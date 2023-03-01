هجوم كثيف بالمسيرات على الجيش الروسي في القرم

موسكو‭- ‬الزمان‭ ‬–

قال‭ ‬الجيش‭ ‬الروسي‭ ‬الأربعاء‭ ‬إنه‭ ‬صد‭ ‬هجومًا‭ ‬مكثفًا‭ ‬بطائرات‭ ‬مسيرة‭ ‬على‭ ‬شبه‭ ‬جزيرة‭ ‬القرم‭ ‬التي‭ ‬ضمتها‭ ‬موسكو‭ ‬معلنا‭ ‬إسقاط‭ ‬10‭ ‬طائرات‭ ‬مسيرة‭ ‬أو‭ ‬تعطيلها‭. ‬فيما‭ ‬تقول‭ ‬تقارير‭ ‬ان‭ ‬الجيش‭ ‬الاوكراني‭ ‬يتجه‭ ‬الى‭ ‬القرم‭ ‬من‭ ‬اجل‭ ‬تخفيف‭ ‬الضغط‭ ‬على‭ ‬الجبهات‭ ‬الأخرى‭ ‬لاسيما‭ ‬بعد‭ ‬ان‭ ‬تسلم‭ ‬دبابات‭ ‬المانية‭ ‬متطورة‭.‬،‭ ‬وقالت‭ ‬وزارة‭ ‬الدفاع‭ ‬الروسية‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬‮«‬أحبطت‭ ‬محاولة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬نظام‭ ‬كييف‭ ‬لشن‭ ‬هجوم‭ ‬مكثف‭ ‬بطائرات‭ ‬بدون‭ ‬طيار‭ ‬على‭ ‬منشآت‭ ‬في‭ ‬شبه‭ ‬جزيرة‭ ‬القرم‮»‬،‭ ‬مضيفة‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬إسقاط‭ ‬ست‭ ‬طائرات‭ ‬مسيرة‭ ‬و»تعطيل‮»‬‭ ‬أربع‭ ‬أخرى‭ ‬بوسائل‭ ‬إلكترونية‭. ‬تعرضت‭ ‬أراض‭ ‬روسية‭ ‬الثلاثاء‭ ‬لهجوم‭ ‬بطائرات‭ ‬مسيرة‭ ‬لم‭ ‬توقع‭ ‬أضرارًا‭. ‬ولأول‭ ‬مرة‭ ‬تحطمت‭ ‬إحدى‭ ‬هذه‭ ‬المسيرات‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬العاصمة‭ ‬موسكو‭ ‬وأسقطت‭ ‬ثلاث‭ ‬طائرات‭ ‬مسيرة‭ ‬أخرى‭ ‬خلال‭ ‬ليل‭ ‬الاثنين‭ ‬إلى‭ ‬الثلاثاء‭ ‬في‭ ‬مناطق‭ ‬أخرى‭.‬‮ ‬

ليست‭ ‬المرة‭ ‬الأولى‭ ‬التي‭ ‬تستهدف‭ ‬مسيرات‭ ‬شبه‭ ‬جزيرة‭ ‬القرم‭ ‬التي‭ ‬ضمتها‭ ‬روسيا‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬2014‭ ‬وفيها‭ ‬يتمركز‭ ‬أسطولها‭ ‬في‭ ‬البحر‭ ‬الأسود‭ ‬وتستخدمها‭ ‬كقاعدة‭ ‬خلفية‭ ‬لهجومها‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا‭. ‬فقد‭ ‬استهدفت‭ ‬مسيرات‭ ‬ميناء‭ ‬سيفاستوبول‭ ‬في‭ ‬كانون‭ ‬الأول‭/‬ديسمبر‭ ‬ومحطة‭ ‬كهرباء‭ ‬في‭ ‬أوائل‭ ‬تشرين‭ ‬الأول‭/‬أكتوبر‭ ‬ومقر‭ ‬أسطول‭ ‬البحر‭ ‬الأسود‭ ‬الروسي‭ ‬في‭ ‬آب‭/‬أغسطس‭.‬‮ ‬‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬تشرين‭ ‬الأول‭/‬أكتوبر،‭ ‬استُهدفت‭ ‬السفن‭ ‬الروسية‭ ‬في‭ ‬خليج‭ ‬سيفاستوبول‭ ‬في‭ ‬هجوم‭ ‬دفع‭ ‬روسيا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬تعلق‭ ‬موقتًا‭ ‬اتفاق‭ ‬صادرات‭ ‬الحبوب‭ ‬الأوكرانية‭.‬