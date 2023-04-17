هايدي فاروق تهتم بالسطح الفني للعمل: خزّافون يلجأون إلى الأفران الغازية بسبب مشاكل الكهرباء

بغداد – ياسين ياس

الخزافة هايدى فاروق ،تدريسية في فرع الخزف بمعهد الفنون الجميلة للبنات ،والتي تقول (بالرغم من الاقبال على فرع الخزف وبرغم ان معوقات اساسية تواجه هذا الفرع،منها عدم توفر الافران الكهربائية والقاعات،لكن قمنا بتاهيل هذا الفرع مع الاساتذة للمحافظة على تاريخه،كون له ارتباط ماضي وتاريخي من خلال الرواد) موضحة(الظروف الصعبة التي مرت بالبلد انعكست على الواقع التدريسي كانقطاع الكهرباء عن الافران الموجودة فضلا على استهلاكها) مشددة (ومعاناة القسم هو جزء من واقع الخزف في العراق بشكل عام الذي يعاني الكثير بسبب الظروف الصعبة التي مرت بالبلد،خصوصا انقطاع التيار الكهربائي، وهو المصدر الاساسي في افران الخزافين ،لذلك لجا الكثير من الخزافين الى انشاء افران غازية والتكيف معها،واغلب خامات الخزف من اطيان جيدة وكذلك الزجاج والخامات وهي غالية الثمن ومرهقة للخزاف من الناحية المادية).

وفي حوار (الزمان) معها سألناها:

{ كيف تجذبين الناظر الى اعمالك الخزفية؟

– احد اهم وسائل جذب الناظرين هو اهتمام الفنان باسس العمل الخزفي. ومعالجة سطوح العمل وفق قراءة فنية وجمالية،ومن جانب اخر يكون الفنان معبرا عن مجتمعه وحياته وبيئته التي نشا وعاش بها.

{ ماذا عن المشاركة في معارض الخزف؟

– لدي العديد من المشاركات في معارض الخزف،من خلال جمعية التشكليين العراقيين، ولي مشاركات ،في تونس، والكويت، وايطاليا وتركيا،الاردن ،عمان سوريا، واخر معرض لي في ايطاليا في مهرجان (ماترس) للخزف النسوي من عصر النهضة وكنت انا المشاركة الوحيدة من العراق.

{ هل الدراسة الاكاديمية مهمة للفنان؟

– نعم، الدراسة الاكاديمية مع الممارسة العملية مهمة في نجاح اي فنان، كون الدراسة تطور فكر الفنان ومهاراته،كذلك الدراسة بدون ممارسة عملية لاتعطي فنان موهوبة والتواصل مع الاكتشافات من التقنيات والخامات ليستمر الفنان في ابداعه.

{ ماذا عن ابرز الجوائز التي حصدتيها؟

– جائزة الابداع من وزارة الثقافة، وجائزة الخزف للفنانين الشباب، والمدالية البرونزية في معرض الخزف الدولي في مصر، ولي مشاركات في معرض الاساتذة السنوي في المعهد ، وقريبا نستعد للمشاركة قي المعرض القادم لهذا العام.

{ كلمة توجهينها الى الخزافين الشباب؟

– دعوة للخزافين الشباب الى الصبر في مجال الخزف فقد يواجه الخزاف صعوبات كثيرة في بداية مشواره الفني،لكن بالصبر والمثابرة سيكون خزافا جيدا.

على صعيد اخر، وضمن سلسلة الحلقات النقاشية التي تعقدها كلية الفنون الجميلة بجامعة الموصل اقام قسم الفنون التشكيلية حلقة نقاشية بعنوان (لوحات الفنانين في ضوء علم لغة الجسد) حاضرت فيها التدريسية مائدة طارق وبحضور رئيس القسم حامد ابراهيم الراشدي و اعضاءالهيئة التدريسية .وتمحور موضوع الحلقة النقاشية حول تعبير الفنان عن الحالة النفسية وكيفية توظيفها في العمل الفني التشكيلي .وقد رافق الحلقة مجموعة من الاسئلة والمداخلات المستفيضة التي اغنتها بالملاحظات القيمة.