هدوء‭ ‬في‭ ‬الحرم‭ ‬القدسي‭ ‬وغارات‭ ‬إسرائيلية‭ ‬ترد‭ ‬على‭ ‬صواريخ‭ ‬حماس

إردوغان‭:‬إسرائيل‭ ‬تجاوزت‭ ‬الخط‭ ‬الأحمر

القدس‭-(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) ‬غزة‭ – ‬إسطنبول‭ – ‬الزمان‭ ‬

‭ ‬بعد‭ ‬ادانات‭ ‬عربية‭ ‬ودولية،‭ ‬عاد‭ ‬الهدوء‭ ‬إلى‭ ‬الحرم‭ ‬القدسي‭ ‬بعد‭ ‬صدامات‭ ‬عنيفة‭ ‬جرت‭ ‬ليلا‭ ‬بين‭ ‬مصلين‭ ‬فلسطينيين‭ ‬والشرطة‭ ‬الاسرائيلية‭ ‬التي‭ ‬اعتقلت‭ ‬مئات‭ ‬منهم،‭ ‬بعد‭ ‬اقتحام‭ ‬الباحة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬يهود‭ ‬عشية‭ ‬عيد‭ ‬الفصح‭ ‬الذي‭ ‬يحتفلون‭ ‬به‭ ‬الأربعاء‭.‬

وجاءت‭ ‬هذه‭ ‬المواجهات‭ ‬في‭ ‬أجواء‭ ‬من‭ ‬التوتر‭ ‬المتزايد‭ ‬بين‭ ‬الإسرائيليين‭ ‬والفلسطينيين،‭ ‬وخلال‭ ‬شهر‭ ‬رمضان‭ ‬الذي‭ ‬يعتكف‭ ‬فيه‭ ‬مسلمون‭ ‬‮«‬‭.‬

ونددت‭ ‬تركيا‭ ‬الأربعاء‭ ‬بالمواجهات‭ ‬التي‭ ‬شهدها‭ ‬المسجد‭ ‬الأقصى‭ ‬في‭ ‬القدس‭ ‬الشرقية‭ ‬المحتلة‭ ‬ليل‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬واعتبر‭ ‬الرئيس‭ ‬رجب‭ ‬طيب‭ ‬إردوغان‭ ‬أن‭ ‬إسرائيل‭ ‬تجاوزت‭ ‬‮«‬الخط‭ ‬الأحمر‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬إردوغان‭ ‬خلال‭ ‬إفطار‭ ‬أمام‭ ‬جمعية‭ ‬للمتقاعدين‭ ‬‮«‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تبقى‭ ‬تركيا‭ ‬صامتة‭ ‬عن‭ ‬هذه‭ ‬الهجمات‭. ‬إن‭ ‬الاعتداء‭ ‬على‭ ‬المسجد‭ ‬الأقصى‭ ‬هو‭ ‬خط‭ ‬أحمر‭ ‬بالنسبة‭ ‬الينا‮»‬‭.‬

واكد‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الفلسطينيين‭ ‬ليسوا‭ ‬وحدهم‮»‬‭.‬

وفي‭ ‬وقت‭ ‬سابق،‭ ‬دان‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬التركي‭ ‬مولود‭ ‬تشاوش‭ ‬أوغلو‭ ‬‮«‬الهجمات‮»‬‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬على‭ ‬المسجد‭ ‬الأقصى‭ ‬بالقدس‭ ‬الشرقية‭ ‬المحتلّة،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أنها‭ ‬‮«‬غير‭ ‬مقبولة‮»‬‭.‬‮ ‬

وقال‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬اجتماع‭ ‬لوزراء‭ ‬خارجية‭ ‬دول‭ ‬حلف‭ ‬شمال‭ ‬الأطلسي‭ (‬ناتو‭) ‬في‭ ‬بروكسل‭ ‬‮«‬ندين‭ ‬بشدّة‭ ‬هذه‭ ‬الهجمات‮»‬‭.‬‮ ‬

وأضاف‭ ‬أنّ‭ ‬‮«‬التطبيع‭ ‬مع‭ ‬إسرائيل‭ ‬بدأ‭ ‬لكنّ‭ ‬التزامنا‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬القضية‭ ‬الفلسطينية‭ ‬ومبادئنا‮»‬،‭ ‬معتبرًا‭ ‬أنّ‭ ‬‮«‬هذه‭ ‬الهجمات‭ ‬تخطّت‭ ‬الحدود‮»‬‭.‬

وأعلنت‭ ‬الشرطة‭ ‬الاسرائيلية‭ ‬أنها‭ ‬‮«‬اعتقلت‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬350‭ ‬شخصاً‮»‬‭ ‬خلال‭ ‬مواجهات‭ ‬عنيفة‭ ‬في‭ ‬المسجد‭ ‬الأقصى‭ ‬أشعل‭ ‬فتيلها‭ ‬‮«‬مثيرو‭ ‬شغب‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬تشاوش‭ ‬اوغلو‭ ‬أنّ‭ ‬‮«‬التطبيع‭ ‬مع‭ ‬إسرائيل‭ ‬بدأ‭ ‬لكنّ‭ ‬التزامنا‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬القضية‭ ‬الفلسطينية‭ ‬ومبادئنا‮»‬،‭ ‬معتبرًا‭ ‬أنّ‭ ‬‮«‬هذه‭ ‬الهجمات‭ ‬تتخطّى‭ ‬الحدود‮»‬‭.‬

دعت‭ ‬ألمانيا‭ ‬الأربعاء‭ ‬إلى‭ ‬تجنّب‭ ‬التصعيد‭ ‬بعد‭ ‬صدامات‭ ‬عنيفة‭ ‬جرت‭ ‬ليلًا‭ ‬في‭ ‬الحرم‭ ‬القدسي‭ ‬بين‭ ‬مصلّين‭ ‬فلسطينيين‭ ‬والشرطة‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬التي‭ ‬اعتقلت‭ ‬مئات‭ ‬منهم‭.‬

وقال‭ ‬الناطق‭ ‬باسم‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬كريستوفر‭ ‬بورغر‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحافي‭ ‬إنّ‭ ‬‮«‬كلّ‭ ‬من‭ ‬له‭ ‬تأثير‭ ‬على‭ ‬الوضع‭ ‬لديه‭ ‬مسؤولية‭ ‬عدم‭ ‬صبّ‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬الزيت‭ ‬على‭ ‬النار‭ ‬وبذل‭ ‬كلّ‭ ‬ما‭ ‬في‭ ‬وسعه‭ ‬لتهدئة‭ ‬الوضع‮»‬‭.‬

وشنت‭ ‬طائرات‭ ‬حربية‭ ‬إسرائيلية‭ ‬الأربعاء‭ ‬غارات‭ ‬على‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬بعد‭ ‬اطلاق‭ ‬صواريخ‭ ‬عدة‭ ‬من‭ ‬القطاع‭ ‬على‭ ‬جنوب‭ ‬اسرائيل،‭ ‬تزامنا‭ ‬مع‭ ‬مواجهات‭ ‬اندلعت‭ ‬في‭ ‬المسجد‭ ‬الأقصى‭ ‬بين‭ ‬اسرائيليين‭ ‬وفلسطينيين،‭ ‬بحسب‭ ‬مصادر‭ ‬أمنية‭ ‬فلسطينية‭ ‬وشهود‭.‬

وأطلقت‭ ‬الطائرات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬صاروخين‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬على‭ ‬موقع‭ ‬تدريب‭ ‬تابع‭ ‬لكتائب‭ ‬عز‭ ‬الدين‭ ‬القسام‭ (‬الجناح‭ ‬المسلح‭ ‬لحركة‭ ‬حماس‭) ‬غرب‭ ‬مخيم‭ ‬النصيرات‭ ‬للاجئين‭ ‬في‭ ‬وسط‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬بحسب‭ ‬مصدر‭ ‬أمني‭ ‬في‭ ‬غزة‭.‬

كذلك،‭ ‬أفاد‭ ‬شاهد‭ ‬عيان‭ ‬إن‭ ‬‮«‬طائرات‭ ‬الاحتلال‭ ‬أطلقت‭ ‬عدة‭ ‬صواريخ‭ ‬على‭ ‬موقع‭ ‬تدريب‭ ‬تابع‭ ‬لكتائب‭ ‬عز‭ ‬الدين‭ ‬القسام‭ ‬جنوب‭ ‬غرب‭ ‬مدينة‭ ‬غزة‮»‬‭.‬

ولم‭ ‬تسفر‭ ‬الغارات‭ ‬عن‭ ‬وقوع‭ ‬إصابات‭ ‬بحسب‭ ‬مصادر‭ ‬طبية‭.‬‮ ‬

وكان‭ ‬مصدر‭ ‬أمني‭ ‬طلب‭ ‬عدم‭ ‬الكشف‭ ‬عن‭ ‬هويته‭ ‬قال‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬إن‭ ‬ستة‭ ‬صواريخ‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬أُطلقت‭ ‬من‭ ‬القطاع‭ ‬باتجاه‭ ‬اسرائيل‭ ‬فجر‭ ‬الأربعاء‭ ‬فيما‭ ‬رصد‭ ‬مراسلو‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬إطلاق‭ ‬أربعة‭ ‬صواريخ‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬باتجاه‭ ‬الاراضي‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬من‭ ‬الحدود‭ ‬الشمالية‭ ‬لقطاع‭ ‬غزة‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬قال‭ ‬الجيش‭ ‬الاسرائيلي‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬صحافي‭ ‬‮«‬أُطلقت‭ ‬خمسة‭ ‬صواريخ‭ ‬من‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬على‭ ‬المناطق‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬وتم‭ ‬اعتراضها‭ ‬جميعا‭ ‬بواسطة‭ ‬منظومة‭ ‬الدفاع‭ ‬الجوي‮»‬‭.‬

وأثار‭ ‬اقتحام‭ ‬الشرطة‭ ‬الاسرائيلية‭ ‬للحرم‭ ‬القدسي‭ ‬سلسلة‭ ‬إدانات،‭ ‬فيما‭ ‬اكد‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬بنيامين‭ ‬نتانياهو‭ ‬أن‭ ‬دولته‭ ‬‮«‬ملتزمة‭ ‬الوضع‭ ‬الراهن‮»‬‭.‬

فقد‭ ‬اعتبرت‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭ ‬التي‭ ‬تسيطر‭ ‬على‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬الخطوة‭ ‬‮«‬جريمة‭ ‬غير‭ ‬مسبوقة‮»‬‭. ‬وقد‭ ‬دعا‭ ‬إسماعيل‭ ‬هنية‭ ‬رئيس‭ ‬المكتب‭ ‬السياسي‭ ‬للحركة‭ ‬فجر‭ ‬الأربعاء‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬إلى‭ ‬التوجه‭ ‬الى‭ ‬القدس‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬‮«‬حماية‮»‬‭ ‬المسجد‭ ‬الأقصى‭.‬

أما‭ ‬زياد‭ ‬النخالة‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬لحركة‭ ‬الجهاد‭ ‬الإسلامي‭ ‬فقد‭ ‬رأى‭ ‬أن‭ ‬‮«‬ما‭ ‬يجري‭ ‬في‭ ‬المسجد‭ … ‬يشكل‭ ‬تهديدا‭ ‬جديا‭ ‬على‭ ‬مقدساتنا‮»‬‭.‬‮ ‬‭ ‬وحذرت‭ ‬الرئاسة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬أيضا‭ ‬‮«‬الاحتلال‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬من‭ ‬تجاوز‭ ‬الخطوط‭ ‬الحمراء‭ ‬في‭ ‬الأماكن‭ ‬المقدسة‮»‬،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬ذلك‭ ‬سيؤدي‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬انفجار‭ ‬كبير‮»‬،‭ ‬كما‭ ‬ورد‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬بثته‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬الرسمية‭ (‬وفا‭).‬‮ ‬

وقال‭ ‬أمين‭ ‬سر‭ ‬منظمة‭ ‬التحرير‭ ‬الفلسطينية‭ ‬حسين‭ ‬الشيخ‭ ‬إن‭ ‬‮«‬الوحشية‮»‬‭ ‬في‭ ‬‮«‬الاعتداء‭ ‬على‭ ‬المصلين‮»‬‭ ‬تستدعي‭ ‬‮«‬تحركا‭ ‬فلسطينيا‭ ‬وعربيا‭ ‬ودوليا‭ ‬ووضع‭ ‬الجميع‭ ‬أمام‭ ‬مسؤولياته‭ ‬في‭ ‬حماية‭ ‬المقدسات‭ ‬والمصلين‭ ‬من‭ ‬بطش‭ ‬الاحتلال‮»‬‭.‬‮ ‬

ودانت‭ ‬الخارجية‭ ‬الأردنية‭ ‬‮«‬إقدام‭ ‬شرطة‭ ‬الاحتلال‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬على‭ ‬اقتحام‭ ‬المسجد‭ ‬الأقصى‭ ‬المبارك‭/‬الحرم‭ ‬القدسي‭ ‬الشريف‭ ‬والاعتداء‭ ‬عليه‭ ‬وعلى‭ ‬المتواجدين‭ ‬فيه‮»‬،‭ ‬في‭ ‬ما‭ ‬اعتبرته‭ ‬‮«‬انتهاكا‭ ‬صارخا‭ ‬وتصرفا‭ ‬مدانا‭ ‬ومرفوضا‮»‬‭.‬

وطالبت‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬‮«‬إسرائيل‭ ‬بإخراج‭ ‬الشرطة‭ ‬والقوات‭ ‬الخاصة‭ ‬من‭ ‬الحرم‭ ‬القدسي‭ ‬الشريف‭ ‬فوراً‮»‬‭ ‬محذرة‭ ‬من‭ ‬‮«‬هذا‭ ‬التصعيد‭ ‬الخطير‮»‬‭.‬‮ ‬‭ ‬من‭ ‬جهتها،‭ ‬أعلنت‭ ‬الشرطة‭ ‬الاسرائيلية‭ ‬صباح‭ ‬الأربعاء‭ ‬أنها‭ ‬أوقفت‭ ‬‮«‬أكثر‭ ‬من‭ ‬350‮»‬‭ ‬شخصا‭ ‬في‭ ‬الحرم‭ ‬القدسي‭. ‬لكن‭ ‬فراس‭ ‬الجبريني‭ ‬أحد‭ ‬أعضاء‭ ‬طاقم‭ ‬المحامين‭ ‬عن‭ ‬المعتقلين‭ ‬لأكد‭ ‬أن‭ ‬عدد‭ ‬الموقوفين‭ ‬يتراوح‭ ‬بين‭ ‬450‭ ‬شخصا‭ ‬و500‭ ‬شخص‭.‬‮ ‬

وأكد‭ ‬الجبريني‭ ‬تعرض‭ ‬الكثير‭ ‬منهم‭ ‬لإصابات‭ ‬معظمها‭ ‬في‭ ‬الجزء‭ ‬العلوي‭ ‬من‭ ‬الجسد‭ ‬ولا‭ ‬سيما‭ ‬في‭ ‬الرأس‭ ‬والعيون،‭ ‬بينما‭ ‬ذكرت‭ ‬جمعية‭ ‬إسعاف‭ ‬الهلال‭ ‬الأحمر‭ ‬الفلسطيني‭ ‬أن‭ ‬طواقمها‭ ‬تعاملت‭ ‬مع‭ ‬‮«‬25‭ ‬إصابة‭ ‬من‭ ‬الذين‭ ‬أفرج‭ ‬عنهم‮»‬‭ ‬ونقل‭ ‬‮«‬اثنان‭ ‬منهم‭ ‬إلى‭ ‬المستشفى‮»‬‭.‬‮ ‬

وأوضح‭ ‬الجبريني‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬‮«‬الإفراج‭ ‬عن‭ ‬عدد‭ ‬غير‭ ‬محدد‭ ‬منهم‭ ‬بشروط‭ ‬الإبعاد‭ ‬عن‭ ‬المسجد‭ ‬والبلدة‭ ‬القديمة‭ ‬والمثول‭ ‬للتحقيق‭ ‬عند‭ ‬الاستدعاء‮»‬‭.‬‮ ‬

كما‭ ‬أكد‭ ‬المحامي‭ ‬نفسه‭ ‬تمديد‭ ‬اعتقال‭ ‬‮«‬18‭ ‬موقوفا‭ (‬فلسطينيا‭) ‬من‭ ‬حملة‭ ‬الهوية‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬حتى‭ ‬عرضهم‭ ‬على‭ ‬المحكمة‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬الذين‭ ‬يحملون‭ ‬الهوية‭ ‬الفلسطينية‮»‬‭. ‬وقال‭ ‬مكتب‭ ‬الأوقاف‭ ‬الإسلامية‭ ‬أن‭ ‬الهدوء‭ ‬عاد‭ ‬إلى‭ ‬الحرم‭ ‬القدسي‭. ‬ويرفض‭ ‬الفلسطينيون‭ ‬دخول‭ ‬اليهود‭ ‬إلى‭ ‬الحرم‭ ‬القدسي‭ ‬والصلاة‭ ‬فيه،‭ ‬ويعتبرون‭ ‬هذه‭ ‬الخطوة‭ ‬التي‭ ‬يسمونها‭ ‬‮«‬اقتحاما‮»‬‭ ‬استفزازا‭ ‬لهم‭.‬

والمسجد‭ ‬الأقصى‭ ‬الذي‭ ‬يقع‭ ‬في‭ ‬صلب‭ ‬النزاع‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬الفلسطيني‭ ‬هو‭ ‬أولى‭ ‬القبلتين‭ ‬وثالث‭ ‬الحرمين‭ ‬الشريفين‭. ‬ويطلق‭ ‬اليهود‭ ‬على‭ ‬الموقع‭ ‬اسم‭ ‬‮«‬جبل‭ ‬الهيكل‮»‬‭ ‬ويعتبرونه‭ ‬أقدس‭ ‬الأماكن‭ ‬الدينية‭ ‬عندهم‭ ‬وتسيطر‭ ‬القوات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬على‭ ‬مداخله‭. ‬وتتولى‭ ‬إدارته‭ ‬دائرة‭ ‬الأوقاف‭ ‬الإسلامية‭ ‬التابعة‭ ‬للأردن‭. ‬وقال‭ ‬المصلي‭ ‬عبد‭ ‬الكريم‭ ‬إكريم‭ (‬74‭ ‬عاما‭) ‬إن‭ ‬‮«‬الشرطة‭ ‬دخلت‭ ‬إلى‭ ‬المسجد‭ ‬عنوة‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬‮«‬خلعوا‭ ‬الأبواب‭ ‬وكسروا‭ ‬الشبابيك‭ ‬ودخلوا‭ ‬على‭ ‬المعتكفين‭ ‬وهم‭ ‬يصلون‭ ‬ويقرأون‭ ‬القرآن‮»‬‭. ‬وتابع‭ ‬‮«‬كان‭ ‬معهم‭ (‬عناصر‭ ‬الشرطة‭) ‬هراوات‭ ‬وعصي‭ ‬وقنابل‭ ‬الغاز‭ ‬والدخان،‭ ‬ألقوا‭ ‬القنابل‭ ‬وضربوهم‭ (‬المعتكفين‭) ‬وأخرجوهم‭ ‬بالقوة،‭ ‬ضربوا‭ ‬النساء‭ ‬والرجال‮»‬‭.‬‮ ‬

بقية‭ ‬الخبر‭ ‬على‭ ‬الموقع

واستغرب‭ ‬إكريم‭ ‬تصرف‭ ‬الشرطة‭ ‬خاصة،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬‮«‬اليهود‭ ‬لا‭ ‬يدخلون‭ ‬في‭ ‬الليل‮»‬‭. ‬واضاف‭ ‬‮«‬إنهم‭ ‬يريدون‭ ‬إفراغ‭ ‬المسجد‭ ‬من‭ ‬المسلمين‮»‬‭.‬

‭- ‬‮«‬إسرائيل‭ ‬ملتزمة‮»‬‭ -‬

أكد‭ ‬بنيامين‭ ‬نتانياهو‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬أن‭ ‬إسرائيل‭ ‬ملتزمة‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬‮«‬حرية‭ ‬العبادة‭ ‬وحرية‭ ‬الوصول‭ (‬إلى‭ ‬المسجد‭) ‬لجميع‭ ‬الأديان‭ (…) ‬ولن‭ ‬تسمح‭ ‬للمتطرفين‭ ‬العنيفين‭ ‬بتغيير‭ ‬هذا‮»‬‭.‬‮ ‬

وبحسب‭ ‬نتانياهو‭ ‬هناك‭ ‬‮«‬إجراءات‭ ‬إسرائيلية‭ ‬للحفاظ‭ ‬على‭ ‬الوضع‭ ‬الراهن‭ ‬وتهدئة‭ ‬الأنفس‮»‬‭.‬‮ ‬

وأشاد‭ ‬وزير‭ ‬الأمن‭ ‬الداخلي‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬إيتمار‭ ‬بن‭ ‬غفير‭ ‬بالشرطة‭ ‬‮«‬لتحركها‭ ‬السريع‭ ‬والحازم‮»‬‭ ‬متهما‭ ‬المصلين‭ ‬الذين‭ ‬طردتهم‭ ‬الشرطة‭ ‬من‭ ‬المسجد‭ ‬بنيتهم‭ ‬‮«‬إلحاق‭ ‬الأذى‭ ‬برجال‭ ‬الشرطة‭ ‬وقتلهم‭ ‬وإيذاء‭ ‬المواطنين‭ ‬الإسرائيليين‮»‬‭.‬

نشرت‭ ‬الشرطة‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬مقاطع‭ ‬مصورة‭ ‬تظهر‭ ‬انفجارات‭ ‬ناجمة‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يبدو‭ ‬من‭ ‬مفرقعات‭ ‬داخل‭ ‬المسجد‭ ‬الأقصى‭ ‬وظلال‭ ‬أشخاص‭ ‬يرمون‭ ‬الحجارة،‭ ‬وعناصر‭ ‬من‭ ‬شرطة‭ ‬مكافحة‭ ‬الشغب‭ ‬يتقدمون‭ ‬داخل‭ ‬المسجد‭ ‬وهم‭ ‬يحتمون‭ ‬من‭ ‬المفرقعات‭ ‬بدروع‭ ‬واقية‭.‬

وتظهر‭ ‬المشاهد‭ ‬أيضا‭ ‬بابا‭ ‬محصنا‭ ‬وكميات‭ ‬من‭ ‬المفرقعات‭ ‬على‭ ‬سجادة‭ ‬على‭ ‬الأرض‭ ‬فيما‭ ‬عناصر‭ ‬الشرطة‭ ‬يجلون‭ ‬خمسة‭ ‬أشخاص‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬مكبلي‭ ‬الأيدي‭.‬

وجاء‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬للشرطة‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬‮«‬أدخل‭ ‬شباب‭ ‬عدة‭ ‬من‭ ‬الخارجين‭ ‬عن‭ ‬القانون‭ ‬ومثيري‭ ‬الاضطرابات‭ ‬ملثمين‭ ‬إلى‭ ‬داخل‭ ‬المسجد‭ (‬الأقصى‭) ‬مفرقعات‭ ‬وهراوات‭ ‬وحجارة‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬أن‭ ‬‮«‬هؤلاء‭ ‬تحصنوا‭ ‬لساعات‭ ‬عدة‭ (…) ‬للمساس‭ ‬بالأمن‭ ‬العام‭ ‬وتخريب‭ ‬المسجد‮»‬‭ ‬وهم‭ ‬يرددون‭ ‬‮«‬شعارات‭ ‬تحض‭ ‬على‭ ‬الكراهية‭ ‬والعنف‮»‬‭.‬

وأكد‭ ‬‮«‬بعد‭ ‬محاولات‭ ‬كثيرة‭ ‬وطويلة‭ ‬غير‭ ‬مثمرة‭ ‬لإخراجهم‭ ‬عبر‭ ‬الحوار‭ ‬اضطرت‭ ‬القوات‭ ‬الإسرائيلية‭ (‬على‭ ‬التدخل‭) ‬لإخراجهم‭ ‬بهدف‭ ‬السماح‭ ‬باستمرار‭ ‬الصلاة‭ ‬ومنع‭ ‬وقوع‭ ‬اضطرابات‭ ‬عنيفة‮»‬‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الشبان‭ ‬ردوا‭ ‬بإطلاق‭ ‬المفرقعات‭ ‬وإلقاء‭ ‬الحجارة‭.‬

‭- ‬‮«‬تصعيد‭ ‬خطر‮»‬‭ -‬‮ ‬

وردا‭ ‬على‭ ‬اقتحام‭ ‬الشرطة‭ ‬للمسجد،‭ ‬أطلقت‭ ‬صواريخ‭ ‬عدة‭ ‬من‭ ‬شمال‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬باتجاه‭ ‬إسرائيل‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬أفادت‭ ‬مصادر‭ ‬أمنية‭ ‬فلسطينية‭ ‬ومراسلو‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭.‬

قال‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬‮«‬أُطلقت‭ ‬خمسة‭ ‬صواريخ‭ ‬من‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬على‭ ‬المناطق‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬وتم‭ ‬اعتراضها‭ ‬جميعا‭ ‬بواسطة‭ ‬منظومة‭ ‬الدفاع‭ ‬الجوي‮»‬‭.‬

وفي‭ ‬وقت‭ ‬لاحق‭ ‬شنت‭ ‬طائرات‭ ‬حربية‭ ‬إسرائيلية‭ ‬غارات‭ ‬على‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭.‬

وتجدد‭ ‬إطلاق‭ ‬الصواريخ‭ ‬من‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬بعد‭ ‬الغارات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬فيما‭ ‬شن‭ ‬الطيران‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬غارات‭ ‬مجددا‭ ‬قرابة‭ ‬الساعة‭ ‬06‭,‬15‭ (‬03,15‭ ‬ت‭ ‬غ‭). ‬ولم‭ ‬يعلن‭ ‬أي‭ ‬فصيل‭ ‬فلسطيني‭ ‬مسؤوليته‭ ‬عن‭ ‬اطلاق‭ ‬الصواريخ‭ ‬حتى‭ ‬اللحظة‭.‬

ولم‭ ‬تسفر‭ ‬الغارات‭ ‬عن‭ ‬وقوع‭ ‬إصابات‭ ‬بحسب‭ ‬مصادر‭ ‬طبية‭.‬‮ ‬

ودانت‭ ‬جامعة‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬‮«‬اقتحام‭ ‬قوات‭ ‬الاحتلال‭ ‬للمسجد‭ ‬الأقصى‮»‬‭ ‬واعتبرته‭ ‬‮«‬عملا‭ ‬عدوانيا‭ ‬مرفوض‮»‬‭ ‬داعية‭ ‬إلى‭ ‬اجتماع‭ ‬طارئ‭ ‬الأربعاء‭.‬‮ ‬

من‭ ‬جهتها،‭ ‬استنكرت‭ ‬إيران‭ ‬‮«‬الهجوم‭ ‬الوحشي‭ ‬للنظام‭ ‬الصهيوني‭ (…) ‬الذي‭ ‬يظهر‭ ‬للعالم‭ ‬مجددا‭ ‬الطبيعة‭ ‬الإجرامية‭ ‬لهذا‭ ‬النظام‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بحقوق‭ ‬الإنسان‮»‬‭.‬‮ ‬

أما‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬فعبرت‭ ‬عن‭ ‬‮«‬انزعاجها‮»‬‭ ‬من‭ ‬الأحداث‭.‬

وقال‭ ‬منسق‭ ‬المنظمة‭ ‬الدولية‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬تور‭ ‬وينسلاند‭ ‬‮«‬صدمتني‭ ‬صور‭ ‬العنف‭ ‬داخل‭ ‬المصلى‭ ‬القبلي،‭ ‬إنني‭ ‬منزعج‭ ‬من‭ ‬الضرب‭ ‬الواضح‭ ‬للفلسطينيين‭ ‬على‭ ‬يد‭ ‬قوات‭ ‬الأمن‭ ‬الإسرائيلية‮»‬‭.‬‮ ‬

وأكد‭ ‬وينسلاند‭ ‬‮«‬أرفض‭ ‬بشدة‭ ‬تخزين‭ ‬واستخدام‭ ‬الألعاب‭ ‬النارية‭ ‬والحجارة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬داخل‭ ‬المسجد‮»‬‭. ‬ووصف‭ ‬المنسق‭ ‬إطلاق‭ ‬الصواريخ‭ ‬من‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬بأنه‭ ‬‮«‬غير‭ ‬مقبول‭ ‬ويجب‭ ‬أن‭ ‬يتوقف‮»‬‭.‬

دعت‭ ‬ألمانيا‭ ‬اإلى‭ ‬تجنب‭ ‬التصعيد‭. ‬وقال‭ ‬الناطق‭ ‬باسم‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬كريستوفر‭ ‬بورغر‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحافي‭ ‬‮«‬كلّ‭ ‬من‭ ‬له‭ ‬تأثير‭ ‬على‭ ‬الوضع‭ ‬لديه‭ ‬مسؤولية‭ ‬عدم‭ ‬صبّ‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬الزيت‭ ‬على‭ ‬النار‭ ‬وبذل‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬في‭ ‬وسعه‭ ‬لتهدئة‭ ‬الوضع‮»‬‭.‬

وتصاعد‭ ‬العنف‭ ‬منذ‭ ‬مطلع‭ ‬العام‭ ‬الحالي‭ ‬بين‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬والإسرائيليين‭ ‬بعدما‭ ‬وصلت‭ ‬إلى‭ ‬السلطة‭ ‬في‭ ‬إسرائيل‭ ‬حكومة‭ ‬تعتبر‭ ‬من‭ ‬الأكثر‭ ‬يمينية‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬البلاد‭.‬

وأسفرت‭ ‬أعمال‭ ‬العنف‭ ‬منذ‭ ‬مطلع‭ ‬العام‭ ‬عن‭ ‬مقتل‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬100‭ ‬شخص‭ ‬معظمهم‭ ‬من‭ ‬الجانب‭ ‬الفلسطيني‭.‬‮ ‬