هجوم جديد بالقاذفات على مركز تسوّق في النجف

النجف – الزمان

تعرّض مجمع كبير للتسوّق في مدينة النجف، فجر اليوم الجمعة، الى هجوم بالقاذفات ،و اسفر الهجوم عن اندلاع حريق فيما نجحت اجهزة الدفاع المدني في السيطرة عليه.

وأفاد مصدر في المحافظة التي تشهد سخطا على الفاسدين “تعرض مول البشير 2 في حي العسكري في مدينة النجف، الى هجوم بأربع قاذفات RPG ما اسفر عن اندلاع حريق”.

وأضاف، “ان أجهزة الدفاع المدني قد تمكنت من السيطرة على الحريق وإخماده”.

وتعود ملكية سلسلة مولات البشير، الى بشير الشيباني او الكرعاوي وهو شقيق عضو مجلس محافظة النجف الاسبق ونائب رئيس مجلس ادارة مطار النجف القيادي السابق في التيار الصدري جواد الكرعاوي “ابو اكثم”.

وكان مول اخر من مولات البشير قد تم احراقه في الخامس عشر من الشهر الحالي بعد تظاهرة لانصارالسيد مقتدى الصدر امام المول اسفرت عن احراق المول ومقتل اربعة من المتظاهرين