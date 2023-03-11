هاميلتون يحمل مهندسي مرسيدس إخفاقات مركبة السباق

{ برلين- وكالات – حث البريطاني لويس هاميلتون، مهندسي فريق مرسيدس على الاعتراف بمشاكل الأداء التي ظهرت، بعد بداية بطيئة لموسم بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا1.

وأنهى هاميلتون، بطل العالم سبع مرات، السباق الافتتاحي لموسم 2023 في البحرين في المركز الخامس، خلف سيارتي ريد بول وفرناندو ألونسو، سائق أستون مارتين، وكارلوس ساينز، سائق فيراري.

وأكد توتو فولف رئيس مرسيدس ي أن هناك حاجة لإجراء تغييرات جذرية، وهي وجهة نظر يتفق معها هاميلتون بوضوح.ومن غير المرجح إجراء تحسينات كبيرة في سباق جائزة السعودية الكبرى الذي يقام في وقت لاحق من هذا الشهر، ولكن هاميلتون حريص على أن يتحمل المهندسون أخطاءهم.وقال هاميلتون للمدونة الصوتية “تشيكيرد فلاج” على هيئة الإذاعة البريطانية “بي.بي.سي”: “في العالم الماضي، أخبرتهم بالمشاكل التي تتعلق بالسيارة”. وأضاف: “قمت بقيادة العديد من السيارات في حياتي، لذلك فأنا أعلم ما تحتاجه السيارة وما لا تحتاجه”.وأردف: “أعتقد حقا أن الأمر متعلق بالمساءلة، متعلق بالاعتراف وقول (نعم أتعلم أمرا، نحن لم نستمع إليك، هي ليست في المكان الذي يجب أن تكون فيه، ولدينا عمل علينا القيام به)”.

نقاط الضعف

وأردف: “يجب أن ننظر إلى التوازن في كافة الزوايا، لكل نقاط الضعف وأن نتجمع كفريق، هذا ما نفعله”.

وعلى صعيد اخر باتت حلبة كورنيش جدة على أهبة الاستعداد لاستقبال الحدث الرياضي والترفيهي الأضخم في تاريخ المملكة، حيث تتزايد وتيرة الترقب قبل عدة أيام فقط على انطلاق فعاليات سباق جائزة السعودية الكبرى stc للفورمولا 1 لعام 2023 والمقرر إقامتها خلال الفترة من 17 ولغاية 19 مارس الجاري. بدوره، أكد سمو الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية وشركة رياضة المحركات السعودية، تكامل كافة التحضيرات في حلبة كورنيش جدة لاستضافة الحدث العالمي الكبير.

وأشار سموه في تصريحات للمركز الإعلامي الخاص بالسباق إلى أن استضافة الحدث للمرة الثالثة خلال هذه المدة القصيرة يعكس النجاح الكبير لقطاع رياضة المحركات في المملكة، في إطار الدعم غير المحدود من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، وثقة وتوجيهات الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، وبما يسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030 مشيراً سموه إلى أن الحدث العالمي يجذب أنظار العالم كله إلى مدينة جدة، مشدداً على أن المملكة ترحّب بجميع ضيوفها القادمين لمتابعة السباق، والمشاركين، ووسائل الإعلام العالمية.

حديث مرتقب

وقال سموه: “وصلنا الآن إلى الأمتار الأخيرة قبل انطلاق الحدث المرتقب، ونتطلع إلى تقديم كل شيء يضمن مواصلة مسيرة النجاح التنظيمي لجائزة السعودية الكبرى في نسختها الثالثة، ونتطلع مجدداً إلى عطلة نهاية أسبوع حافلة بالإثارة، والسباقات الحماسية، والفعاليات الترفيهية التي تلبي تطلعات جميع أفراد العائلة، حيث نركز جهودنا على التحسين والتطوير لتقديم نسخة أكبر وأفضل لجائزة السعودية الكبرى، وأتمنى للجميع الاستمتاع بتجربة مذهـــــلة جديدة، وعطلة نهاية أسبوع لا تُنسى هنا في جدة”. وتقام فعاليات جائزة السعودية الكبرى خلال الفترة من 17 إلى 19مارس، وتنطلق فعاليات الحدث بعد ظهر يوم الجمعة 17 مارس، حيث ينتقل 20 سائقاً من نجوم الفورمولا 1 إلى سياراتهم في حصتين للتجارب الحرة لمدة ساعة واحدة، ثم تتصاعد حدة الإثارة يوم السبت مع انتقال سائقي الفورمولا 1 إلى المسار مرة أخرى لخوض حصة التجارب الأخيرة لمدة ساعة واحدة، يليها الجولة التأهيلية في تمام الساعة 8 مساءً، وستحدد هذه الجولة، التي تمتد على مدار ساعة كاملة، شكل شبكة الانطلاق للسباق الرئيسي يوم الأحد، حيث يتم تصنيف الســـــائقين وفقاً لأسرع أوقاتهم.