وفد أمني يحقّق وبغداد تنصح حل الخلافات بالحوار مع الأطراف المعنية

هجوم السليمانية يعمّق خلاف البارتي واليكتي ويدفع إلى تراشق الإتهامات

بغداد – فائز جواد

زاد الهجوم على محيط مطار السليمانية الدولي بواسطة طائرة مسيرة لم يسفر عنها اي خسائر بالمتلكات او الارواح ،تعميق الخلاف القائم منذ اشهر بين البارتي واليكيتي ،ودفع ممثلي عن الطرفين الى الترشاق بالاتهامات . ووصل مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي على رأس وفد أمني رفيع إلى محافظة السليمانية،للتحقيق في الهجوم على المطار الدولي فيها. وقال بيان تلقته (الزمان) امس انه (بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة ،توجه مستشار الأمن القومي على رأس وفد امني إلى السليمانية ،للتحقيق في قصف المطار). دعت رئاسة الجمهورية، الجانب التركي الى وقف ما وصفته بالاعتداءات على المدن العراقية وحل الخلافات الداخلية بالحوار.وقالت الرئاسة في بيان تلقته (الزمان) امس (تتكرر العمليات العسكرية التركية على إقليم كردستان وآخرها قصف مطار السليمانية المدني)، مطالبا الحكومة التركية بـ(تحمل المسؤولية وتقديم اعتذار عن هذه التصرفات ووقف هذه الاعتداءات وحل الخلافات عن طريق فتح منافذ الحوار مع الأطراف المعنية). ووجه نائب رئيس مجلس النواب محسن المندلاوي، بتشكيل لجنة تحقيقية. ودان في تغريدة على توتير (استهداف المطار ، لما يمثله من انتهاك خطر للسيادة ، وتهديد لارواح المواطنين)،داعيا لجنة الأمن والدفاع النيابية الى (تشكيل لجنة تحقيقية للوقوف على ملابسات الاعتداء وتقديم تقرير عاجل). ودان رئيس تحالف الفتح هادي العامري، الأعتداء الذي وصفه بغير المسوغ على مطار السليمانية.وقال في بيان مقتضب ان (الاعتداء إنتهاكٍا صارخا لسيادة العراق أرضاً وجواً وتعدياً سافرا لا يجب السكوت عنه تحت أي ذريعة كانت). ورد المتحدث الرسمي باسم حكومة الاقليم على تصريح نائب رئيس وزراء الاقليم قوباد الطالباني. وقال جوتيارعادل في بيان ان (حكومة الاقليم قلقة بشأن الأوضاع في جميع مناطق كردستان، ونبذل قصارى جهدنا للقضاء على آثار الادارتين ونكون قادرين على خدمة جميع مواطنينا دون عقبات)، واشار الى ان (الجهة السياسية التي يمثلها قوباد ، تعرقل عمل الحكومة ومؤسساتها وجعلت الحكومة في السليمانية تحت سيطرة أجندة حزبه، ولذلك فإن مواطني المنطقة في وضع سيء). ودان الطالباني في وقت سابق ،، الهجوم الذي استهدف مطار السليمانية. وقال انه (في الوقت نفسه نوضح لاهالي الاقليم بان جوتيار عادل ليس متحدثا باسم حكومة الإقليم ،بل هو يمثل حزبا داخل الحكومة ولا يحق له ابدا التحدث باسم الحكومة وندين بيانه الأخير). من جانبه ، استنكر رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل الطالباني ، الهجوم على مطار السليمانية.

وقال في بيان تلقته (الزمان) امس أن (الأعمال الإجرامية وعبور الحدود بين الاقليم والعراق بتوجيه من وكالة مخابرات أمنية محلية ليست نادرة ولنا تاريخ طويل معها ، لكن السليمانية وتاريخها وأهلها أكبر بكثير وأكثر بطولية من الخيال الفارغ لطرف واحد لتشويه سمعتها وإفساد حياة أهلها). وأكدت وزارة الدفاع الأمريكية ، تعرض موكب مركبات كان فيها جنود أمريكيون إلى الهجوم في السليمانية.واشار المتحدث باسم الوزارة فيليب فينتورا الى (حدوث هجوم جوي على موكب مركبات في السليمانية ، كان فيه جنود أمريكيون)، واضاف ان (الهجوم لم يسفر عن خسائر بشرية، ولا يزال خاضعاً للتحقيق)، مشددا على ان (وزارة الدفاع تقف بشدة ضد أي عمل يهدد سلامة وأمن قواتها). من جهة اخرى ،رأى الرئيس المشترك للإتحادِ الوطني لاهور شيخ جنكي، إن خروجَه من الإتحاد سيؤدي إلى إنقسامه وخسارةِ نصف مقاعده في برلماني الاقليم والاتحادي. شيخ جنكي أكد لبرنامجِ بالثلاثة على قناة (الشرقية)، أنه (باقٍ في منصبه كرئيسٍ مشترك للإتحاد ،برغم الإجراءاتِ التي وصفها بغيرِ القانونية التي جرت خلال العامين الماضيين)، متهما (بافل بإنتهاكِ النظامِ الداخلي للإتحاد الوطني وتحويل الحزب المدني إلى حزبٍ عسكري يسودُه منطق القوة)، واستطرد بالقول ان (ميليشيات تابعة لليكتي وللدولةِ في بعضِ الأحيان باتت تستخدم في حلِ المشاكلِ الداخلية للإتحاد الوطني).