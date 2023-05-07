هدنة‭ ‬جديدة‭ ‬في‭ ‬السودان‭ ‬تلوح‭ ‬من‭ ‬مفاوضات‭ ‬جدة‭ ‬

الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬تستعين‭ ‬بالاتحاد‭ ‬الافريقي‭ ‬بشأن‭ ‬الاغاثة‭ ‬الانسانية

الخرطوم‭-‬جدة‭- ‬الزمان‭ ‬

وصل‭ ‬مفوض‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬للشؤون‭ ‬الانسانية‭ ‬مارتن‭ ‬غريفيث‭ ‬الأحد‭ ‬إلى‭ ‬جدة‭ ‬لاجراء‭ ‬محادثات‭ ‬إنسانية‭ ‬حول‭ ‬الوضع‭ ‬في‭ ‬السودان،‭ ‬تزامنا‭ ‬مع‭ ‬مفاوضات‭ ‬ترعاها‭ ‬السعودية‭ ‬وبتنسيق‭ ‬امريكي‭ ‬،‭ ‬بدأها‭ ‬ممثلون‭ ‬لطرفي‭ ‬النزاع‭ ‬في‭ ‬محاولة‭ ‬للتوصل‭ ‬الى‭ ‬هدنة‭ ‬جديدة،‭ ‬فيما‭ ‬يتواصل‭ ‬القتال‭ ‬في‭ ‬الخرطوم‭.‬

وقالت‭ ‬المتحدثة‭ ‬إري‭ ‬كانيكو‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬إن‭ ‬غريفيث‭ ‬‮«‬في‭ ‬جدة‭ ‬حاليا‭ ‬وهدف‭ ‬زيارته‭ ‬هو‭ ‬بحث‭ ‬القضايا‭ ‬الإنسانية‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالسودان‮»‬‭.‬

وأعلن‭ ‬الأميركيون‭ ‬والسعوديون‭ ‬أن‭ ‬المتحاربين‭ ‬يتفاوضون‭ ‬في‭ ‬السعودية‭ ‬على‭ ‬هدنة‭ ‬جديدة‭.‬‮ ‬

لكن‭ ‬الجيش‭ ‬بقياد‭ ‬الفريق‭ ‬أول‭ ‬عبد‭ ‬الفتاح‭ ‬البرهان‭ ‬وقوات‭ ‬الدعم‭ ‬السريع‭ ‬التي‭ ‬يقودها‭ ‬الفريق‭ ‬أول‭ ‬محمد‭ ‬حمدان‭ ‬دقلو‭ (‬حميدتي‭) ‬لم‭ ‬يدليا‭ ‬بأي‭ ‬معلومات‭ ‬عن‭ ‬المناقشات‭ ‬بين‭ ‬مبعوثيهما‭.‬

ورحبت‭ ‬آلية‭ ‬ثلاثية‭ ‬دولية‭ ‬تضم‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬والاتحاد‭ ‬الإفريقي‭ ‬و»الهيئة‭ ‬الحكومية‭ ‬للتنمية‮»‬‭ (‬ايغاد‭) ‬في‭ ‬بيان‭ ‬بهذا‭ ‬التطور‭ ‬السياسي‭.‬

وعبرت‭ ‬عن‭ ‬أملها‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬‮«‬تسفر‭ ‬المحادثات‭ ‬التقنية‭ ‬بين‭ ‬ممثلي‭ ‬الطرفين‭ ‬في‭ ‬جدة‭ ‬عن‭ ‬تفاهمات‭ ‬تؤدي‭ ‬إلى‭ ‬وقف‭ ‬شامل‭ ‬لإطلاق‭ ‬النار‮»‬،‭ ‬مؤكدة‭ ‬أن‭ ‬ذلك‭ ‬‮«‬يتيح‭ ‬تقديم‭ ‬مساعدات‭ ‬إنسانية‭ ‬عاجلة‭ ‬للمدنيين‭ ‬الذين‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬تظل‭ ‬حمايتهم‭ ‬مسألة‭ ‬ذات‭ ‬أهمية‭ ‬قصوى‮»‬‭.‬

وخلال‭ ‬اجتماع‭ ‬طارئ‭ ‬الأحد‭ ‬لوزراء‭ ‬الخارجية‭ ‬العرب‭ ‬في‭ ‬مقر‭ ‬الجامعة‭ ‬العربية‭ ‬في‭ ‬القاهرة‭ ‬تطرق‭ ‬الى‭ ‬تطورات‭ ‬الملف‭ ‬السوداني،‭ ‬قال‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للجامعة‭ ‬أحمد‭ ‬أبو‭ ‬الغيط‭ ‬إن‭ ‬المفاوضات‭ ‬بين‭ ‬طرفي‭ ‬النزاع‭ ‬‮«‬تستحق‭ ‬الدعم،‭ ‬وأكرر‭ ‬مناشدتي‭ ‬بالتمسك‭ ‬بهذه‭ ‬الفرصة‮»‬‭.‬

وحذر‭ ‬أبو‭ ‬الغيط‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬يتحول‭ ‬الصراع‭ ‬الحالي‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬جولة‭ ‬أولى‭ ‬في‭ ‬حرب‭ ‬تقسم‭ ‬السودان‭ ‬إلى‭ ‬أقاليم‭ ‬متناحرة،‭ ‬وتجعل‭ ‬منه‭ ‬ساحة‭ ‬لمعارك‭ ‬تهدد‭ ‬وجوده‮»‬‭.‬

‮ ‬وقبيل‭ ‬الاجتماع‭ ‬تلقى‭ ‬أبو‭ ‬الغيط‭ ‬رسالة‭ ‬من‭ ‬القوى‭ ‬المدنية‭ ‬في‭ ‬السودان‭ ‬‮«‬طلبت‭ ‬منه‭ ‬فيها‭ ‬‮«‬التواصل‭ ‬الفوري‭ ‬مع‭ ‬قيادات‭ ‬القوات‭ ‬المسلحة‭ ‬والدعم‭ ‬السريع‭ ‬لحثهما‭ ‬على‭ ‬وقف‭ ‬القتال‭ ‬كأولوية‭ ‬رئيسية‮»‬‭.‬‮ ‬

ومنذ‭ ‬اندلاع‭ ‬المواجهات‭ ‬في‭ ‬15‭ ‬نيسان‭/‬أبريل‭ ‬تشهد‭ ‬العاصمة‭ ‬الخرطوم‭ ‬حالة‭ ‬من‭ ‬الفوضى‭ ‬ناجمة‭ ‬عن‭ ‬المعارك‭ ‬بين‭ ‬الجيش‭ ‬وقوات‭ ‬الدعم‭ ‬السريع‭.‬

وشهدت‭ ‬منطقة‭ ‬الصحافة‭ ‬جنوب‭ ‬الخرطوم‭ ‬اشتباكات‭ ‬بين‭ ‬الجانبين‭ ‬الأحد،‭ ‬كما‭ ‬ذكر‭ ‬شاهد‭ ‬عيان‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭.‬

وأسفرت‭ ‬المعارك‭ ‬المستمرة‭ ‬منذ‭ ‬22‭ ‬يوما‭ ‬عن‭ ‬سقوط‭ ‬700‭ ‬قتيل‭ ‬وخمسة‭ ‬آلاف‭ ‬جريح‭ ‬حسب‭ ‬بيانات‭ ‬موقع‭ ‬النزاعات‭ ‬المسلحة‭ ‬ووقائعها‭ (‬أيه‭ ‬سي‭ ‬إل‭ ‬إي‭ ‬دي‭)‬،‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬نزوح‭ ‬335‭ ‬ألف‭ ‬شخص‭ ‬ولجوء‭ ‬115‭ ‬ألفا‭ ‬الى‭ ‬الدول‭ ‬المجاورة‭.‬

وفي‭ ‬اجتماع‭ ‬الجامعة‭ ‬العربية‭ ‬الأحد‭ ‬أكد‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬المصري‭ ‬سامح‭ ‬شكري‭ ‬استقبال‭ ‬مصر‭ ‬‮«‬منذ‭ ‬بداية‭ ‬الأزمة‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬57‭ ‬ألفاً‭ ‬من‭ ‬الاشقاء‭ ‬السودانيين،‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬مساهمتها‭ ‬في‭ ‬إجلاء‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬أربعة‭ ‬الاف‭ ‬مواطن‭ ‬أجنبي‮»‬‭.‬

كما‭ ‬أجبرت‭ ‬المعارك‭ ‬عددا‭ ‬كبيرا‭ ‬من‭ ‬المواطنين‭ ‬على‭ ‬البقاء‭ ‬في‭ ‬منازلهم‭ ‬حيث‭ ‬يعانون‭ ‬من‭ ‬انقطاع‭ ‬المياه‭ ‬والكهرباء‭ ‬ومن‭ ‬نقص‭ ‬مخزون‭ ‬الطعام‭ ‬والمال‭.‬

‭ ‬‮«‬إنهاء‭ ‬الصراع‮»‬‭ ‬

رحب‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬السعودي‭ ‬الأمير‭ ‬فيصل‭ ‬بن‭ ‬فرحان‭ ‬في‭ ‬تغريدة‭ ‬على‭ ‬تويتر‭ ‬السبت‭ ‬‮«‬بوجود‭ ‬ممثلين‭ ‬من‭ ‬القوات‭ ‬المسلحة‭ ‬السودانية‭ ‬وقوات‭ ‬الدعم‭ ‬السريع‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬جدة،‭ ‬للحوار‭ ‬حول‭ ‬الأوضاع‭ ‬في‭ ‬وطنهم‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬‮«‬نأمل‭ ‬أن‭ ‬يقود‭ ‬هذا‭ ‬الحوار‭ ‬إلى‭ ‬إنهاء‭ ‬الصراع‭ ‬وانطلاق‭ ‬العملية‭ ‬السياسية‭ ‬وعودة‭ ‬الأمن‭ ‬والاستقرار‭ ‬إلى‭ ‬جمهورية‭ ‬السودان‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬الباحث‭ ‬في‭ ‬جامعة‭ ‬غوتنبرغ‭ ‬في‭ ‬السويد‭ ‬آلي‭ ‬فيرجي‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭ ‬إنه‭ ‬‮«‬ليكون‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬هذا‭ ‬مختلفًا‭ ‬عن‭ ‬الهدنات‭ ‬السابقة‭ ‬سيكون‭ ‬من‭ ‬الضروري‭ ‬تحديد‭ ‬التفاصيل‭ ‬العملية‭ ‬ووضع‭ ‬آليات‭ ‬المراقبة‭ ‬والعقوبات‮»‬‭.‬‮ ‬

وشدد‭ ‬على‭ ‬الحاجة‭ ‬الى‭ ‬‮«‬اطار‭ ‬جغرافي‭ ‬وعملي‭ ‬لوقف‭ ‬اطلاق‭ ‬النار‮»‬‭ ‬يشمل‭ ‬خصوصا‭ ‬‮«‬وقف‭ ‬الضربات‭ ‬الجوية‭ ‬او‭ ‬انسحاب‭ ‬المقاتلين‭ ‬من‭ ‬البنى‭ ‬التحتية‭ ‬المدنية‭ ‬مثل‭ ‬المستشفيات‮»‬‭.‬

وكانت‭ ‬واشنطن‭ ‬والرياض‭ ‬أعلنتا‭ ‬ليل‭ ‬الجمعة‭ ‬السبت‭ ‬‮«‬بدء‭ ‬محادثات‭ ‬أولية‮»‬‭ ‬في‭ ‬جدة‭ ‬بين‭ ‬طرفي‭ ‬الصراع‭ ‬وحضّتاهما‭ ‬على‭ ‬‮«‬الانخراط‭ ‬الجاد‮»‬‭ ‬فيها‭ ‬للتوصل‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬وقف‭ ‬لإطلاق‭ ‬النار‭ ‬وإنهاء‭ ‬النزاع‮»‬‭.‬‮ ‬

وأكد‭ ‬الجيش‭ ‬أن‭ ‬البحث‭ ‬سيتناول‭ ‬الهدنة‭ ‬التي‭ ‬تمّ‭ ‬التوصل‭ ‬إليها‭ ‬وتجديدها‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬مرة‭ ‬لكن‭ ‬بدون‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬الالتزام‭ ‬بها،‭ ‬بينما‭ ‬شكر‭ ‬قائد‭ ‬قوات‭ ‬الدعم‭ ‬السريع‭ ‬السعودية‭ ‬‮«‬لاستضافتها‭ ‬هذه‭ ‬المحادثات‮»‬‭.‬

وتأتي‭ ‬هذه‭ ‬المحادثات‭ ‬بعد‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬مبادرات‭ ‬إقليمية‭ ‬عربية،‭ ‬وأخرى‭ ‬إفريقية‭ ‬قامت‭ ‬بها‭ ‬خصوصا‭ ‬دول‭ ‬شرق‭ ‬القارة‭ ‬عبر‭ ‬منظمة‭ ‬ايغاد،‭ ‬لم‭ ‬تثمر‭.‬