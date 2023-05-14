هدنة غزة هادئة وقاآني يخاطب الفصائل:سنواصل دعمكم

طهران‭- ‬غزة‭ -‬الزمان‭ ‬

أنهى‭ ‬اتفاق‭ ‬لوقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬تم‭ ‬التوصل‭ ‬إليه‭ ‬بوساطة‭ ‬مصرية‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬مواجهة‭ ‬بين‭ ‬الجيش‭ ‬الاسرائيلي‭ ‬وفصائل‭ ‬فلسطينية‭ ‬مسلحة‭ ‬استمرت‭ ‬خمسة‭ ‬أيام‭ ‬وأسفرت‭ ‬عن‭ ‬سقوط‭ ‬35‭ ‬قتيلا‭ ‬معظمهم‭ ‬من‭ ‬الفلسطينيين‭.‬

ودخل‭ ‬الاتفاق‭ ‬حيز‭ ‬التنفيذ‭ ‬ليل‭ ‬السبت‭ ‬ليعود‭ ‬الهدوء‭ ‬صباح‭ ‬الأحد‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬وإسرائيل،‭ ‬بدون‭ ‬أصوات‭ ‬قصف‭ ‬أو‭ ‬طائرات‭ ‬أو‭ ‬دوي‭ ‬صفارات‭ ‬الانذار‭.‬

وعادت‭ ‬الحياة‭ ‬إلى‭ ‬شوارع‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬التي‭ ‬ضاقت‭ ‬بالمارة‭ ‬والمركبات،‭ ‬وأبحر‭ ‬صيادون‭ ‬في‭ ‬مراكبهم‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الساحلي‭. ‬وتفقد‭ ‬سكان‭ ‬غزة‭ ‬الدمار‭ ‬الذي‭ ‬لحق‭ ‬بمنازلهم‭ ‬في‭ ‬مناطق‭ ‬مختلفة‭. ‬وبعد‭ ‬دخول‭ ‬الاتفاق‭ ‬حيز‭ ‬التنفيذ‭ ‬مساء‭ ‬السبت،‭ ‬خرج‭ ‬الفلسطينيون‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬إلى‭ ‬الشوارع‭ ‬محتفلين‭. ‬وكانت‭ ‬المواجهات‭ ‬الأخيرة‭ ‬الأعنف‭ ‬بين‭ ‬غزة‭ ‬وإسرائيل‭ ‬منذ‭ ‬آب‭/‬أغسطس‭ ‬2022‭. ‬وقد‭ ‬بدأت‭ ‬الثلاثاء‭ ‬بضربات‭ ‬جوية‭ ‬أسفرت‭ ‬عن‭ ‬مقتل‭ ‬ثلاثة‭ ‬قادة‭ ‬عسكريين‭ ‬في‭ ‬حركة‭ ‬الجهاد‭ ‬الإسلامي‭ ‬التي‭ ‬تصنفها‭ ‬اسرائيل‭ ‬والاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬والاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬‮«‬منظمة‭ ‬إرهابية‮»‬‭. ‬والأحد،‭ ‬أعلن‭ ‬مكتب‭ ‬تنسيق‭ ‬الشؤون‭ ‬المدنية‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬في‭ ‬الأراضي‭ ‬الفلسطينية‭ (‬كوغات‭) ‬عن‭ ‬‮«‬إعادة‭ ‬فتح‭ ‬جزئي‭ ‬وتدريجي‮»‬‭ ‬لمعبر‭ ‬بيت‭ ‬حانون‭ (‬ايريز‭) ‬شمال‭ ‬القطاع‭ ‬ومعبر‭ ‬كرم‭ ‬ابو‭ ‬سالم‭ ‬التجاري‭ (‬جنوب‭). ‬واضاف‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الفتح‭ ‬الكامل‮»‬‭ ‬للمعابر‭ ‬سيكون‭ ‬ممكنا‭ ‬بعد‭ ‬إجراء‭ ‬‮«‬تقييمات‭ ‬جديدة‭ ‬للوضع‮»‬‭. ‬من‭ ‬جهته،‭ ‬قال‭ ‬مبعوث‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬للشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬تور‭ ‬وينيسلاند‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬‮«‬أشعر‭ ‬بحزن‭ ‬عميق‭ ‬للخسائر‭ ‬في‭ ‬الأرواح‭ … ‬بما‭ ‬فيها‭ ‬أرواح‭ ‬الأطفال‭ ‬والنساء‭ ‬التي‭ ‬تسببت‭ ‬بها‭ ‬الضربات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬وإطلاق‭ ‬الصواريخ‭ ‬العشوائي‭ ‬على‭ ‬إسرائيل‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الجهاد‭ ‬الإسلامي‭ ‬ومجموعات‭ ‬أخرى‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬وينيسلاند‭ ‬‮«‬أدعو‭ ‬كل‭ ‬الأطراف‭ ‬الى‭ ‬احترام‭ ‬وقف‭ ‬اطلاق‭ ‬النار‭ … ‬وأنتظر‭ ‬بفارغ‭ ‬الصبر‮»‬‭ ‬أن‭ ‬تصل‭ ‬المساعدات‭ ‬الإنسانية‭ ‬مجددا‭ ‬الى‭ ‬غزة‭.‬

ووجه‭ ‬قائد‭ ‬فيلق‭ ‬القدس‭ ‬بالحرس‭ ‬الثوري‭ ‬الإيراني‭ ‬العميد‭ ‬إسماعيل‭ ‬قاآني،‭ ‬الاحد،‭ ‬رسالة‭ ‬إلى‭ ‬فصائل‭ ‬المقاومة‭ ‬الفلسطينية،‭ ‬ونقلت‭ ‬وكالة‭ ‬‮«‬تسنيم‮»‬‭ ‬الإيرانية‭ ‬عن‭ ‬قاآني‭ ‬قوله‭ ‬في‭ ‬رسالته‭: ‬‮«‬يا‭ ‬قادة‭ ‬غرفة‭ ‬العمليات‭ ‬المشتركة،‭ ‬لقد‭ ‬سجلتم‭ ‬ملحمة‭ ‬جديدة‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬المعركة،‭ ‬وأثبتم‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‭ ‬أنكم‭ ‬قادرون‭ ‬علي‭ ‬كسر‭ ‬هيمنة‭ ‬العدو‭ ‬وإلحاق‭ ‬الهزيمة‭ ‬به‮»‬‭. ‬وأضاف‭:‬‮»‬‭ ‬بتعاونكم‭ ‬ووحدتكم‭ ‬استطعتم‭ ‬أن‭ ‬تسجلوا‭ ‬انتصارا‭ ‬آخر‭ ‬في‭ ‬سجل‭ ‬انتصاراتكم‭ ‬السابقة،‭ ‬وهذه‭ ‬الانتصارات‭ ‬هي‭ ‬خطوات‭ ‬ثابتة‭ ‬نحو‭ ‬النصر‭ ‬النهائي‮»‬‭. ‬وأكد‭ ‬قاآني‭ ‬أن‭ ‬‮«‬إيران‭ ‬ستواصل‭ ‬دعمها‭ ‬للشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬وفصائل‭ ‬المقاومة،‭ ‬كما‭ ‬ستواصل‭ ‬تقوية‭ ‬محور‭ ‬المقاومة‭ ‬حتى‭ ‬استئصال‭ ‬الكيان‭ ‬الصهيوني‭ ‬من‭ ‬أرض‭ ‬فلسطين‮»‬‭.‬