هدنة غزة هادئة وقاآني يخاطب الفصائل:سنواصل دعمكم

طهران- غزة -الزمان
أنهى اتفاق لوقف إطلاق النار تم التوصل إليه بوساطة مصرية في قطاع غزة مواجهة بين الجيش الاسرائيلي وفصائل فلسطينية مسلحة استمرت خمسة أيام وأسفرت عن سقوط 35 قتيلا معظمهم من الفلسطينيين.
ودخل الاتفاق حيز التنفيذ ليل السبت ليعود الهدوء صباح الأحد في قطاع غزة وإسرائيل، بدون أصوات قصف أو طائرات أو دوي صفارات الانذار.
وعادت الحياة إلى شوارع قطاع غزة التي ضاقت بالمارة والمركبات، وأبحر صيادون في مراكبهم في القطاع الساحلي. وتفقد سكان غزة الدمار الذي لحق بمنازلهم في مناطق مختلفة. وبعد دخول الاتفاق حيز التنفيذ مساء السبت، خرج الفلسطينيون في قطاع غزة إلى الشوارع محتفلين. وكانت المواجهات الأخيرة الأعنف بين غزة وإسرائيل منذ آب/أغسطس 2022. وقد بدأت الثلاثاء بضربات جوية أسفرت عن مقتل ثلاثة قادة عسكريين في حركة الجهاد الإسلامي التي تصنفها اسرائيل والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي «منظمة إرهابية». والأحد، أعلن مكتب تنسيق الشؤون المدنية الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية (كوغات) عن «إعادة فتح جزئي وتدريجي» لمعبر بيت حانون (ايريز) شمال القطاع ومعبر كرم ابو سالم التجاري (جنوب). واضاف أن «الفتح الكامل» للمعابر سيكون ممكنا بعد إجراء «تقييمات جديدة للوضع». من جهته، قال مبعوث الأمم المتحدة للشرق الأوسط تور وينيسلاند في بيان «أشعر بحزن عميق للخسائر في الأرواح … بما فيها أرواح الأطفال والنساء التي تسببت بها الضربات الإسرائيلية وإطلاق الصواريخ العشوائي على إسرائيل من قبل الجهاد الإسلامي ومجموعات أخرى». وأضاف وينيسلاند «أدعو كل الأطراف الى احترام وقف اطلاق النار … وأنتظر بفارغ الصبر» أن تصل المساعدات الإنسانية مجددا الى غزة.
ووجه قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني العميد إسماعيل قاآني، الاحد، رسالة إلى فصائل المقاومة الفلسطينية، ونقلت وكالة «تسنيم» الإيرانية عن قاآني قوله في رسالته: «يا قادة غرفة العمليات المشتركة، لقد سجلتم ملحمة جديدة في تاريخ المعركة، وأثبتم مرة أخرى أنكم قادرون علي كسر هيمنة العدو وإلحاق الهزيمة به». وأضاف:» بتعاونكم ووحدتكم استطعتم أن تسجلوا انتصارا آخر في سجل انتصاراتكم السابقة، وهذه الانتصارات هي خطوات ثابتة نحو النصر النهائي». وأكد قاآني أن «إيران ستواصل دعمها للشعب الفلسطيني وفصائل المقاومة، كما ستواصل تقوية محور المقاومة حتى استئصال الكيان الصهيوني من أرض فلسطين».