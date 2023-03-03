تشافي يهين نجم المرينغي: أنت أحمق

هدف عكسي ينصر برشلونة في عقر دار ريال مدريد

{ مدريد – وكالات: خطف برشلونة انتصارا ثمينا بنتيجة 1-0? من ملعب سانتياجو برنابيو عقر دار غريمه ريال مدريد، مساء الخميس، في كلاسيكو ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا. جاء هدف المباراة الوحيد عن طريق إيدير ميليتاو مدافع ريال مدريد، بالخطأ في مرماه عند الدقيقة 26. ومن المقرر أن تقام مواجهة الإياب يوم 5 أبريل/نيسان المقبل، في معقل البلوجرانا سبوتيفاي كامب نو. بدأت المباراة بضغط من ريال مدريد، حيث انطلق لوكا مودريتش وسدد كرة ارتطمت بالشباك الخارجية لمرمى تير شتيجن حارس برشلونة في الدقيقة 2. وسجل كريم بنزيما هدفا لريال مدريد في الدقيقة 12? لكن حكم المباراة ألغاه بداعي التسلل. وافتتح برشلونة التسجيل في الدقيقة 26? حيث انطلق فرانك كيسي وتسلم تمريرة متقنة داخل منطقة جزاء الريال وسدد كرة تصدى لها كورتوا حارس الميرنجي لترتد في قدم ميليتاو وتسكن الشباك. وواصل الريال محاولاته، حيث سدد لوكا مودريتش كرة قوية من خارج منطقة الجزاء، مرت أعلى مرمى تير شتيجن في الدقيقة 34. وفي الدقيقة 40 استقبل داني كارفاخال تمريرة طولية من توني كروس، وسدد بعيدا تماما عن مرمى برشلونة لينتهي الشوط الأول بتقدم البلوجرانا. وشهدت المباراة مشادة بين تشافي هيرنانديز، مدرب الفريق الكتالوني، وداني كارفاخال، الظهير الأيمن للميرينجي. وقالت صحيفة ماركا الإسبانية إن تشافي قال لكارفاخال ساخرا: أنت ذكي، وهو ما التقطته عدسات كاميرات إحدى المحطات التليفزيونية.

ظهور غاضب

وأتبع مدرب البارسا ذلك بقوله: سخيف.. أنت أحمق، فيما رد عليه كارفاخال، لكن الكاميرات لم تظهر الكلمات التي تلفظ بها. ومن جانبه، طالب الحكم تشافي الهدوء، لا سيما في ظل ظهوره غاضبا وكثرة احتجاجاته على خط التماس. ونجح البارسا في الخروج فائزا بالمباراة، التي أقيمت على ملعب سانتياجو برنابيو معقل ريال مدريد 1-0? في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، على أن يكون الحسم في الإياب المقرر على ملعب سبوتيفاي كامب نو، يوم 5 نيسان المقبل. ورأى كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، أن برشلونة لا يستحق الانتصار في كلاسيكو ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا. وخطف برشلونة انتصارا ثمينا من ملعب سانتياجو برنابيو عقر دار غريمه ريال مدريد. وقال أنشيلوتي، خلال تصريحات نقلتها صحيفة ماركا الإسبانية: كانت مباراة جيدة، واستحوذ الخصم بنسبة 35 بالمئة فقط، وافتقرنا إلى الفعالية في الثلث الأخير، لكن برشلونة كان قويا في الهجوم. وأضاف: لعبنا المباراة التي نريدها لكن لم نحقق النتيجة المطلوبة، وهذا ما يمنحنا الثقة في الإياب، حيث نريد تكرار نفس الأداء على ملعبهم، لأن الهدف جاء من خطأ. وتابع: لا أعتقد أن برشلونة يستحق الفوز، لقد كانت واحدة من أفضل مبارياتنا حيث سيطرنا على الكرة، وإذا لعبنا بهذه الطريقة في الإياب سيكون لدينا المزيد من الفرص. وزاد: من المفاجئ أن نرى برشلونة يلعب بهذه الطريقة، لكنهم تعلموا الدفاع بشكل جيد للغاية وأصبحوا أقوياء جدا، ونحن فقدنا الكثير من الكرات وهذا ليس أفضل شيء بالنسبة لنا. وعن أداء الحكم خوسيه لويس مونويرا مونتيرو، قال المدرب الإيطالي صاحب ال63 عاما: كان جيدا.