، ألقوا القنابل وضربوهم (المعتكفين) وأخرجوهم بالقوة، ضربوا النساء والرجال».
بقية الخبر على الموقع
واستغرب إكريم تصرف الشرطة خاصة، مشيرا إلى أن «اليهود لا يدخلون في الليل». واضاف «إنهم يريدون إفراغ المسجد من المسلمين».
- «إسرائيل ملتزمة» -
أكد بنيامين نتانياهو في بيان أن إسرائيل ملتزمة الحفاظ على «حرية العبادة وحرية الوصول (إلى المسجد) لجميع الأديان (…) ولن تسمح للمتطرفين العنيفين بتغيير هذا».
وبحسب نتانياهو هناك «إجراءات إسرائيلية للحفاظ على الوضع الراهن وتهدئة الأنفس».
وأشاد وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي إيتمار بن غفير بالشرطة «لتحركها السريع والحازم» متهما المصلين الذين طردتهم الشرطة من المسجد بنيتهم «إلحاق الأذى برجال الشرطة وقتلهم وإيذاء المواطنين الإسرائيليين».
نشرت الشرطة الإسرائيلية مقاطع مصورة تظهر انفجارات ناجمة على ما يبدو من مفرقعات داخل المسجد الأقصى وظلال أشخاص يرمون الحجارة، وعناصر من شرطة مكافحة الشغب يتقدمون داخل المسجد وهم يحتمون من المفرقعات بدروع واقية.
وتظهر المشاهد أيضا بابا محصنا وكميات من المفرقعات على سجادة على الأرض فيما عناصر الشرطة يجلون خمسة أشخاص على الأقل مكبلي الأيدي.
وجاء في بيان للشرطة الإسرائيلية «أدخل شباب عدة من الخارجين عن القانون ومثيري الاضطرابات ملثمين إلى داخل المسجد (الأقصى) مفرقعات وهراوات وحجارة». وأضاف أن «هؤلاء تحصنوا لساعات عدة (…) للمساس بالأمن العام وتخريب المسجد» وهم يرددون «شعارات تحض على الكراهية والعنف».
وأكد «بعد محاولات كثيرة وطويلة غير مثمرة لإخراجهم عبر الحوار اضطرت القوات الإسرائيلية (على التدخل) لإخراجهم بهدف السماح باستمرار الصلاة ومنع وقوع اضطرابات عنيفة» مشيرة إلى أن الشبان ردوا بإطلاق المفرقعات وإلقاء الحجارة.
- «تصعيد خطر» -
وردا على اقتحام الشرطة للمسجد، أطلقت صواريخ عدة من شمال قطاع غزة باتجاه إسرائيل على ما أفادت مصادر أمنية فلسطينية ومراسلو وكالة فرانس برس.
قال الجيش الإسرائيلي في بيان «أُطلقت خمسة صواريخ من قطاع غزة على المناطق الإسرائيلية وتم اعتراضها جميعا بواسطة منظومة الدفاع الجوي».
وفي وقت لاحق شنت طائرات حربية إسرائيلية غارات على قطاع غزة.
وتجدد إطلاق الصواريخ من قطاع غزة بعد الغارات الإسرائيلية فيما شن الطيران الإسرائيلي غارات مجددا قرابة الساعة 06,15 (03,15 ت غ). ولم يعلن أي فصيل فلسطيني مسؤوليته عن اطلاق الصواريخ حتى اللحظة.
ولم تسفر الغارات عن وقوع إصابات بحسب مصادر طبية.
ودانت جامعة الدول العربية «اقتحام قوات الاحتلال للمسجد الأقصى» واعتبرته «عملا عدوانيا مرفوض» داعية إلى اجتماع طارئ الأربعاء.
من جهتها، استنكرت إيران «الهجوم الوحشي للنظام الصهيوني (…) الذي يظهر للعالم مجددا الطبيعة الإجرامية لهذا النظام فيما يتعلق بحقوق الإنسان».
أما الأمم المتحدة فعبرت عن «انزعاجها» من الأحداث.
وقال منسق المنظمة الدولية في الشرق الأوسط تور وينسلاند «صدمتني صور العنف داخل المصلى القبلي، إنني منزعج من الضرب الواضح للفلسطينيين على يد قوات الأمن الإسرائيلية».
وأكد وينسلاند «أرفض بشدة تخزين واستخدام الألعاب النارية والحجارة من قبل الفلسطينيين داخل المسجد». ووصف المنسق إطلاق الصواريخ من قطاع غزة بأنه «غير مقبول ويجب أن يتوقف».
دعت ألمانيا اإلى تجنب التصعيد. وقال الناطق باسم وزارة الخارجية كريستوفر بورغر في مؤتمر صحافي «كلّ من له تأثير على الوضع لديه مسؤولية عدم صبّ مزيد من الزيت على النار وبذل كل ما في وسعه لتهدئة الوضع».
وتصاعد العنف منذ مطلع العام الحالي بين الفلسطينيين والإسرائيليين بعدما وصلت إلى السلطة في إسرائيل حكومة تعتبر من الأكثر يمينية في تاريخ البلاد.
وأسفرت أعمال العنف منذ مطلع العام عن مقتل أكثر من 100 شخص معظمهم من الجانب الفلسطيني.