هبط الإعلام معهن أيضاً – وليد عبدالحسين جبر
انطلقت قبل اشهر حملة قانونية من قبل وزارة الداخلية من خلال اللجوء الى القضاء لتقديم الشكاوى ضد مقدمي المحتوى السيء(الهابط) عبر وسائل الاعلام مستندين في ذلك لإحكام قانون العقوبات العراقي ، واتخذت الاجراءات القضائية بحق من قدمت الشكاوى بحقهم وصولا للحكم بالحبس عليهم ، وقد قوبلت الحملة بالتأييد من قبل كثيرين والرفض من قبل البعض ولست في مقام شرح تداعيات الحملة واسبابها غير انها بلا شك اسهمت ولو الى حد في التخفيف من النشر السيء والفارغ والمخالف للذوق العام ، وعن نفسي فرحت كثيرا لهكذا مكافحة تحافظ بصورة او اخرى على النسق العام للمجتمع فقد اساء الكثيرين حرية التعبير فجنحوا لتعبير مسيء ومحتوى هابط فعلا يهبط بذائقة شبابنا وبناتنا نحو مستوى رديء جدا ، وسط مشاهدات ومتابعات مليونية لهكذا تفاهة وترك المحتويات الهادفة والعلمية التي يمكن ان تسهم في تقدم مجتمعنا العراقي .
ما اريد الاشارة اليه هنا هو كثير من القنوات الفضائية شمرت عن سواعدها قبل ايام لتخصص برامجها لمن اطلق سراحهن من اصحاب المحتوى السيء بعد اكمال المحكومية وتسألهن عن حياتهن في السجن وتستمع لآرائهن بإمعان وكأنها تلتقي بالروائية احلام مستغانمي او الشاعرة نازك الملائكة او رئيسة الوزراء تاتشر او هيلاري كلينتون !! وبالتالي تقدم لنا معهن حلقات مفيدة من خلال سير هذه النوادر من نساء العصر !
اقول لقد حاولت وزارة الداخلية من خلال اللجوء للقضاء مواجهة اصحاب المحتوى الهابط غير انها انجزت الجزء الصغير من المعركة الا ان الخسارة حليفتها كونها في مواجهة اعلام هابط ايضا وقنوات تعيش على هذه التفاهة والا ماذا سيستدل العالم الذي يتابع قنوات العراق الفضائية وهي تصدر لهم ام فهد و عسل حسام كرائدات من رواد الحركة الفكرية التجديدية العراقية !!
هل هذه الكائنات التي تمتهن التفاهة وتتاجر بأشكالها المصطنعة بعمليات التجميل والاصباغ و تتفوه بكل ما هو بذئ هل هي من تتصدر المشهد الاعلامي النسوي في العراق لتكون امثلة تحتذى بها كثير من فتياتنا بعد ان تراهن وقد لبسن احسن الثياب و ركبن احدث السيارات الفارهة و اصبحن نجمات مشهورات بفضل الاعلام التجاري و حظين بأقامة دولية في الامارات العربية المتحدة !
انها حرب اتقنت اساليبها وصرف عليها الكثير و لا يمكن مواجهتها ببضعة اجراءات تميع و تنقل لصالحهن لا نقول الا الله يستر من الجاي.